Pfizer vs. Sinopharm

ANTITESTEK NÉLKÜL

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Több mint 500 olvasónk küldte el az oltás után készült tesztjének eredményét a szervezetében termelődő antitestekről. Bár ez természetesen nem olyan tudományos publikáció, mint egy igazi nagymintás kutatás, elég egyértelmű tendenciák rajzolódnak ki a leletekből.

Az mRNS-vakcinák (Pfizer, Moderna) általában viszonylag gyorsan beindítják az S-fehérje elleni antitestválaszt, és nagyon magas szinteket mérnek ezeken a teszteken. A következő szint az adenovírusos, azaz a vektor-vakcinák (AstraZeneca, Szputnyik). A legkisebb semlegesítő antitestszintet a kínai, elölt vírust tartalmazó Sinopharmnál mérik

Döntő többségben a kínai vakcinával oltott, idős emberektől kaptunk negatív teszteket. Nem lehet azt állítani, hogy a kínai vakcina ne lenne hatásos, kaptunk olyan teszteket is bőven, ahol időseknél is termelődött antitest az oltás után. Arányokat nem is állítanánk fel a hozzánk érkezett pozitív és negatív eredmények között, mert az teljesen félrevinne.

Az viszont biztos, hogy nem csak pár emberről van szó, ha hozzánk is érkezett majdnem 100 olyan leletet, ami nem mutatott ki elegendő mennyiségű antitestet jóval a második Sinopharm-oltás után.

Senki sem tudja, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek az előírt két dózis után sem elég magas az antitest-szintjük. Jó esély van arra, hogy harmadik oltásra is szükségük lesz. Egy 83 éves férfi olvasónknál négy héttel a második kínai oltás után az alsó határérték ötödét mérték. Felhívta a háziorvosát, aki tájékoztatta, hogy nem kaptak semmilyen információt, hogy mit csináljanak ilyen esetben. Egyébként nem érnek rá ezzel foglalkozni, mert oltanak.

NYÁJINMUNITÁS NÉLKÜL

Fotó: ASKIN KIYAGAN/Anadolu Agency via AFP

Egyre erősebbek azok a tudományos hangok, amelyek szerint soha nem fog összejönni globálisan a nyájinmunitás a koronavírus ellen. Ebben az esetben ez egy ugyanolyan, szezonálisan visszatérő betegség lehet, mint az influenza, amivel egyszerűen megtanult együtt élni az emberiség.

Ha társadalmi szinten nem is jön össze a védelem, egyénileg a vakcináknak köszönhetően még mindig megvédhetjük magunkat, és elvileg akár választhatnánk is, hogy melyik oltóanyagot kérjük. A következő napokban-hetekben nagyon sok Pfizer vakcina érkezik majd az országba, így teljesen érthetetlen, hogy Orbán Viktor szerint miért nem lesz hetekig elérhető ez a típus az oltópontokon. Még a fiataloknak fenntartott adag felett is bőven marad. Talán megint jönnek majd az olyan egynapos káoszkampányok, mint múlt pénteken.

KAMPÁNYHÍREK

Az előválasztást szervező hat párt elnökei és társelnökei. Balról jobbra: Jakab Péter (Jobbik), Karácsony Gergely (Párbeszéd), Szabó Tímea (Párbeszéd), Gyurcsány Ferenc (DK), Schmuck Erzsébet (LMP), Kanász-Nagy Máté (LMP), Tóth Bertalan (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Fekete-Győr András (Momentum).

Egyre többször olvasni közvélemény-kutatási beszámolókban, hogy az év első harmadában fordulat történt, és egyre nő a Fidesz támogatottsága a választópolgárok körében.

Közvélemény-kutatásokkal foglalkozó blogunk, a Vox Populi szerint viszont inkább arról lehet szó, hogy az ellenzék visszaesett a kevésbé elkötelezett szavazók közt (pl. mert elpárolgott a tavaly őszi nagy felbuzdulás, hogy na majd a közös listával milyen jól megy majd nekik, vagy az őszi időszakban megszokottnál kevésbé voltak meggyőzőek az utóbbi hetek kormánykritikus üzenetei). Emiatt pedig a maradék ellenzéki szavazók közt most többen vannak a „biztos szavazók”, mint decemberben. De nem azért, mintha nőtt volna a részvételi kedvük. Hanem mert a teljes népességben visszaesett az ellenzék, a biztos szavazók között viszont nem.

Azért is hihető, hogy kevéssé meggyőzőek az utóbbi hetek kormánykritikus üzenetei, mert kevés ilyen van. A miniszterelnökségért frissen bejelentkezett Dobrev Klára igyekszik nagyhangú nyilatkozatokkal észrevetetni magát, de az ellenzéki pártok mintha inkább az összefogás olyan talán nem jelentéktelen, de nem is nagyot szóló részleteivel vannak elfoglalva, mint hogy ki kit támogat az egyes választókerületekben.

Ahogy a Borkai-ügy is megmutatta, az ellenzéki pártok a legtöbbet nem maguktól, hanem a tőlük lényegében független fideszes botrányoktól várhatják. És ilyenekből egyetlen nap alatt is egész sok tud lenni:

KARIKÓ

Magyarországon van Karikó Katalin, az mRNS vakcinák egyik feltalálója, ma valószínűleg a világ legünnepeltebb magyarja. Karikó az MTA közgyűlésére érkezett, ahol elsősorban a tudományos közösségnek szóló előadást tartott a munkájáról.

Adott azonban egy közérthetőbb interjút is, amiben beszélt többek közt arról, hogy milyen volt meglátni a kormány híres manipulált táblázatát az egyes vakcinák hatékonyságáról:

„Úgy történt, hogy Atlantában át kellett szállnom, és amíg vártam a csatlakozást, ránéztem erre a táblázatra, és mondom, mi ez? Ha valaki öngyilkos akar lenni, ez alapján kér egy Pfizer-vakcinát, és azt hiheti, meghal tőle”

Karikó beszélt a járvány elleni magyar védekezésről is:

„Akik csőlátással gondolkodnak, képtelenek odafigyelni, hogy a másik véleményben is van valami, nem látják, hogy lehet, hogy a kormánynak és az ellenzéknek is igaza van. Én csak biokémikus vagyok, de jó lenne, ha lenne valódi párbeszéd.”

BEDARA

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Két hír a mindent elfoglaló NER-ről:

Stumpf István közölte, hogy a BME-nél is el tudná képzelni az alapítványi modellt. Kicsit úgy hangzik ez a felsőoktatás kiszervezéséért felelős kormánybiztostól, mintha azt mondaná, hogy „milyen szép egyetemük van ott maguknak a rakparton, milyen kár lenne, ha esetleg valami baja esne”.

„Egy intézet kiszervezése még nem felszalámizás, de én nem örülnék, ha ez precedenst teremtene” – mondta Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az MTA keddi közgyűlésén.

FEKETE NAPOS ÜNNEP

Fotó: NOEL CELIS/AFP

Május 3-a sajtószabadság világnapja volt. Mi nem ünnepeljük, mert nincs mit rajta ünnepelnünk. Úgyis csak olyan súlytalan szolidaritási üzenetek hangoznak el ilyenkor, mint az Európai Műsorsugárzók Uniójáé, akik szerint Magyarországon, akárcsak a régió több országában, aláássák a közszolgálati média csatornáinak függetlenségét.

Sokatmondó volt viszont, hogy éppen ezen a kedden tárta szét a kezét az Európai Bizottság: ők bizony tehetetlenek a magyar sajtószabadság egyik legnagyobb ellensége, a KESMA-konglomerátum ellen. Vera Jourova bizottsági alelnök erről azt mondta, hogy

„természetesen lenne kedvem ahhoz, hogy fellépjek. De a mostani versenyjogi szabályokat úgy alakították ki, hogy ennél jóval nagyobb ügyeket kapjanak el. És pénzügyi értelemben a KESMA ügye Magyarországon túl kicsi.”

Bár a KESMA-nak nem része, az ATV és a Hit Gyülekezete által irányított többi sajtótermék szintén a magyar kormány érdekei szerint mozognak jó ideje. Tamás Gáspár Miklós ezért, valamint a Klubrádió frekvenciájának elorzásáért szólított fel minden ellenzékit arra, hogy bojkottálják a tévécsatornát. Egyelőre egy követője akadt, Hadházy Ákos.

NE TESSÉK ELESNI

Mi sem akartuk elhinni, de tényleg ez történt olvasónkkal, Kristóffal. Hazafelé ment biciklivel, amikor a Bajcsy-Zsilinszky úton elesett, és beütötte az állát. Mentőt hívtak, és el is látták, de aztán megjelentek a rendőrök, és felvették az adataikat.

Később kapott egy levelet, hogy 10 ezer forintra megbírságolták, mert elesett a kerékpárral. A Magyar Közút pedig most közölte, hogy nem látták balesetveszélyesnek a padkát, amiben elesett. Szóval mindenki vigyázzon magára!