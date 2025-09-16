Hatvanpusztáról, a hála hangján

Jó reggelt! Újra itt a reggeli hírlevél, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
Hogyan módosít győztes stratégiáján a Fidesz? Mivel mozgósít a Tisza? Miért nem működik a fekete kampány? Tényleg visszatérhet Varga Judit? Ezekről volt szó a Helyzet: van! 3. adásában, amibe élőben kapcsoltuk Magyar Pétert. Dobrev Klára is reagált az ott elhangzottakra.
Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik. Orbán tényleg úgy szállt bele a svédekbe, hogy a valós számnál hetvenszer több letartóztatásról beszélt.
A Fidesz hétvégi, DPK-tagoknak szervezett rendezvénye alatt a Tisza kórházaknak visz ajándékcsomagokat. Bár büszkén jelentette be Vigh László, hogy a Bosch-vezér is belépett a digitális polgári körébe, a zalaegerszegi fideszes néhány óra múlva törölte őt a tagok közül.
Néhány nappal azután, hogy Varga Mihály kíméletlen őszinteséggel nyilatkozott a gazdaság állapotáról, Orbán Viktor büszkén dagadó mellkassal ecsetelte, miért jó, hogy már csak nyomokban tartalmaz jóléti berendezkedésre utaló jeleket Magyarország – pedig az eredmény világos: felzárkózás helyett leszakadás lett az eredmény.
Iványi Gáborék, a független média és azok a civilek is százmilliókat kaptak az szja-felajánlásokból, akiket a kormány kipécézett.
A Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi nem működik együtt a hatóságokkal, a lakótársa és egyben partnere viszont igen. Tyler Robinson mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit.
„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az EU a „szerb Majdant” készíti elő: a nemrég a Tisza Pártot közleményben támadó SZVR ezúttal a szerbiai tüntetések ügyében kavart be.
Terjednek Ázsiában a Z generációs lázadások: Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat, de az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.
Izrael fokozta Gáza bombázását, miközben az amerikai külügyminiszter tárgyalni érkezett. Benjmain Netanjahu azt mondta, Izrael Katar után máshol is lecsaphat a Hamászra.
Megjelent a legutóbbi, közönség előtt felvett Borízű hang nyilvános, rövidített felvétele.
Magyar Péter telefonon jelentkezett be a Helyzet: van című élő műsorunkban. Szóba került, mi lenne az első intézkedés, amit kormányra kerülve meghozna, megkérdeztük, megtartaná-e a TEK-et, és hogy hogyan lehet itt társadalmi béke egy Tisza-győzelem esetén.
A DK elnöke reagált a telefonos interjúra, amit Magyar Péter a 444-nek adott.
Orbán szerint 280 fiatal lányt tartóztattak le Svédországban emberölésért tavaly. A svéd bűnügyi adatok nem éppen ezt mutatják.
A svéd ügyészség által közzétett adatok buktatták le a miniszterelnök hatalmas hazugságát.
Magyar Péterék azt ígérik, fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket és játékokat fognak minden kórházba eljuttatni.
A DPK-tagok között jelenlegi és volt fideszesek és a Fidesszel szimpatizáló közéleti személyiségek vannak. Egyedül a Bosch vezére lógott ki a sorból.
Az ingatlanfejlesztő-extévés a Harcosok Órájában beszélgetett Németh Balázzsal, és azt is elmagyarázta, mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök között.
A tévedést elismerték, bár azt már nem említették, hogy helyette Mészáros Lőrinc öccsének, Mészáros Jánosnak a balatonfüredi házát mutatták be.
A rendőrség a gyülekezési törvényt korlátozó tavaszi homofób törvénymódosításra hivatkozva tiltotta be a melegjogi rendezvényt.
Nyilvánosak a NAV adatai. Mészáros Lőrinc lehajol az apróért is, Schmidt Mária alapítványát 8-an, a CÖF-alapítványt 134-en támogatták.
De jelentős tétel volt az MVM-csoportnál a Debrecen Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra fejlesztésére kapott 25,7 milliárd forintos állami támogatás is.
Bár eléggé imbolyog.
A 34,5 millió dollárért vásárolt ingatlant most 29,9 millió dollárért hirdetik.
A lakótársa és egyben partnere viszont igen.
A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.
„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből.
A nemrég a Tisza Pártot közleményben támadó SZVR ezúttal a szerbiai tüntetések ügyében kavart be – derült ki az MTI-ből.
Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat. Az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.
Az Egyesült Államok célja a túszok kiszabadításának előmozdítása.
Az izraeli miniszterelnök erről Jeruzsálemben az amerikai külügyminiszter mellett állva beszélt. Marco Rubio ezután a korábbi terveket felborítva elutazott Katarba.
A két hagyományos nagy párt végzett az első két helyen az észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választásokon, minimálisan gyengülve, míg az AfD megháromszorozta legutóbbi eredményét, leginkább a Zöldek rovására.
Eközben a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt nyilatkozta, hogy a NATO háborúban áll Oroszországgal.
Az incidenssel kapcsolatban két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe.
Nem nagyon van sportesemény, amin egy bicikliversenynél könnyebben lehetne tüntetni, viszont ez egyúttal életveszélyes is. A Vuelta a Españán történtekért senki nem vállalja a felelősséget, és a spanyol politikusok is egymásra mutogatnak. Nagy kérdés, hogy és hol lehet ezentúl békés és biztonságos országúti kerékpárversenyeket rendezni.
A legnagyobb károk Cipruson, Görögországban, Máltán és Bulgáriában keletkeztek.
Charles Mwesigwa akkor se hagyná abba a futtatást, ha nyerne a lottón, az ugandai nők kihasználása mára már az élete részévé vált. Az európaiak a saját szarjukat etetik meg a prostituáltakkal, a dubaji rendőrök pedig szemet hunynak a bűnök felett.
Hétfő van, szabad a Borízű! Élő fölvétel, zsúfolásig megtelt szakmai és közönségsiker előtt. Orbán röpdös, Magyar saválló, Harry Potter varázstalanodik. Frakk, az LMBTQ macskák réme. Larry Ellison föltámad.
A legnagyobb ovációt Stephen Colbert kapta.
Ez a svéd sztár pályafutása során a 14. alkalom, hogy megdönti a világcsúcsot. Természetesen megvédte címét a tokiói világbajnokságon.