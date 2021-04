Lazítás, iskolanyitás, bárki bármit mond

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hogy áll a járvány csütörtökön?

272-en haltak meg, összességében a harmadik hullám áldozatainak száma közelíti a második hullámét.

Továbbra is 11-12 ezer körül alakul a kórházban ápolt fertőzöttek száma.

1827 fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon (ezt alapesetben nem közlik, de kérdésünkre elárulták a kormányinfón).

Közülük 1337-en vannak lélegeztetőgépen.

Több mint 71 ezer oltást adtak be, összesen 2,6 millió oltottnál tartunk.

A kormány kitart rendeletbe foglalt szándéka mellett, és április 19-én újranyitja az iskolákat. Ezt számos szakértő, köztük az Orvosi Kamara szakmailag megalapozatlannak tartja, hiszen a harmadik hullám tetején vagyunk. A nyitás miatt az iskolai dolgozók, a diákok és a szülők is nagyobb eséllyel találkozhatnak a vírussal.

Gulyás: Nem látjuk komoly kockázatát

A miniszter tegnap a parlamentben és ma a kormányinfón is azzal érvelt, hogy két hét után az első oltás is elegendő védettséget ad a tanároknak. Ha ezt el is fogadjuk, még mindig van százezer tanár, akik csak ezután kerülnek sorra. Ők nem várhatnak két hetet az iskolakezdésig.

PDSZ: Ez orosz rulett

A szakszervezet szerint veszélybe sodorják a tanárokat, a diákokat és az érettségizőket.

Mozgalom indult: „Nem megyünk suliba április 19-től!”

A kötelező jelenléti oktatás elhalasztását szeretné az ADOM Diákmozgalom. Arra biztatják a középiskolásokat, hogy ha a kormány ragaszkodik a tervéhez, maradjanak otthon.

Gulyás ellentmond Szlávik doktornak is

Az infektológus az állami tévében beszélt arról, hogy az első oltás nem ad elég védettséget. Fél órával később a miniszter már az ellenkezőjét magyarázta.

Hárommillió oltottnál folytatódhat a lazítás

De még nem döntötték el, pontosan hogyan. A védettségi igazolvány részleteiről majd 3,5-4 millió oltottnál döntenek. A kormány azt ígéri, április végéig elérjük a négymilliót, vagyis még ebben a hónapban oltást kapnak, akik mostanáig regisztráltak.

Ha már lazítanak, legalább többet tesztelhetnének

A kormány szerint ez nem indokolt. Pedig más országokban széleskörű teszteléssel kapcsolják össze a korlátozások feloldását, az iskolanyitást.

„A magas halálozás a rossz egészségügyi és a teljesen leamortizálódott népegészségügyi rendszerünknek köszönhető”

- mondta az Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke. Egy legyengült, vízfejű rendszernek kellene küzdenie a járvánnyal.

Jön a foci EB: Magyarország a hírek szerint garantálta, hogy lehetnek nézők a budapesti meccseken

Korlátozott számban. Gulyás Gergely annyit árult el, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet majd bemenni. Több város inkább visszalépett.

Szlávik: Nyáron egy focimeccsen még veszélyes lehet a tömeg

De az infektológus főorvos azt mondta, a strandon talán majd nem kell maszkban napozni.

Szlovákia nem kapta meg a szükséges adatokat az orosz vakcináról

Ezért Magyarországhoz fordultak, de hiába. A szlovák gyógyszerhatóság szerint a különböző országokba küldött Szputnyik vakcinák csak nevükben egyeznek.

Jövő héten érkezik az első szállítmány a Johnson&Johnson vakcinájából. 28 800 adag.

Spanyolországban és Olaszországban sem oltják a 60 alattiakat AstraZenecával. Magyarország nem változtat a protokollon.

Bajorország előszerződést írt alá a Szputnyikra, de nem veszik meg, amíg jóvá nem hagyja az uniós hatóság.

Egy nyolc hónapos csecsemő is felkerült a koronavírusos elhunytak listájára, de Müller Cecília szerint nem a vírus okozta a halálát.

Az Egyesült Királyságban már leginkább a kisiskolások közt terjed a vírus

Egészségügyi dolgozóknak kínálnak ingyenes pszichológiai tanácsadást a Pszi Pont önkéntesei.

Felesleges állandóan törölgetni a kilincset, ma már tudjuk: a vírus elsősorban a levegőben terjed.