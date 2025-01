Hétvégi olvasnivalók Andy Vajna hasonmásáról és a legjobb sakkozó botrányos farmernadrágjáról

Jó reggelt! Ez itt napindító hírlevelünk hétvégi verziója, amiben az elmúlt hét nagyobb, érdekesebb anyagait gyűjtjük össze. Vannak másféle hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni. Nézzük, milyen cikkekkel búcsúztunk az óévtől, és milyenekkel üdvözöltük az újat:

Életünk a NER-ben

Készítettünk 13+1 igen szemléletes grafikont, amelyek jól szemléltetik, mit tett le az asztalra az immár 15-ik életévébe érő Nemzeti Együttműködés Rendszere. Demográfia, árfolyam, keresetek, szociális juttatások és az ipari termelés alakulása ábrákon.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A 2024-es gazdasági eredmények végül nem olyanra sikeredtek, ahogyan azt az év elején a kormány eltervezte, de Mészáros Lőrinc és Tiborcz István gazdagodásának még az elmúlt évek gazdasági visszaesései sem állhattak az útjába.

Még valami, ami nem a tervek szerint haladt: Orbán Viktornak újra meg újra magyarázkodnia kell amiatt, mert a Puskás Akadémia nem képes annyi tehetséges magyar származású fiatallal feltöltenie a felcsúti csapatot, amennyivel azt a miniszterelnök szeretné.

A magyar sajtó- és politikai viszonyokhoz képest is meglepően durva cikkben hozta nyilvánosságra a Lázár Jánoshoz közel álló Promenade24 híroldal annak a kutyapártos aktivistának a nevét, munkahelyét, rendszámát és lakcímét, aki Lázár kastélya közelében akciózott. A név nélküli cikk szerzőjét az háborította fel, hogy MÁV-alkalmazottként az aktivista „odapiszkított, ahonnan enni kap”.

Kordonbontás

Fekete-Győr András idegállapotba került, Karácsony Gergely abszurdnak tartotta, végül két nap után el is bontották a Halászbástya alsó részénél kihelyezett kordont, amellyel pénzt akartak bezsebelni azoktól is, akik csak az alsó szintről szerették volna megtekinteni a Dunát.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Határbontás

Bővült a schengeni övezet, megszűnt a magyar-román határon a rendszeres határellenőrzés. A fejleményt egy nap késéssel a magyar köztársasági elnök is köszöntötte, méghozzá egy olyan térképpel, amelyen Koszovó Szerbia részeként van ábrázolva. A „STILIZÁLT térképet” a Sándor-palota hamarosan javította is.

Nyomozás

Még csak két nap telt el 2025-ből, Szily László máris az év oknyomozását tette le az asztalra, mikor kiderítette kit ábrázol igazából az Redditen keringő amerikai olajfestmény, amelyet többen szivarozó, félmeztelen, angyalszárnyas Andy Vajnának néztek.

Oroszok, ukránok

Oroszország saját kitartottját, a szakadár Transznyisztriát lökte akut humanitárius válságba azzal, hogy január elsejétől az ukrán tranzit leállásával nem szállít több gázt Moldovába. Pedig simán szállíthatna másik útvonalon, de valószínű, hogy a jövőre esedékes moldáv választásokat akarja ezzel befolyásolni.

Az anyanyelv és az identitás egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés, mint ahogy a Kremlből, vagy akár a mai, egynyelvű Magyarországról látszik. Írtunk arról, hogyan hozott váratlan kulturális fellendülést Ukrajnában az orosz invázió.

photo_camera A szétlőtt irpinyi kultúrház Fotó: Takácsy Dorka

Gázolás

Néhány óra eltéréssel két merénylet is megrázta az Egyesült Államokat az újév első napján. New Orleansben 15-en haltak meg, mikor egy férfi belehajtott a tömegbe, majd lövöldözni kezdett, Las Vegasban pedig többen megsebesültek, miután egy Trump hotel előtt felrobbant egy Tesla. A két eset között sok a hasonlóság, megírtuk, mit lehet tudni a két merénylőről, aki miatt az FBI most azon aggódik, nehogy másnak is eszébe jusson bérelt autóval terrortámadást végrehajtani.

photo_camera A New Orleans-i támadás helyszíne Fotó: MICHAEL DEMOCKER/Getty Images via AFP

Sakkháború

Nem gyakori, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség engedne a meglehetősen konzervatív szabályaiból, de a világ legjobb játékosának farmerbotránya után megengedték, hogy sok-sok döntetlen után megossza a bajnoki címet. Több nagymester szerint Magnus Carlsennek túl nagy a hatása a sakkszövetségre.

photo_camera Jan Nyepomnyascsij és Magnus Carlsen megosztják a világbajnoki címet a New York-i villámsakk-világbajnokságon Forrás: FIDE/X

Podcast

A Nem rossz könyvek podcast vendége Jin Kyoung Ae műfordító, az ELTE Távol-keleti Intézetének oktatója volt, akivel a tavalyi irodalmi Nobel-díjas Han Kang életműve mellett a magyar és a dél-koreai irodalom közötti hasonlóságról is beszélgettek.

photo_camera Han Kang 2024 decemberében Fotó: CHRISTINE OLSSONTT/TT News Agency via AFP

Még négy