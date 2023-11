Robotok, hó, tanúk

Jó reggelt, indul az idei november utolsó hete, rögtön télies idővel, és a hideg mellé vannak országrészek, ahol akár 10-15 centiméter hó is eshet. De annyira azért nem lesz súlyos a helyzet, mint a szomszédos Romániában, ahol már komolyabb közlekedési fennakadások is akadtak a heves havazás miatt. Ilyen körülmények között ajánljuk szokás szerint a hétvégén és hétfő reggel megjelent cikkeinket, rögtön ezt a négyet:

Az élet itthon

photo_camera Postások tüntetése március 4-én a Batthyány téren Fotó: Bankó Gábor/444

A törvény sem teszi lehetővé a szerbiaihoz hasonló sztrájkot, egy munkabeszüntetést szinte észre se vennének az ügyfelek. A dolgozók túlságosan fásultak, aki demonstrálni akar, megfenyegetik - írjuk hétfő reggel megjelent cikkünkben.

Beszámoltunk arról is, hogy elakadtak az önkormányzati tárgyalások a DK és a Momentum között, több helyen is ráfanyalodhatnak az előválasztásra. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos hétvégi hír volt, hogy Juhász Péter indulhat a Belvárosban, Szegeden a Fidesz ismert médiaszemélyiséggel menne rá Botkára, illetve hogy Hadházy után Donáth Anna is beleállt a DK-MSZP paktumba a zuglói Horváth Csaba miatt.

Sajtóértesülések szerint péntekig kell kifizetnie az államnak a repteret, több százmilliárd forintot kell addig összeszedni rá, de Nagy Mártán tárcája szerint ezek „ártalmas, hamis állítások.”

A hétvégén beszámoltunk arról is, hogy kevés helyen volt olyan pocsék idén bérből és fizetésből élni, mint nálunk, hogy újabb rekordon a kórházak adóssága, mire 90 milliárdot kaptak, már 123 milliárdra volt szükség, hogy Orbán korábbi energetikai államtitkára szerint szuperolcsó lehet a magyar áram, a kormányon múlik, hogy mikortól, és hogy külügyes támogatásból vesz telket Debrecenben Tiborcz István cége.

Írtunk arról, hogy Demeter Szilárd idén megjelent könyve alapján Demeter Szilárd jegyzetsorozatot ír, amit Demeter Szilárd felolvas a közrádióban, miközben Demeter Szilárd kifejtette azt is, hogy szerinte a magyar társadalom kulturális szempontból erősen matriarchális.

Nemcsak Magyarországon élnek egyre kevesebben, a határon túli magyarok száma is csökken: Erdélyben 35 év alatt eltűnt a magyarok egyharmada, Kárpátalján már csak kicsivel élnek többen, mint a 20 évvel ezelőtti népesség fele, A Vajdaságban pedig demográfiai katasztrófával ért fel a 2022-es népszámlálás eredménye. Egyedül Felvidéken jobb a helyzet, de a magyarok száma még ott is csökken. Pénteken demográfiai konferencián jártunk, ahol a kérdés az volt: megállítható-e a népességfogyás.



És írtunk arról is, hogy

Néma tanúk

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Néma Tanúk megemlékezésével kezdődött el a nők elleni erőszak ellen szervezett 16 Akciónap. az idei kampány során kiemelt figyelmet fordítanak az intézményrendszerre, amely a bántalmazott nőket és gyerekeiket megvédeni és segíteni lenne hivatott - de amely rendre cserben hagyja őket. Reagált a kormány is, szerintük nők elleni erőszak Brüsszel és a baloldal miatt nő.

Háborúk

photo_camera Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A hétvégén folytatódott az Izrael és a Hamász között zajló túsz-, illetve fogolycsere, és mind a három magyar állampolgárságú túsz is kiszabadult, akinek szabadulása a megállapodás értelmében várható volt. A hétvégén derült ki az is, hogy az izraeli hadsereg még a tűzszünet kezdete előtt végzett a Hamász öt parancsnokával.

Közben Ukrajnában az orosz hadsereg az eddigi legnagyobb dróntámadást indította meg Kijev ellen a háború kezdete óta.

A világ

photo_camera Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

A holland fiatalság a hatvanas években szembesült apáik kollaborációjával. Válaszul a puritán keresztény országból liberális mintaállamot varázsoltak. A bevándorlás kérdését tabusították – mire észbe kaptak, meggyilkolták az ezt firtató politikust és egy filmrendezőt. Wilderst 2004 óta mindenhová rendőrök kísérik.



Hír volt még a hétvégén, hogy

Múlt

photo_camera Sétahajóval a Dunán, 1955. Háttérben a Parlament és a Kossuth híd. Fotó: Fortepan / Album083

A Qubit írt arról, hogy csaknem 200 fotós jegyzi a Rákosi-korszak Budapestjét bemutató albumot, ami soha nem jelent meg magyarul. A Budapest című, 1956-ban propagandacélokkal kiadott kötet négy idegen nyelven is megjelent, a magyar olvasónak sokkal többet árul el a korról, mint a megcélzott külföldieknek.

Film

photo_camera Fotó: Révész Bálint

Elindult a 444 új aloldala, a Jeti Mozi, ahol a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) együttműködve mutatunk be magyar dokumentumfilmeket. Elsőnek Révész Bálint filmjét, a Nagyi Projektet, amely három fiatalember felnőtté válásának, és nagyszüleik elmúlásának története – tényleges és szimbolikus road-trip is egyben. A fiúk európai barangolása során egy virtuális utazás is kibontakozik, ahogy a nagymamáik – egy angol kémnő, a náci Németországból egy táncosnő és egy magyar kommunista holokauszt-túlélő – felelevenítik emlékeiket.

És írtunk a Verzióra érkező Anyaföld című dokumentumfilmről, ami bemutatja, hogyan van kiszolgáltatva mindenki az önkénynek Fehéroroszországban, álljon a barikád bármelyik oldalán.

Hely

Világvároshoz illő kísérlet indult a Mammutban. Egy régóta üresen álló, jókora üzlethelyiséget ingyen odaadtak, hogy a pályázatot megnyerő ötletgazdák közösségi térbe oltott kultúrhelyszínt hozzanak létre. A Kollab egyszerre kultúrház, galéria, pop up dizájnbolt, kávézó és közösségi iroda.

Podcast

A robotok által támogatott műtétek után hamarosan jöhet az egész életen át tartó egészségügyi megfigyelés. De hogyan alakíthatja át a társadalmakat a technológiai fejlődés, és hogyan fogunk biztonságosan együtt élni a robotokkal? Haidegger Tamás orvosirobotika-kutató a Kiment, bejött podcastban.



És volt új Borízű is, itt hallgatható.

Tánc

Volt ismét Hangover, ezúttal Nóvé Soma és Riederauer Dániel duója, a Samurai Drive válogatott össze szép számokat.