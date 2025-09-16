Hatvanpusztáról, a hála hangján

Jó reggelt! Újra itt a reggeli hírlevél, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

HELYZET: VAN!

Hogyan módosít győztes stratégiáján a Fidesz? Mivel mozgósít a Tisza? Miért nem működik a fekete kampány? Tényleg visszatérhet Varga Judit? Ezekről volt szó a Helyzet: van! 3. adásában, amibe élőben kapcsoltuk Magyar Pétert. Dobrev Klára is reagált az ott elhangzottakra.

Illusztráció: Kiss Bence/444

BELFÖLD

Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik. Orbán tényleg úgy szállt bele a svédekbe, hogy a valós számnál hetvenszer több letartóztatásról beszélt.

Orbán Viktor a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Fidesz hétvégi, DPK-tagoknak szervezett rendezvénye alatt a Tisza kórházaknak visz ajándékcsomagokat. Bár büszkén jelentette be Vigh László, hogy a Bosch-vezér is belépett a digitális polgári körébe, a zalaegerszegi fideszes néhány óra múlva törölte őt a tagok közül.

Rákay Philip Hatvanpusztáról azt mondta, ingatlanfejlesztőként pontosan tudja, ez milyen terhet jelent, inkább meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene.

A Fidesz-közeli Ellenpont elismerte, hogy nem jó házat mutattak be, amikor a Tisza alelnökét luxizással vádolták.

A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők a felvonulást így is megtartják.

GAZDASÁG

Néhány nappal azután, hogy Varga Mihály kíméletlen őszinteséggel nyilatkozott a gazdaság állapotáról, Orbán Viktor büszkén dagadó mellkassal ecsetelte, miért jó, hogy már csak nyomokban tartalmaz jóléti berendezkedésre utaló jeleket Magyarország – pedig az eredmény világos: felzárkózás helyett leszakadás lett az eredmény.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Iványi Gáborék, a független média és azok a civilek is százmilliókat kaptak az szja-felajánlásokból, akiket a kormány kipécézett.

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak a rezsicsökkentés.

Több mint egy év után benézett az euró 390 forint alá.

Pénzt bukni is hajlandó Matolcsy Ádám köre, csak vegyék meg a New York-i luxusapartmant.

KÜLFÖLD

A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal, a lakótársa és egyben partnere viszont igen. Tyler Robinson mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit.

Fotó: Utah Governor's Office/AFP

„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az EU a „szerb Majdant” készíti elő: a nemrég a Tisza Pártot közleményben támadó SZVR ezúttal a szerbiai tüntetések ügyében kavart be.

Terjednek Ázsiában a Z generációs lázadások: Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat, de az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.

Izrael fokozta Gáza bombázását, miközben az amerikai külügyminiszter tárgyalni érkezett. Benjmain Netanjahu azt mondta, Izrael Katar után máshol is lecsaphat a Hamászra.

A két hagyományos nagy párt végzett az első két helyen az észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választásokon, de az AfD megháromszorozta legutóbbi eredményét, leginkább a Zöldek rovására.

Donald Trump először mondta ki, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az agresszor, Dmitrij Peszkov szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal.

Ezúttal kormányzati helyszínek felett repülő drónt hatástalanítottak Varsóban.

A világ egyik legnagyobb bicikliversenyéből a világ egyik legnagyobb palesztinpárti tüntetése lett, így nagy kérdés, hogy és hol lehet ezentúl békés és biztonságos országúti kerékpárversenyeket rendezni.

43 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhatott Európában a szélsőséges nyár.

Charles Mwesigwáék azt mondták a nőknek, hogy egy dubaji szupermarketben fognak dolgozni, aztán az európaiak rajtuk élték ki a legdurvább perverzióikat, a dubaji rendőrök pedig szemet hunynak a bűnök felett.

KULTÚRA

Megjelent a legutóbbi, közönség előtt felvett Borízű hang nyilvános, rövidített felvétele.

borizu live