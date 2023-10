Határok, drámák és az elrettentő magyar példa

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Benne, többek között:

A magyar példa

photo_camera Anna-Maria Żukowska Fotó: Kaufmann Balázs/444

Október 15-én parlamenti választásokat tartanak Lengyelországban. Az ellenzéki pártok külön indulnak, de kormányváltásra és koalíciós kormányzásra készülnek. Anna Maria Żukowska az újbalos párt, a Lewica képviselője, 2019 óta tagja a Szejmnek. Żukowskát többek közt a választásokról, baloldaliságról, oroszbarátságról és Orbán Viktorról kérdeztük Varsóban.



Trükkök százai

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A magyar gazdaság vesszőfutása még nem ért véget, friss adat volt szerdán, hogy az augusztus újabb nagy visszaesést hozott a boltokban, és látni azt is, hogy a turizmus felpörgése is elmaradt a remélttől, az idei nyár 175 ezres visszaesést hozott a Balatonnál, és a budapesti turizmusnak sem adott túl sokat az atlétikai vb (viszont Horvátországban rekordszámú magyar turistát fogadtak.) Közben azonban a Fidesz törvénymódosításokkal javítana a számokon: már a parlament előtt a törvény, ami egy gumiszabállyal 1000 milliárdos terhet venne le a kormány válláról, miközben Varga Mihály arról beszélt, hogy a csökkenő bevételeket nem új adókkal, hanem a gazdaság fehérítésével kell ellensúlyozni.

Az MNB vs. mindenki más konfliktus sem akar csitulni, Parragh László már azt pedzegette, hogy ingatlanokat kéne elvenni a jegybanktól, amire Matolcsyék hosszú és dühös közleményben reagáltak. És miközben jelentős létszámcsökkentésre készülnek a Mészáros-féle szuperbanknál, akadtak persze jó hírek is a NER-világban: például hogy drónvédelmi céget alapított a kormányközeli 4iG, majd két napra rá a kormány bevezette a kötelező drónvédelmet.

Szerdán Szlovákia is közölte, hogy visszaállítják a határellenőrzést a magyar határ teljes hosszán, mivel az utóbbi időben jelentősen megnőtt a Magyarország felől érkező illegális bevándorlók száma. A megnövekedett nyomás miatt szerdától Csehország, Lengyelország és Ausztria is szigorította az ellenőrzést a szlovák határszakaszain, erre lehetett reakció a pozsonyi kormány döntése. Szijjártó Péter szerint mindenről Brüsszel tehet, természetesen.

Hír volt még ezenkívül, hogy

Távozó tanárok

photo_camera Diákok a Belső-Pesti Tankerületi Központ Damjanich utcai épületéhez vonulnak október 5-én Fotó: Bankó Gábor / 444

A kormány szerint a oktatás megszervezése sehol sincs veszélyben. Ez ugyanakkor legalábbis kérdéses, jelenlegi tudásunk szerint ugyanis nagyjából háromezren dönthettek most a pályaelhagyás mellett. Pontos képet persze nehéz lesz kapni, mivel az Oktatási Hivatal mostantól nem mondja meg, mekkora a tanárhiány Magyarországon.

Szerdai, az oktatáshoz kapcsolódó hír volt, hogy a Belügyminisztérium utasítása értelmében az iskolák magánadományokat ezután csak állami jóváhagyással fogadhatnak el.

A nap magyar Nobel nélkül

Szerdán megszakadt a sorozat, és az orvosi, illetve a fizikai Nobel után a kémiaiban már nem volt magyar díjazott: a kvantumpontok felfedezéséért Moungi G. Bawendi, az MIT professzora, Louis E. Brus, a New York-i Columbia Egyetem professzora, valamint a Szovjetunióban született Alexei I. Ekimov, a New York-i Nanocrystals Technology nevű vállalat egykori vezető kutatója kapta meg az elismerést. Csütörtökön kora délután hirdetik ki az irodalmi Nobelt, itt évek óta emlegetnek két magyar esélyest is, de azért érdemes szem előtt tartani, hogy az elmúlt években sokszor olyanok nyertek, akiknek a győzelmére gyakorlatilag senki sem számított.

A Nobel-díjakkal kapcsolatos hír volt, hogy kedden kiderült, a frissen díjazott Krausz Ferenc az ukránokat segíti pénzjutalmával.

A világ

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az Egyesült Államokban közben ismét a republikánusok jobbszéle okozott káoszt, ezúttal azzal, hogy pár képviselő megbuktatta a saját házelnöküket a Képviselőházban. Hogy mi jön ezután, azt még csak senki nem is sejti, egyelőre az is kérdés, hogy hogyan fognak megválasztani egy új házelnököt.

Oroszországból hír volt, hogy távollétében 8 és fél év börtönre ítélték a háború ellen tüntető orosz tévést, valamint hogy kiderült, hidrogénbombát robbantana Szibéria fölött Putyin legfőbb propagandistája, hogy megmutassa a Nyugatnak, és hogy a gyerekei se tudjanak annyit telefonozni, de az ötlete még a Kremlnek is sok volt.

Kínából arról számoltunk be, hogy hogy cenzúrázták a kínai közösségi médiában két kínai sportoló fotóját, ami véletlenül a Tienanmen téri vérengzésre utalt.

És írtunk arról is, hogy

Melegség

photo_camera Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

A Qubit által bemutatott friss kutatás szerint az emlősöknél a homoszexuális viselkedés hozzásegíthet a társas kapcsolatok megerősítéséhez és a konfliktusok mérsékléséhez, így evolúciósan adaptív lehet.



Menekültek

Agnieszka Holland Zöld határa órási vitát gerjesztett hazájában, Lengyelországban, a filmnek a köztársasági elnök és a miniszterelnök is nekiment. A világhírű 74 éves rendező a belarusz–lengyel határon kialakult menekültkrízisről készített filmet. Megnéztük.

Gyilkosság

Jill Dandót 1999 áprilisában lőtték agyon. Bár egy férfit elítéltek az ügyben, őt nyolc évvel később felmentették. A gyilkosság, ami megrázta az Egyesült Királyságot, 24 éve megoldatlan. Erről szól a Netflix új dokuja.