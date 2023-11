100 éve ez az első telünk Henry Kissinger nélkül

Jó reggelt kívánok mindenkinek a hóval félreérthetetlenül megérkezett tél – mindenféle csapadékban bővelkedő, BKK-t leckéztető, balesetveszélyes – első napján! Ez a 444 reggeli hírlevele (de nem az egyetlen), kezdjük is el négy kiemelt anyaggal:

ORBÁN CORPS

„Ilyen szintű államvédelmi pánikot, mint amit az Orbán Corps legragyogóbb elméi csillogtatnak, már nemhogy 88-ban, de a kádárizmus szilajabb éveiben sem halhattunk” – írta Uj Péter eheti hírlevelében.

„A magyar rendőrök 800-1000 euróért futni hagynak” – állítja egy embercsempész a német köztévén bemutatott oknyomozó filmben, ami az embercsempészek balkáni útvonalát mutatja be, és a főszereplője beépített ügynökként egészen a határkerítésig eljutott.

photo_camera Futás létrával a határkerítéshez Forrás: ZDF

A Fidesz a bizottságban simán megszavazta a Mi Hazánk tervezetét, ami bekavarna az ellenzéknek Budapesten. Ez volt az a javaslat, amiről a teljes ellenzék azt gyanította, hogy maga a Fidesz írta, csak a Mi Hazánkkal nyújtatta be. Egy fideszes sem ment be a rendkívüli ülésre, ahová betolták. Novák Előd hajlandó lenne belemenni, hogy csak a 2024-es választások után legyen új rendszer, de ez már a kormánypártokon múlik. A Mi Hazánk egyébként az országgyűlési választásról is „elindítana valamit”.

Áder János szerint a gyártók lobbitevékenysége miatt csúszik a betétdíj bevezetése, de valójában nem változott az eredeti határidő: egy napig úgy tűnhetett, hogy egy újonnan kieszközölt halasztás fél évvel csúszik a betétdíjas rendszer január 1-re tervezett bevezetése.

Ott voltunk a Kormányinfón, ahol Gulyás Gergelyt megkérdeztük Alex Soros jobb kezéről, illetve arról, hogy a kormány miért zárja ki a sajtó egy részét a sajtótájékoztatóiról.

Karácsony Gergely mögé beállt a Momentum is.

Lázár János ménesbirtokán 1 milliárd forintért épül lovaspálya, a befutó az a cég lett, ami a Karmelita kertjén is dolgozott.

Tájékoztató fórumot szervezett az elárverezett Qualitas Gimnázium igazgatója, de nem ment el rá, és ez lehetett az iskola utolsó tanítási napja.

Távozott egy vezető beosztású dolgozó a Katona József Színházból a DK-tagoknak járó kedvezmények miatt.

Leváltották az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjét.

STATISZTIKA

A legkevésbé a politikusokban, a reklámosokban, a bankárokban és az újságírókban bíznak meg a magyarok, de a papok sem állnak fényesen: egy 31 országban készített óriási kutatás szerint az egész világon unikum, hogy a magyarok mennyire nem bíznak meg az orvosaikban.

A Medián 2017 után megint arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek szerint maffiaállamban, önkényuralomban, diktatúrában, polgári demokráciában, a NER-ben, illiberális demokráciában vagy fasisztoid rendszerben élünk-e.

Budapesten a nők 77 százaléka dolgozik, Észak-Magyarországon 63 százalék, a teljes magyar népességben a férfiak kb. 79 százaléka, a nőknek viszont csak 70 százaléka.

photo_camera Tyúkól S01E04 Illusztráció: Kiss Bence/444

A szőkenős viccek vélt vagy valós hasznáról, a 16 Akciónapról, szexuális levilágosításról, Asszonysutyorgóról és csokról volt szó a Tyúkól legújabb adásában.

Megugrott a halálozások, csökkent a születések száma, újra gyorsul a népességfogyás.

A Médiatanács szerint túlságosan alázták Fekete Pákót az RTL műsorában.

KÉT HALOTT

100 éves korában meghalt Henry Kissinger, Szily László azzal a videóval emlékezett, amin Mao Ce-tungot meglepte, az amerikai külügyminiszter felesége mennyivel magasabb a férjénél.

photo_camera Henry Kissinger akkori amerikai külügyminiszter 1976, augusztus 10-én Franciaországban. Fotó: AFP

Másnap meghalt Shane MacGowan is, a Pogues énekese és a Fairytale of New York című karácsonyi dal szerzője 65 éves volt.

OROSZORSZÁG

„Nemzeti érdek a stabil, kiszámítható, korrekt együttműködés megőrzése Magyarország és Oroszország között, a kormány elutasít minden nyomásgyakorlást ennek felszámolására vonatkozóan” – mondta Szijjártó Péter, miután egyeztetett Szergej Lavrovval az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szkopjei tanácskozása előtt. A bolgárok nem engedték be a légterükbe az orosz külügyminiszter gépét, a Kreml szerint ezzel „rosszindulatú ostobaságot” követtek el.

photo_camera Fotó: orosz külügyminisztérium/AFP

Betiltották az LMBTQ-mozgalmakat Oroszországban: a törvény megszegéséért akár több évnyi börtönbüntetés járhat, bár nem tudni, kik esnek a hatálya alá.

IZRAEL

Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról, közben lövöldözés tört ki egy jeruzsálemi buszmegállóban.

photo_camera Illusztráció: Ahikam Seri/AFP

A Gázából szabadult thai vendégmunkás azt mondta, a Hamász elektromos kábellel verte az izraeli túszokat, és 7 hét leforgása alatt egyszer zuhanyozhattak.

KÜLFÖLD

Autokráciában csak szépségversenyt lehet nyerni: Miss Nicaraguát választották meg a világ legszebb nőjének, a paranoid rezsim előbb megpróbált fürödni a sikerében, majd inkább rendszerellenes terroristának bélyegezték.

photo_camera Sheynnis Palacios a győzelmét ünnepli San Salvadorban 2023. november 18-án. Fotó: Marvin Recinos/AFP

Az újságírók elhallgattatására indított perek visszaszorításáról szavaztak Brüsszelben, Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosa a napokban pont a magyar kormány szuverenitásvédelminek nevezett törvényét kritizálta.

„Nem akarom, hogy hirdessenek, baszódjanak meg” – mondta Elon Musk a Twitter egykori hirdetőiről, majd a színpadról keresni kezdte a Disney vezérigazgatóját. A világ egyik leggazdagabb embere egy órán át magyarázta, hogy igazából nem antiszemita, sőt filoszemitának nevezte magát, aztán leolvadt és trágárul kiabálva név szerint felkérdezte Bob Igert, a Disney zsidó vezérigazgatóját.

Önéletrajzi könyvében vallotta be a volt kazah elnök, hogy titokban van egy második felesége és két gyereke.

FOCI

1 milliárd dollárra készülnek perelni Cristiano Ronaldót a Binance kriptotőzsde befektetői, mondván, ő palizta be őket: a futballsztár máig a befektetők pénzét elégető cég egyik reklámarca, a nevével futtatott NFT-t a kampány után 77 dollárért adták, egy év múlva 1 dollárt ért.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA