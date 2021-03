A védett 30 százalék

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Miközben Budapesten ezen a hétvégén is tüntettek a korlátozások ellen, Magyarország lassan a világ legrosszabb halálozási adatait produkálja, pedig a harmadik hullám még emelkedő fázisban van. Az elmúlt 7 nap adatai világviszonylatban is kiemelkedően rosszak: lakosságarányosan, egymillió főre vetítve csak Csehországban volt rosszabb a halálozási arány, míg a kórházi adatok európai szinten is riasztók. Heti összesítésünk szerint rekordot döntött a járvány áldozatainak száma is.

Annyi információ zúdul ránk, hogy nehéz megőrizni az empátiánkat, átélhetővé tenni a statisztikát. Vasárnapi összesítésünkben úgy fogalmaztunk: Átlagosan kevesebb mint 8 percenként halt meg covid-fertőzött beteg Magyarországon az elmúlt héten. De azzal mit kezdjünk, hogy a Népességtudományi Kutatóintézet tanulmánya szerint akár 14 ezer fővel is növelhette a halálozást tavaly a koronavírus Magyarországon?

Élni ,a következő hónapokra tervezni azonban ilyenkor is kell. Igen, persze, feltételes módban, óvatosan, kétkedve, de legalább valahogy kellene - csakhogy ehhez adatokra van szükségünk. Az egyik legfontosabb adat pedig az lenne, hogy hányan szereztek eddig védettséget a vírus ellen, milyen messze van az a bizonyos nyájimmunitás.

Ez alapján lehetne egyáltalán elkezdeni gondolkodni olyan alapvető fontosságú kérdéseken, mint hogy hány beoltott kell valamilyen lazításhoz, vagy hogy milyen eséllyel fertőz a bolti sorban mögöttem álló ember. Voltak bemondások, de nem vezette le senki részletesen, hogy a fertőzésen átesettek és a már rezisztensnek számító beoltottak hányan lehetnek most. Ebben a cikkben három tapasztalt adatelemző tett erre kísérletet: vett egy halom infót és egy nagy levegőt, aztán mondott egy számot.

A hétvége legfölöslegesebb egészségügyi (?) vitáját (?) Orbán Viktor robbantotta ki, aki péntek reggel valamiért inasoknak nevezte a rezidens orvosokat. Az érintettek szerint „a magyar egészségügyben nincsenek inasok”, az ilyen kifejezések pedig csak elterelik a figyelmet arról, mekkora a baj az egészségügyben, amelynek végzetes túlterhelődését csak oltásokkal és egyéni odafigyeléssel lehet elkerülni.

A Magyar Rezidens Szövetség új projektet indít, melyben beszámolókat tesz közzé az ellátás során megéltekről. A Magyar Orvosi Kamera azt üzente nekik: „Nekünk kollégák vagytok.”

Hoppá: elindult új műsorunk az új stúdiónkban, ahonnan Ács Dániel és Plankó Gergő jelentkezett.

A felcsúti perről, vagyis az elszámoltatásról forgatott első adásban megszólalnak kormánypárti (!) és ellenzéki politikusok, van benne történeti háttér, szakértés, elemzés, helyszíni riport és filmidézetek, és miközben néha ökölbe szorul a kéz, röhögni is lehet rajta. Húsz sűrű perc, mely remélhetőleg valami újat hoz a közéleti videók piacán.

Ez is a támogatóink segítségével jött létre, de ebben a stúdióban forognak a már jól bejáratott hétvégi podcastjeink is.

Podcastoló elnökünk, cuccvásárlási téboly, spirituális fordulat és matekolás - vagyis Bede, UP és Winkler belterjeskedik.

A független sajtónak kell bemutatnia a valós járványhelyzetet, amit a kormány el akar hallgatni - ez pedig a Pozitív, Csurgó Dénes gondolkodós-kérdezős sorozata a járványi alatti és utáni világról. Az üdítően sokfelől érkező szakértők sorában ezúttal Urbán Ágnes médiakutató következik, illetve - kissé rendhagyó módon - Haszán Zoltán kollégánk, aki néhány társával együtt a koronavírusos adatoldalt, illetve az erre támaszkodó összesítéseket készíti.

