Magyar humanisták és az észak-koreai csoda

BELFÖLD

Magyar delegáció Washingtonban, magasra nyúló korrupciós botrány Ukrajnában, oroszok Pokrovszkban: Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel elemeztük a mögöttünk álló intenzív időszak eseményeit.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival: Tóth Balázs ügyvéd szerint az adatok nyilvánosságra kerülése miatt a Tisza büntetőjogilag nem vonható felelősségre, és a pártnak is jelentős érdeksérelmet okozott ez az egész.

Cseh Katalinnal indít új politikai mozgalmat Barabás Richárd: Humanisták néven fut majd a párt, aminek lényege az „emberség, értelem és szeretet” lesz, a Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból, és visszakéri a mandátumát.

Megszüntették a nyomozást a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának, mert „az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre”, és különben is, „a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa”.

A Nemzeti Választási Iroda a Holland Antillákra küldte több ezer hollandiai magyar választási értesítőjét.

Magyar Péter és Karácsony Gergely egymásnak ugrott a 444 facebookos kommentszekciójában.

Lázár János szerint a Fidesz szavazóit kiskanállal kell összeszedni.

T. Danny után egy zenekarnál is házkutatást tartott a rendőrség, ByeAlex elismerte, hogy valóban találtak nála „egy nagyon kis cuccot”.

GAZDASÁG

Korábban akartunk HIMARS-rakétarendszert venni, aztán amikor Bidenék blokkolták, azt mondta a kormány, hogy sosem állt szándékában ilyen fegyvert venni, most pedig bőszen hangoztatják, hogy Bidenék politikai okokból gátolták a fegyvervásárlást – de mi is a HIMARS-rakétarendszer, és miért áll be Magyarország egy hosszú sor végére érte?

Amerikai HIMARS rakétakilövő egy hadgyakorlaton. Fotó: TED ALJIBE/AFP

Őrsi Gergely bejelentette, hogy újabb 439 milliót vontak el a II. kerülettől, a II. kerületi polgármester szerint az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, de sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést is.

Orbán szerint a szegénységgel jó a pálya, de a KSH adatbotránya után valójában még a trendeket sem látni.

Visszahoznák a neonfényeket Budapest új arculati tervével.

Meghosszabbítják a kamatstopot.

KÜLFÖLD

Az észak-koreai lányfutball csodája: 20 év alatt verhetetlenek a világversenyeken az észak-koreai női focisták, aztán 20 éves koruk után történik valami, ami szürkévé és kiszámíthatóvá teszi őket.

Jeffrey Epstein arról e-mailezett, hogy Trump tudott az általa elkövetett bűnökről. Az amerikai képviselőház jövő héten szavaz az Epstein-akták közzétételéről, de ahhoz, hogy a szavazásnak következménye is legyen, kellene a szenátus és maga Trump aláírására is.

Felfüggesztették az ukrán igazságügy-minisztert és benyújtotta a lemondását az energetikai miniszter is az egyre nagyobb hullámokat vető korrupciós botrány miatt.