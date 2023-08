Az árstopos állami Borsodi másnapja

Jó reggelt, hétfő van, túl vagyunk az idei augusztus 20-án is, lassan vége a nyárnak, mi mást is ajánlhatnánk ilyenkor, mint a 444 cikkeit. Erre a célra szolgál napindító hírlevelünk is, például ezzel a négy cikkel:

Sorosék

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Kivonják pénzeiket az unióból a Nyílt Társadalmak Alapítványok, átszervezik a működést. Új korszak kezdődik azzal, hogy Alex Soros átveszi az igazgatóság vezetését, és mint a döntés hátterét bemutató cikkünkben írjuk, Soroséknak most Amerika lesz az első.

Augusztus 20

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Államalapítást ünnepelt az ország vasárnap, ennek minden kötelező kellékével: voltak nehezen dekódolható politikusi nyilatkozatok, megnéztük a tisztavatást és a körmenetet, elcsíptük a légi parádét, és közben ott voltunk az év egyik legszürreálisabb felvonulásán, a Debreceni Virágkarneválon is. Novák Katalin jelentős állami kitüntetéseket adott át Karikó Katalinnak, Szilágyi Áronnak és Böjte Csabának, jutott állami elismerés a Kitörés túra szervezőinek is, közben az Origo annak örült, hogy már délig kétszer annyi olcsó sör fogyott, mint tavaly.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán Viktor pénteken hintette el, hogy az atlétikai világbajnokság apropójából meghívja a „politikai barátait”. Erdogan látogatásáról már lehetett korábban is tudni, hogy a török elnök miért jöhetett Magyarországra, arról Rényi Pál Dániel írt remek cikket, de a hétvégére kiderült a többi érkező kiléte, és végignézve a közös fotókon, erős látni, kik is képviselik jelenleg a magyar kormány barátait. Estére az is kiderült, hogy a magyar-török csúcs témája volt a svéd NATO-csatlakozás is, annak ellenére, hogy legutóbbi információk szerint már mindkét ország rábólintott a jóváhagyására. Kisebb ellenzéki akció is zajlott a napon, a Momentum „Szégyen” feliratú molinóval készült a csúcstalálkozóra.

Nagy nyár végi formában vannak a fideszes és ex-fideszes polgármesterek és képviselők is, a hétvégén olyan történésekről számolhattunk be, minthogy

Írtunk emellett arról, hogy

Vébék

photo_camera Fotó: BEN STANSALL/AFP

Vasárnap volt a budapesti atlétikai vébé csúcsnapja. Egyrészt mert este futották a legfelkapottabb szám, a férfi 100 méter döntőjét, amit az amerikai Noah Lyles nyert meg. Másrészt mert az előzetesen leginkább éremesélyesnek gondolt magyar atléta, Halász Bence is ekkor döntőzött: a kalapácsvető egy zaklatott, fordulatokkal telített verseny után végül a harmadik helyen végzett, megszerezve a bronzérmet. Nagyon szép eredményt ért el a hétpróbázó Krizsán Xénia negyedik helyével, míg Nemes Rita a szintén remek tizedik lett. Hétfőn is lesz kiért izgulni: országos rekorddal jutott a férfi 400 méter elődöntőjébe Molnár Attila.

Arról, hogy milyen élmény nézőként kinn lenni a stadionban, és milyen érzés ugyanez adófizetőként, szombaton hosszabban is írtunk.

Vasárnap véget ért a női foci világbajnokság, a döntőben Spanyolország feszült meccsen verte meg Angliát. A játékot az első félidőben pillanatra meg is kellett szakítani, amikor valaki „Stop Putler” feliratú pólóban a rontott pályára.

A háború

photo_camera Zelenszkij repülőket néz Eindhovenben. Fotó: ROB ENGELAAR/ANP via AFP

A hétvégén Zelenszkij váratlanul Hollandiába látogatott, ahol kiderült, Ukrajna F-16-os vadászgépeket kap a hollandoktól és a dánoktól. Az oroszok közben ismét ukrán civileket gyilkoltak. A háborúhoz kapcsolható hír volt, hogy padlót fogott az orosz holdkutatási program: a Holdra zuhant a Luna-25 automata állomás, és írtunk hosszabban is arról, hogy oktatási szervezetként és hivatásos provokátorként éled újra a Wagner Belaruszban.

A világ

Részletesen foglalkoztunk a szlovákiai rendőrháborúval: több mint két éve folynak a Ficóhoz köthető múlt magas rangú figurái elleni eljárások, amiből a volt miniszterelnök egyáltalán nem jön ki rosszul, sőt, tudatosan vállalt mártírszerepben tetszeleg.

Írtunk emellett arról, hogy a mediterrán ökoszisztémát „úgy tervezték, hogy égjen”, azaz nem az a gond, hogy néha vannak erdőtüzek, hanem hogy egyre többször vannak, emiatt pedig belekevertük magunkat egy ördögi körbe.

És hír volt még, hogy

Kiállítás

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A világ első roma divatstúdiójának tizenhárom évét bemutató kiállítás „megmutatja számunkra, hogy milyen a közös földünkön és történelmünkben élő roma kultúra”. Kérdés, hogy mennyire vagyunk hajlandók élni a lehetőséggel.

Podcast

A Borízű nyári különkiadásában Bogdán Ádámmal, a Fradi és Liverpool (meg a Bolton meg a Vasas) volt kapusával beszélgetett Winkler Róbert. Többek között arról, hogy ajánlaná-e a profi futballista karriert a gyerekeknek.