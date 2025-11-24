Műbékék és műpókok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Illusztráció: Kristóf Balázs/444

A hétvégén a Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult: a jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. Közben a külügy azzal kommentálta a kirúgott Tisza-listás férfi ügyét, hogy „savanyú a szőlő.” És ahhoz képest, hogy a fideszes „média” mennyit piszkálta azzal a Tiszát, hogy nincsenek jelöltjeik, kiderült, hogy a Fidesz csak januárban nevezi meg a sajátjait.

Miután bejelentették, hogy három hónapra is bezárathatják a helyet, ahol kábítószerrel kereskedtek, utánanéztünk, hogy a budapesti szórakozóhelyek hogyan élik meg ezt az új helyzetet. Beszámoltunk arról is, hogy döntött a bíróság, és nem ismerhetjük meg a csádi misszió előkészítéséhez kötődő szerződéseket, mert Szijjártó Péter „Véleményét” a bíróság nem vizsgálhatja felül. Hír volt ezeken felül, hogy

egy Somogy megyei nyugdíjas megtagadta, hogy kézbesítse az atomháború veszélyeit sulykoló kormánypárti kiadványt,

a hideg miatt mély kátyú lett a Lurdy háznál, legalább 14 autó kapott defektet szombaton,

és hogy turulszobrot adott át Ankarában Tilki Attila akszakál, a törökök szerint türk tugrulmadarat ábrázol az alkotás.

Pénzek

Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, ahogy Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek, a jóléti kiadások rovására. Sokat költ a kormány gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Fürst György az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De hogy kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből: ezekről a kérdésekről volt szó podcastunkban. Volt új Borízű is, főleg a nemzeti mentális futballösszeomlás körül forogva.

Világ

Fotó: BEYZA BINNUR DONMEZ/Anadolu via AFP

A hétvégén egymást érték a bejelentések, szivárogtatások és híresztelések az amerikai béketervvel kapcsolatban, amiről még az is elterjedt, hogy nem is az amerikaiak írták, bár ezt Rubio később tagadta. Az európai vezetők (Orbán Viktort leszámítva persze) szitkozódva fogadták a tervet, és az EU Japánnal és Kanadával közösen összeírta, mi a bajuk vele, és miközben az amerikaiak azt sulykolták, hogy ennél csak rosszabb alkut köthet Ukrajna, közvetlen amerikai-ukrán tárgyalások kezdődtek Genfben. Ami elé Trump megint megüzente, hogy hálátlannak tartja az ukrán vezetést, ám Rubio meg arról beszélt, hogy ezek voltak a legjelentősebb és legproduktívabb tárgyalások.

Hír volt még a hétvégén, hogy ukrán dróntámadás miatt éghetett egy Moszkvától 120 kilométerre lévő erőmű, hogy őrizetben maradnak az Oroszországban letartóztatott utcazenészek, valamint hogy kikerült a Kreml iránymutatása, hogyan kell a médiában felhasználni az ukrajnai háborút .

Az Egyesült Államokban meglehetősen kedélyesre sikerült Trump és Mamdani találkozója, és bejelentette lemondását a legdilisebb és leglelkesebb trumpista, miután Epstein-ügyben szembekerült az elnökkel. Epstein-ügyi leágazás volt még, hogy sokkal szorosabb és intimebb kapcsolatban volt Noam Chomsky Epsteinnel mint eddig beszélt róla.

És hír volt, hoy

Croissant

Fotó: Freyja - Facebook

A croissant-ra specializálódott Freyja régóta jelen van a hazai kézműves pékségek mezőnyében, 2024 májusában pedig megnyitotta bécsi üzletét is. Ez azonban idén augusztusban bezárt. Megkérdeztük az alapítót arról, hogy miért nem sikerült megvetniük a lábukat az osztrák fővárosban.

Műpókok

Fotó: George Olah

A perui esőerdőben figyeltek meg egy pókfajt, amelyik műpókok építésével ijeszthet el ragadozókat. A rendkívüli stratégia leírásában egy magyar kutató, Oláh György is részt vett. Ő mesélt nekünk arról, hogy milyen célokat szolgálhat a nagyon gondosan megépített csalipók.

Jó dolgok

Fotó: Németh Dániel/444

Megnéztük a remek kortárs Tajvan-kiállítást a Ludwigban, interjúztunk Pass Andreával, és a Merénylet az elnök ellen című Netflix-sorozat nyomán írtunk James Garfieldről.

Futball

Lamine Yamal és társai november 7-én a Camp Nouban rendezett nyilvános edzésen, építési daruk árnyékában Fotó: JOSEP LAGO/AFP

A hétvégén visszatért félkész stadionjába a Barcelona: a katalánok a műfajhoz képest is nagyon megcsúsztak, de a világ demokratikus részén a stadionépítők egyébként is rendre képtelenek teljesíteni az eleve irreálisan kitűzött célokat.