Hétvégi olvasnivalók íróperről, poliphúsról és a világ legfontosabb szigetéről

Jó reggelt, jó hétvégét! A reggeli hírlevelünk hétvégi verziójában a hét nagyobb, hosszabb, kiemeltebb anyagait gyűjtjük össze. Ez pedig a Reggel 4, úgyhogy jönnek is a cikkek/videók, podcastek.

ÍRÓPER

Ötven éve rendezték az utolsó írópert Magyarországon. A most 79 éves Haraszti Miklós a Darabbér című művéért 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, de a koncepciós per a gyöngülő hatalom tehetetlenségének volt újabb bizonyítéka. Műve lett az első szamizdat, innen nőtt ki a demokratikus ellenzék.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

TAJVAN

Az év elejének legfontosabb választását Tajvanon tartják, az eredményt Pekingtől Washingtonig mindenhol izgatottan figyelik. Helyszíni riport a szigetországból, amit a legszorosabb szövetségesei sem ismernek el önálló államként, és amit Kína egyre gyakrabban fenyeget bekebelezéssel.

photo_camera Partra szállást akadályozó tüskék az egyik kisebb, Tajvanhoz tartozó szigeten Fotó: Sam Yeh/AFP

ORBÁN

Hiperorbánista turbószürrealizmus: gyűjtés a legvalamilyenebb mémekből, amiket a Fidesz-vallás főistenének legodaadóbb hívei alkottak a Facebookon.

TANÁROK

Elsősorban nem a pedagógusbérek, hanem a feszültségek nőnek: a kormányzati kommunikáció átlagosan 32,2 százalékos emelésről beszél, közben a tanárok körében bizonytalanság és bizalmatlanság lengi körül a nagy elánnal bejelentett béremelést.

photo_camera Illusztráció: Michèle Constantini/PhotoAlto via AFP

FAGY

Az alacsony iskolai végzettségűek és a kistelepülésen élők körében gyakori leginkább a kihűlés, a legveszélyesebb időszak a hideg kezdete és a tél vége.

UKRAJNA

Ukrajna támogatása a mélyponton van. Hogy mennyire tud a Nyugat elmozdulni innen annak érdekében, hogy Kijev ne veszítse el a háborút, az attól is függ, hogy a közvélemény miként látja az esélyeket. Rácz András szerint 2023-as év fontos tanulsága, hogy ez az eseményeket elemző szakértők, újságírók, kommentátorok felelőssége is.

photo_camera Fotó: Anatolij Sztepanov/AFP

TÖMEGGYILKOSSÁG

79 éve történt a Maros utcai tömeggyilkosság: a XII. kerületi mészárlás a holokauszt egyik olyan különleges esete, amikor a gyilkosokat szembesítették rémtetteikkel, és ezt kamerák is rögzítették.

KOHÁN

A hét jobboldali pillanatát Kohán Mátyás, a 14 éve teljhatalmú kormányoldal 22 éves publicistája hozta, amikor a Türk Tanácsra gondolva remélte, hogy lassan újra kaphat levegőt.

photo_camera Jordan Peterson előadást tart a Brain Bar Jövőfesztiválon a budapesti Szent István-bazilika előtt 2019. május 30-án. Mellette Kohán Mátyás házigazda. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

FALVAK

Egy hónapig nem volt Vodafone-szolgáltatás két nógrádi faluban. 72 órán belül kötelesek lettek volna kijavítani, erre kormányrendelet van. A Vodafone január 10-én kora este is azt írta, hogy az MVM nem tudta helyreállítani az áramszolgáltatást. Az MVM ehhez képest rég elárulta egy ügyfélnek, hogy már december 15-én készen voltak a szereléssel.

KÖZEL-KELET

Napi szintűek a támadások a libanoni Hezbollah és Izrael között, de ez még nem az igazi háború. Ha tényleg elkezdődnek a harcok az északi fronton, az az egész térséget berobbanthatja. Miért fél ettől mindenki, ha valójában senkinek sem áll érdekében?

photo_camera Fotó: ANWAR AMRO/AFP

TRAKTOROK

Az AfD-nek törhetik az utat a Németországot megbénító traktorok: több mint 500 traktor a Brandenburgi kapunál, ezrek az autópályákon, kompra kényszerített alkancellár, hangadó szélsőjobboldaliak – írtuk a 8naposra tervezett gigasztrájkról.

photo_camera A Brandenburgi kapuhoz vezető Bundesstraße hétfő hajnalban. Fotó: John MacDougall/AFP

LENGYELEK

Kinyírták a propaganda-köztévét, két jobbos politikus rács mögé került, az igazságügyi rendszer is sorra kerülhet. A hatalmától megfosztott PiS utcára vonult, az államfő és az alkotmánybíróság ellenáll. Nagy kérdés, hogy a politikai háború mekkora választói rétegeket tud tartósan lázba hozni.

photo_camera Fotó: Wojtek Radwanski/AFP

HARVARD

A világ egyik legjobb egyetemét megrázó botrányban összesűrűsödnek a kultúrharc legfontosabb témái (szólásszabadság, cancel culture, kisebbségek reprezentációja), az Izrael és a Hamász közti háború nyugati utórezgései és az akadémiai világ jövőjének alapkérdései; tágabban véve pedig az amerikai demokráciával szembeni súlyos fenyegetésekről is szól.

photo_camera Dr. Claudine Gay, a Harvard Egyetem akkori elnöke a december 5-i washingtoni meghallgatásán. Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

POLIP

Az intelligens lábasfejűek ipari mértékű tenyésztése több etikai és környezetvédelmi kérdést is felvet. Miért esnénk újra abba a hibába, mint annyi más tömegesen tenyésztett állatnál? Miért kell három kiló számunkra is fogyasztható halat feláldozni egy kiló poliphúsért? (A polipokról egy régi cikkünket is ajánlom.)

photo_camera Polip a nyugat-franciaországi Le Croisic-i Oceáriumban 2016. december 6-án. Fotó: Loic Venance/AFP

SZERZŐDÉS

Egyre inkább úgy tűnik, hogy semmi sem lesz a WHO évek óta tervezett világjárvány-szerződéséből: hat hónap van hátra szerződés megkötésének tervezett határidejéig, és senki sem hajlandó kompromisszumokat kötni.

AGYONSZEXUALIZÁLÁS

Jeremy Allen White alsónadrágra vetkőzött, aztán nők tömegei írtak zavarba ejtő kommenteket, rávilágítva arra, hogy miközben a nők tárgyiasítása és szexualizálása gyakorlatilag tiltott lett, az interneten mintha trend lenne teljesen nyíltan kifejezni túlzott vonzódásunkat egy-egy híresebb férfi iránt.

photo_camera Fotó: Instagram/Calvin Klein

LETÖLTENDŐ

Letöltendő börtönre ítélték Magyarország egyik legismertebb gyermekpszichiátriai szakértőjét: vesztegetési ügyben két és fél évre rács mögé küldenék Sófi Gyulát, az egyelőre nem jogerős ítéletet meghozó bíró szerint a korrupciót el kell tiporni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

BULINEGYED

Mi a fontosabb: a lakosság vagy az üzlet? Tényleg csak állatként lerészegedő turisták vannak az úgynevezett bulinegyedben? Alámerültünk Belső-Erzsébetvárosban a legénybúcsús csapatok és sütőporos zacskók között, hogy megnézzük, mi változott az elmúlt években, és ki mit tart a kerületrész legnagyobb problémájának.

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

PODCAST

A Tyúkól a 7., a Borízű hang a 153. adásánál tart.