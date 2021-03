Nincs többé vakcinaspájzolás

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma is tavasz lesz.

COVID-21

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Jelenleg Albániában és Magyarországon terjed a leggyorsabban a koronavírus, halálozásban már a világ 11. legrosszabb országa vagyunk, pedig a harmadik hullám még csak most kezdte el felnyomni a járvány halálozási görbéjét. Kedden 130 halálos áldozatot jelentettek, és már több mint 6000-en vannak kórházban. Ahogy arra számítani lehetett, ez a hullám a fiatalabbakat jobban sújtja, van már 16 éves halálos áldozat is, igaz, neki súlyos alapbetegsége volt.

Talán nem függetlenül attól, hogy Szlovákiában pillanatnyilag nálunk is rosszabb a helyzet, a határhoz körüli magyar városokban drámaiak az állapotok. Balassagyarmaton olyan sok a fertőzött, hogy a polgármester saját hatáskörben bezárta a városi bölcsődét, az óvodákat és egy általános iskolát is. Komáromban is a polgármester beszélt arról, hogy nagyon súlyos a helyzet a városban, február végén több új fertőzött volt, mint a járvány során korábban bármikor.

Ezen a helyzeten csak lezárásokkal vagy sok oltással lehetne segíteni. Az előbbiekre valamiért nem akarja magát rászánni a kormány, az utóbbi pedig nem jelent azonnali csodaszert, ahogy azt Szerbia példánya is bizonyítja. Egész Európában az eddig legtöbbet oltók között vannak, most mégis a járványügyi szabályozás szigorításán gondolkodnak, annyira sok még mindig a fertőzés.

És nem véletlenül figyelmeztet arra a WHO, hogy a járványnak 2021-ben minden bizonnyal nem lesz vége. A világ fejlett részén talán igen, de az biztos, hogy a harmadik világ beoltásához még minimum 2022-ig kell várni.

És néhány tudományos hír a koronavírusról:

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A kormány tényleg radikálisan átalakítja eddigi oltási stratégiáját. A változtatás célja, hogy a harmadik hullám miatt a lehető legtöbb embert oltsák be minél gyorsabban.

Az új stratégia szerint nem spájzolnak a második körre, azokat a készleteket is minél gyorsabban beadják, amiket eddig félreraktak az ismétlő oltáshoz, hogy azok biztosan meglegyenek. Mostantól ami jön, azt elhasználják, figyelembe véve azokat a legújabb tudományos eredményeket, amelyek szerint már az első dózis is komoly védettséget jelent a betegség ellen.

Majdnem félmillió embert akarnak beoltani egy hét alatt, már csak az a kérdés, hogy időben vagyunk-e ahhoz, hogy komolyan tudjuk mérsékelni a harmadik hullám pusztítását.

Az viszont biztos, hogy a következő hetekben érkező oltóanyag-szállítmányoknak köszönhetően nagyon fel fog pörögni az oltási program. A kormány azt ígéri, hogy húsvétig, azaz április második hetéig mind a 2,6 millió embert beoltják, aki regisztrált. Az is az oltási program gyors haladására utal, hogy már a bírósági és ügyészségi dolgozók oltását is tervezik márciusra.

JOGVISZONY NÉLKÜL

Még felmondani is alig tudnak a tatabányai Szent Borbálai kórházban, ahol eluralkodott a káosz, miután nagyon sokan döntöttek úgy, hogy nem írják alá az új jogviszonyról szóló szerződést. Azt a szerződést, amit a dolgozóknak a szabály szerint az igazgatói irodában kellett aláírnia, onnan nem hozhatták ki, még a családjukkal vagy ügyvéddel sem konzultálhattak róla.

A kórház dolgozóival beszélve azt tapasztaltuk, hogy az új szerződés nem feltétlenül a fő oka a távozásuknak, inkább az utolsó csepp a pohárban. A helyzetet jól jellemzi ez az elkapott beszélgetés egy covidgyanús esetről:

„- Nincs helyünk, de lássuk el, ugye?

- Igen, ez lenne a kérés”.

Szegeden az egészségügyi dolgozók többsége ugyan aláírta az új szerződést, de záradékában felmondással fenyeget. Budapesten pedig Karácsony Gergely az egészségügyi dolgozókat érintő jogállási törvény visszavonását követeli, mert az a járvány közepén veszélyezteti az ellátást.

Ahogy Csurgó Dénes írta a szolgálati szerződés körüli gondokat összefoglaló nagy cikkében, ha a problémás bérrendezés, a másodállások körüli kérdések, a bizonytalanság nem lett volna elég egy globális egészségügyi járvány kellős közepén, sok egészségügyi dolgozó úgy érzi, hogy a kormány kifejezetten rosszhiszeműen állt hozzájuk. Szerintük a kormány ellenük használta a járványt azzal, hogy pont akkor ver keresztül erőszakkal az életükre óriási hatással lévő változásokat, amikor a járvány miatt nem tudnak ez ellen tiltakozni.

NA MAJD MOSTANTÓL

Kedden Magyarországon is elindította tényellenőrző (fact checker) szolgáltatását a Facebook.

A tényellenőrök feladata, hogy a Facebookon terjedő posztok valóságtartalmának ellenőrzésével javítsák a hírfolyam minőségét.

A munkát az AFP hírügynökség alkalmazottjai végzik.

Csak egy magyar tényellenőr áll munkába, de a cég szerint ez nem kevés, mert egy nagy európai csapat tagjaként dolgoznak majd, így a külföldön már álhírként azonosított tartalmak magyar fordításait nagyon hamar megtalálják majd.

A tényellenőrök a Facebookon terjedő hírek és posztok valóságtartalmát vizsgálják, és ha egy hírt egészben vagy részben hamisnak bélyegeznek, akkor azok elérését csökkenti a Facebook

Az álhírek közül a legdurvábbakat, amelyek a való világban tényleges kárhoz vezethetnek, vagy erőszakos összeesküvés-elméleteket propagálnak, a Facebook eltávolítja.

Nem fogják ellenőrizni a politikusok posztjainak és beszédeinek valóságtartalmát, szerintük ugyanis ez az emberek és a hagyományos média dolga.

BENNE A SZAKADÉKBAN

Tigrinya nő egy szudáni menekülttáborban Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Miközben a világban a járványon kívül másra nem igazán jut figyelem, Etiópiában borzalmas dolgok történnek.

Az utcákon hiénák és keselyűk lakmároznak a holttestekből, a templomban botokkal felfegyverkezett papok és híveik védik a frigyládát.

Négy hónappal az első fegyveres összecsapások után már egyértelmű, hogy Etiópia északi részén polgárháború pusztít.

Tigré tartományban legalább két ország hadserege gyilkol, és a különböző kisebb milíciák is aktívak a tömeggyilkosságokban, etnikai tisztogatásban.

Senkinek sincs fogalma sem, hogy ennek hogy lehet vége. Az egyetlen megoldásnak a tárgyalás tűnik, de annak még esélye sem látszik. És ha nem lesz sürgősen béke, Tigrében olyan éhínség jöhet, amilyen az 1980-as években elborzasztotta a világot.

Máshol:

CSAK HALLUCINÁLSZ

Fotó: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

A microdosing a 2010-es évek második felében lett igazán népszerű, amikor a Szilícium-völgy tech zsenijei elterjesztették, hogy a morzsányi mennyiségben, de rendszeresen fogyasztott pszichedelikus szerek növelik a kreativitást, energikusabbá tesznek és csökkentik a szorongást.

Szigeti Balázs, a londoni Imperial College kutatója csapatával most publikálta a microdosing hatásait vizsgáló eddigi legnagyobb nemzetközi kutatás eredményeit, és a 444-nek is beszélt ezekről. Szerinte

„igaz, amit a microdosing pozitív hatásáról állítanak, csak nem az számít, vettél-e be kis mennyiségű drogot, elég, ha elhiszed, hogy microdose-olsz."

Szigeti arról is beszélt, hogy a pszichedelikus szerek ugyanazt az utat fogják bejárni, mint a kannabisz. Előbb jön az orvosi célú felhasználás engedélyezése, majd a rekreációs célra legalizálás.

ÉS EGY VILÁGÍTÓ CÁPA

A sötétben világító mélytengeri cápákat fedeztek fel belga és új-zélandi kutatók. Úgy vélik, hogy a cápák, amiknek a hasuk világít, így álcázhatják magukat a mélyből érkező ragadozók elől.