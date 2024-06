Utolsó felépített női politikusát is megalázva szedte le a Fidesz

Február 10-én Novák Katalin és Varga Judit, június 7-én Szentkirályi Alexandra.

A Fidesznek, szűk 4 hónap, egészen pontosan 119 nap alatt sikerült mindhárom olyan női politikusát leszednie a politikai térképről, akiket (úgy, ahogy) felépített az elmúlt években.

Közülük Szentkirályi Alexandra megalázása volt a leglátványosabb. A Fidesz látványosan macsópárt, nem igazán engednek be - ahogy a miniszterelnök úr mondani szokta - hölgyeket a köreikbe, ha egy nő mégis vezető pozíciót kap, az annyira kirívó esetnek számít, hogy külön be szoktunk róla számolni.

Ebben a légkörben 2024 elején igazán élményszámba ment, hogy három olyan nő is volt, akiket a Fidesz hosszú munkával felépített. Novák Katalin Balog Zoltán mentoráltjaként, szívós munkával nőtte ki magát, egészen a köztársasági elnöki pozícióig ívelt a karrierje. Varga Judit más utat járt be, lényegében outsiderként került az igazságügyi miniszteri székbe, és menetelhetett volna még onnan is tovább.



Szentkirályi inkább a Novák-féle utat járta, a Fővárosi Önkormányzatban Tarlós István akkori főpolgármester szárnyai alatt nőtt bele a politikába, főpolgármester-helyettesi székét cserélte 2020-ban kormányszóvivőire.

Ők hárman más-más szinten ugyan, de már egy új politikusgenerációt képviseltek a Fideszben, az pedig, hogy kitüntetett pozíciókra delegálták őket (Varga azért mondott le a miniszteri székéről, hogy a kormánypártok EP-listáját vezesse), azt is jelezte egyben, hogy valamelyest enyhült Orbán Viktor viszolygása a női politikusok felemelésétől.

Földbe állás