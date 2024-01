Jégre magyar!

Jó reggelt! Ismét jelentkezik a 444 napindító – és nem az egyetlen – hírlevele. De előtte itt van négy kiemelt anyag a címlapról:

SZLOVÁKIA

Habonyék adtak nekik tanácsokat, most ellenzéki tüntetések és koalíciós botrányok kísérik Robert Fico regnálását, de Európában jóval óvatosabb a magyar szövetségesénél. A hagyományos első prágai vizit után Budapesten járt a szlovák miniszterelnök, ahol elhangzott: sosem volt még ilyen jó Magyarország és Szlovákia viszonya.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A magyar állam 270 millió forinttal támogat egy ismeretlen felvidéki civil szervezetet, ami aztán a magyar párt kampányát segíti: a tavaly létrejött szervezet egyelőre Wikipédia-cikkeket kopizik.

BELFÖLD

Az európai képviselők nagyon idegesek, hogy az Orbán-kormány megkapta a befagyasztott uniós pénzek egy részét: jobb- és baloldali pártok közösen tervezik perelni az Európai Bizottságot, ami szerintük túl engedékeny volt Orbánnal.

photo_camera Fotó: Ludovic Marin/AFP

Több mint 2 millió forintos pótdíjat fizetett tavaly egy bliccelő, tehát megéri minél hamarabb kifizetni a büntetést, az ugyanis nem évül el.

Büntetlen marad az újlipótvárosi kromofágos autórongáló: volt gyanúsított, de nem bizonyítható, hogy ő követte el a bűncselekményt. (37 autón keletkezett összesen 7-8 millió forintos kár.)

Sóskúton nyílik meg az eredetileg Alsózsolcára tervezett akkufeldolgozó üzem.

Balásy Gyula cége 274 millióért újabb paksi megbízást kapott.

Mészáros Lőrincék cége lett a legügyesebb ajánlattevő: 102 autóra tett 1,4 milliárdos ajánlattal nyert.

Az MTA elnöke szerint kárenyhítésre jó a Hu-rizont program, de azért jó lenne visszakerülni az uniós Horizont programba.



Főtanácsadó lesz Ferencvárosban Ádám Zoltán, a Corvinusról kirúgott oktató.

Fél évre bezár a Nyugati téri McDonald's.



HÁBORÚK

Szükségállapotot hirdettek az oroszországi Voronyezsben az ukrán dróntámadás után. Zelenszkij azt mondta: „Putyin a megtestesült háború, nem fog változni, nekünk kell változnunk.” Az orosz diktátor eközben arról beszélt, hogy hamarosan megkérdőjeleződik Ukrajna államisága, az ukrán elnök béketervét pedig elutasítja.

photo_camera Zelenszkij Davosban Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Halott izraeli túszokat mutogat a Hamász, és azt állítja, hogy izraeli légicsapásokban haltak meg, Izrael szerint viszont hazudnak, de ők is aggasztó híreket kaptak a túszok sorsáról. A belga miniszterelnök szerint Európának segítenie kell Izraelt, de az ártatlan civilek szenvedését meg kell állítani. Most már legalább a gázai civilek és az izraeli túszok is kaphatnak gyógyszereket.

Miközben Szijjártó Péter békeszerető emberekről beszél, Örményországot csak „Nyugat-Azerbajdzsánnak” nevezi az azeri elnök, aki nyíltan kérkedett a karabahi örmény lakosság elüldözésével.

Irán 10 ballisztikus rakétával lőtte az amerikai konzulátus környékét iraki Kurdisztánban, azt állítva, hogy izraeli kémközpontokat támadtak, miközben megtorolták a bagdadi amerikai akciót, amiben az egyik milícia vezetőjét ölték meg.

Kína figyelmeztette a Fülöp-szigeteket, hogy „ne játsszon a tűzzel”.

KÜLFÖLD

Trump fölényesen győzött az első előválasztáson, egyik riválisa már vissza is lépett a javára: a volt elnök nagyon simán hozta Iowát, a Trump-kritikus Nikki Haley 20 százalékot sem ért el. Ha a következő két államban nem tud sokat javítani, nagyon gyorsan eldőlhet a republikánus jelöltség.

Napok óta tüntetnek Németországban az AfD ellen a deportálási mestertervről tartott egyeztetés miatt.

Gondozóotthonba kerülhet Josef Fritzl, aki 24 évig tartotta fogva a lányát: egy új pszichiátriai jelentés szerint a 88 éves osztrák férfi már nem veszélyes a társadalomra.

photo_camera Josef Fritzl 2009-ben Fotó: Helmut Fohringer/AFP

A magyar egyetemisták ösztöndíjáról és az AI politikai kockázatairól is tárgyaltak Davosban.

A vörös-tengeri helyzet ellenére is csökkentené árait az IKEA, pedig az áruk most hosszabb és drágább útvonalon, Afrikát megkerülve jutnak el Európába.

Az új uniós szabályozás szerint a gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy termékeik valóban környezetbarátok.

A Vatikán pénzügyi botrányai után Ferenc pápa korrupcióellenes intézkedéseket hozott.

SPORT ÉS KULTÚRA

Senki nem nevezheti a gyerekét Legolásznak vagy Wednesday-nek, de az Annarózsa és a Pipó átment az Utónévbizottság szűrőjén.

Szépen befagyott a Balaton. A talajvíz 2024 méhlegelője, nem érdemes lemaradni, mert ez a divathullám tényleg szórakoztató és még csak az év első napjaiban járunk: bemutattuk a műfajban rejlő lehetőségeket, pár ígéretes belvízzel és jégen használható eszközzel együtt.

Kirúgta Mourinhót az AS Roma: a vereségsorozat után elfogyott az amerikai tulajdonosok türelme, 2,5 év után távozik a portugál sztáredző.

A Mackó, az Utódlás és a Beef tarolt az Emmy-díjátadón.

Fucsovics Márton és Valkusz Máté sem jutott tovább az Australian Open második fordulójába.

A WHO szerint egyre kevesebben dohányoznak, de a dohányipar folyamatosan új frontokat nyit.

PODCAST

Irodai dolgozó délután kettőig koplaljon, mondja Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus. Fogyasztó csodaszerekről, kártékony savcsökkentőkről és cukorfüggőség-spirálról beszélgetett Winkler Róberttel és Uj Péterrel.

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444