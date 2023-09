Hétvégi olvasnivalók a diákok zsúfolt órarendjétől Mészáros Lőrincék letisztult nyaralójáig

Jó hétvégét mindenkinek, hadd proponáljak néhány jól megtermett cikket a heti termésből. Bár a személyes kedvencem elég rövidke...

Ukrán-magyar

photo_camera Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Fotó: Eduard Krizsanivszkij

Kijevben interjúzott az ukrán külügyminisztérium szóvivőjével Kaufmann Balázs. Oleg Nikolenko elég erőseket mond a magyar kormány politikájáról, nemkülönben a fogolycsere közben manipulált kárpátaljai katonákról. De a szóvivő kap kemény kérdéseket a nemzetiségi politikájukról is.

Erről, az ukrán nyelvtörvény kárpátaljai problémáiról a Lakmusz írt komoly anyagot. De ha már itt tartunk, mondanék még egy másik Lakmusz-cikket, méghozzá az ún. Szent István Légióról: ez a furcsa „önkéntes zászlóalj” magyarokat toboroz, hogy harcoljanak az oroszok oldalán.

Orbán az ukránokra tolja a teljes felelősséget a dráguló benzinárak miatt is, pedig bőven van azért más magyarázat. A kormány nem először jelzi, hogy a pénzéhes ukránokat kell majd gyalázni a benzinkutaknál, elfelejtkezve a horvátokról, a világpiaci árról, a Mol eddigi óriási kaszálásáról és arról is, hogy akár adót is csökkenthetne a kormány.



Fideszes valóság

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Breaking: mégsem a szankciók, meg nem is a háború okozza az inflációt, hanem a céges nyerészkedés. Németh Dánielnek köszönhetően megnézhetjük, hogy agárszobrok őrzik a körforgalmat Mészárosék új tihanyi rezidenciáján. A rendszer természetének megismeréséhez segíthet hozzá az is, ahogy Herczeg Márk megírta, hogyan sikerült néhány fotóval összezavarnia az ultraorbánista véleményvezéreket.

Valóság

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A végét járja Iványi Gábor egyháza és az Oltalom Karitatív Egyesület, miután a NAV 384 millió forintot vont el tőlük. A MET kommunikációs vezetője kérdésünkre azt mondta, ő is csak tippelni tud, hogy mi lesz a legelesettebbeket segítő szervezetek sorsa, ha nem történik érdemi változás a következő 1-2 hétben. Munkatársaik közül sokan alig valamivel élnek jobb körülmények között, mint azok, akiket ellátnak - velük mi lesz?

Arra kértük olvasóinkat, írják meg, mennyire túlterheltek a diákok, hogy néz ki az órarendjük. „Egyenes út a túlterheltséghez, kiégéshez” – összegzett egy 10 éves kisfiú édesanyja. Zsúfolt és abszurd iskolai napok sokaságát tudjuk megmutatni. Közben a tanároknak két hetük van arra, hogy eldöntsék: elfogadják-e a sokak szerint könyörtelen státusztörvényben foglaltakat. Ha nem, akkor fel is út, le is út. A Qubit prezentálja a hozzájuk eljuttatott 10 oldalas tájékoztatót, tanári szakkommentárrral. Nem csoda, hogy péntek este is volt feszültség a tüntetőkben.

Magyarország 2043: a 9 millió magyar országa

Példamutatás: nem indulnak újra az Országos Bírói Tanács tagjai

Nagyvilág

photo_camera Fotó: ANI BALAYAN/AFP

Gyengélkedő gazdaság, növekvő munkanélküliség, Kínának van gondja elég. Ezeket kémparanoiával próbálja leplezni a valós nehézségeket a kormány.

Ismét Joe Biden fiának nevétől hangos az amerikai politika. A republikánusok címlapon tartanák a Hunter Biden-ügyet, de az elnök megbuktatását maguk sem gondolják komolyan.

Két hónap után újra bejuthatnak a segélyszállítmányok a humanitárius katasztrófával fenyegetett Hegyi-Karabahba, a katonai feszültség viszont nő a régióban, melynek helyzetét 35 éve nem sikerül rendezni.

Nők és férfiak

photo_camera A spanyol válogatott ünnepli a világbajnoki győzelmet augusztus 20-án, Sydneyben Fotó: IZHAR KHAN/AFP

Luis Rubiales azt hitte, neki mindent szabad. Nem számolt azzal, hogy a latin kultúrkör az utóbbi években hátrahagyta egykori konzervatív-macsó sztereotípiáit. Ez a világ egyik legprogresszívebb és kulturálisan leggyorsabban fejlődő része, ahol a társadalom már nem tolerálja a tahóságot.

Botrány van a Michigani Állami Egyetemen, miután legjobban fizetett edzője állítólag szexuálisan zaklatott telefonon keresztül egy aktivistát, aki az intézményben pont a szexuális zaklatásról tartott érzékenyítést az edző csapatának.

Felháborító: egy nő szült két gyereket, évekig otthon volt velük, majd dolgozott pár hónapig, amíg az apa vigyázott rájuk.

Gyermekei bántalmazása miatt letartóztatták a szigoráról híres amerikai influenszer anyát.

Színpadi ügyek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Pintér Béla új darabja megint nagyon vicces, pedig kicsit olyan, mintha már ezt is AI írta volna. De lehet-e még bármit mondani a rendszerről 13 év orbánizmus után?

Az instrumentális hip-hop és jazz között levitáló, külföldön nagy nevet szerzett JazzBois és a Kaláka közösen lépett fel az Öböl amfitreátum színpadán. Hátrébb néhány deszkás arc ropta a kicsikkel.

És még 4

