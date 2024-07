Trump alelnökjelöltje az amerikai politika autoriter tendenciáit erősítené a merénylet árnyékában

A Donald Trump elleni merényletkísérlet egy egyébként is különösen instabil pillanatában forgatta fel alaposan az amerikai politikát. Joe Biden alkalmasságát a jelöltségre – és további négy év elnökségre – saját pártján belül is megkérdőjelezik, Trump esetében az ellene zajló büntetőügyek jelentenek bizonytalanságot. Eközben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának július elsejei ítélete drasztikusan kiterjesztette az elnöki immunitást, ami kihat a folyamatban lévő ügyek lefutására is. Hétfőn egy floridai bíró egyszerűen ejtette az eljárást Trump ellen a hazavitt titkos iratok kapcsán, ami, ha nem is jelenti a végső szót az ügyben, azt biztosan eredményezi, hogy a választásokig már nem kell emiatt aggódnia a volt elnöknek – ha nyer, akkor pedig vélhetően utána sem. Hétfő este pedig Trump bejelentette, hogy J. D. Vance ohiói szenátort jelöli alelnöknek, aki a párt MAGA-irányvonalának elszánt képviselője, és aki a lényegében korlátozás nélküli elnöki hatalom elméletének egyik fő hirdetője.

Nem túlzás azt állítani: az utóbbi néhány nap drámai módon erősítette az amerikai politika autoriter tendenciáit, a merénylet utóhatásait pedig Trump környezetében arra is megpróbálják felhasználni, hogy illegitimmé tegyék a demokrácia jövője miatt aggódó kritikákat.

Biden és Trump is megerősödött?