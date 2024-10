Szintlépés a fideszes médiában és Orbán lefagyása

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy kisebb hidegfront közepette, a hétvége előszobájában! Szokás szerint négy cikkünket külön is ajánljuk, ezúttal például ezt a négyet:

A nagy stratégia

Egyenlítői-Guinea után a magyar „gazdasági semlegesség„ és „békepártiság” final bossa Kim Dzsongun, a fegyverkereskedő Viktor Bout, a Hezbollah, vagy valamelyik mexikói drogkartell lehet, írtuk csütörtöki véleménycikkünkben az orosz érdekekkel látványosan szinkronban mozgó magyar külpolitika újabb mélypontjáról. A cikk megjelenése után alig pár órának kellett eltelnie, hogy Szijjártó Péter Szentpéterváron tűnjön fel, ahol a brüsszeli szankciókat ostorozza. Szijjártó sokadik orosz látogatását Pressman amerikai nagykövet is észrevette persze. Ugyanezen a napon megjelent egy interjú is a külügyminiszterrel az egyik fideszes lapban, ahol kifejtette, hogy

„a keleti kollégák mondjuk nem azzal szoktak kezdeni egy tárgyalást, hogy milyen borzasztó állapotban van nálunk az igazságszolgáltatás, milyen rettenetes módon nyomtuk el a médiát, vagy milyen alacsony szinten érvényesülnek nálunk az emberi jogok.”

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Meglehetősen sűrű nap volt itthon a csütörtök: elmentünk Szolnokra, ahol a polgármester ellenzéki, a közgyűlési többség fideszes, de mégse korlátozták annyira az új vezető jogkörét, mint Győrben, ott voltunk a Fejér megyei Jenőn, ahol a három napra rejtélyesen eltűnt polgármester nélkül alakult meg a képviselő-testület, és megnéztük a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának megnyitóját. A tárlat parádésra sikerült, de a beszédet mondó Orbán agya látványosan lefagyott.

És ez még semmi volt ahhoz képest, hogy este aztán jött a TV2-s Tények, és megmutassák, hogyan képzelik most a harcot Magyar Péterrel szemben. Új szint a fideszes médiabirodalomban, ha valakinek kimaradt volna, érdemes kattintani.

Magyar Péter amúgy múlt szombaton a propaganda ellen tiltakozva tüntetett az MTVA Kunigunda utcai székháza előtt, és mint csütörtöki véleménycikkünkben írtuk, tüntetésnek már az előzményei, és a konklúziója sem tanulságmentes. A tiszás politikushoz kapcsolódott a hír, hogy a várakozásoknak megfelelően kikérték az EP-től a mentelmi jogát.

És ha már EP: a vita, ami elvben a magyar soros elnökségről szólt volna, valójában azonban inkább szólt a magyar demokrácia állapotáról, na az szerdán zajlott, de mi csütörtök reggel mutattuk be nagyobb, összefoglaló videónkat. Ha valakinek kimaradtak a keddi-szerdai események, most 12 perc alatt mindent bepótolhat. Gyurcsány is tegnap értékelte amúgy a látottakat, szerinte amit Orbán „művelt, az egészen szégyenteljes, alávaló, galád teljesítmény volt.”

És hír volt még ezeken túl is, hogy

Viharok

photo_camera Clearwater városában egy második emeleti lakásból mentenek lakókat október 10-én Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Az évszázad viharának nevezett Milton hurrikán szerda éjjel csapott le Florida partjaira, olvasónk, Ádám pedig naplószerűen rögzítette az éjszaka és a másnap reggel eseményeit.

Oroszországgal kapcsolatos hír volt, hogy a Kreml elismerte, Trump tényleg küldött covidtesztet Putyinnak, miközben az oroszok polgári hajót támadtak az odesszai kikötőben, az ukránok orosz katonai légibázist lőttek, és kiderült, hogy meghalt Viktorija Roscsina ukrán újságíró, akit kétszer is elhurcoltak az oroszok. A Lakmusz pedig arról írt, hogy meglepően részletes belső dokumentumok kerültek ki a dezinformációt nagyüzemben terjesztő orosz cégtől.

Irodalmak

Könyves podcastunk új részében két remek elsőregény szerzője, Bíró Zsombor Aurél és Fenyvesi Orsolya volt a vendégünk.

Csütörtökön eldőlt, hogy idén sem Nádas vagy Krasznahorkai lett az irodalmi Nobel díjazottja, mivel a dél-koreai Han Kang kapta meg a legrangosabb irodalmi kitüntetést. És szintén derült ki az is, hogy Kemény Lili kapta idén a Margó-díjat, a Nem című regényéért. Ő is volt már a Nem rossz könyvek podcast vendége, azt a beszélgetést itt lehet meghallgatni.

Qubit

photo_camera Forrás: Ványai Márton magángyűjteménye

80 éve történt a pernyéspusztai vérengzés: az 1944. október 10-én végrehajtott csoportos kivégzés szélsőséges, bár nem egyedülálló példája annak, hogyan érintette a totális háború a falujukban gyanútlanul éldegélő magyar földműves családokat. Ma minden jel arra mutat, hogy 14 ember halálával járó megtorlás indulati alapon elkövetett, világos cél nélküli háborús bűncselekmény volt.