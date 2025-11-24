Műbékék és műpókok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A hétvégén a Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult: a jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. Közben a külügy azzal kommentálta a kirúgott Tisza-listás férfi ügyét, hogy „savanyú a szőlő.” És ahhoz képest, hogy a fideszes „média” mennyit piszkálta azzal a Tiszát, hogy nincsenek jelöltjeik, kiderült, hogy a Fidesz csak januárban nevezi meg a sajátjait.
Miután bejelentették, hogy három hónapra is bezárathatják a helyet, ahol kábítószerrel kereskedtek, utánanéztünk, hogy a budapesti szórakozóhelyek hogyan élik meg ezt az új helyzetet. Beszámoltunk arról is, hogy döntött a bíróság, és nem ismerhetjük meg a csádi misszió előkészítéséhez kötődő szerződéseket, mert Szijjártó Péter „Véleményét” a bíróság nem vizsgálhatja felül. Hír volt ezeken felül, hogy
Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, ahogy Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek, a jóléti kiadások rovására. Sokat költ a kormány gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.
Fürst György az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De hogy kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből: ezekről a kérdésekről volt szó podcastunkban. Volt új Borízű is, főleg a nemzeti mentális futballösszeomlás körül forogva.
A hétvégén egymást érték a bejelentések, szivárogtatások és híresztelések az amerikai béketervvel kapcsolatban, amiről még az is elterjedt, hogy nem is az amerikaiak írták, bár ezt Rubio később tagadta. Az európai vezetők (Orbán Viktort leszámítva persze) szitkozódva fogadták a tervet, és az EU Japánnal és Kanadával közösen összeírta, mi a bajuk vele, és miközben az amerikaiak azt sulykolták, hogy ennél csak rosszabb alkut köthet Ukrajna, közvetlen amerikai-ukrán tárgyalások kezdődtek Genfben. Ami elé Trump megint megüzente, hogy hálátlannak tartja az ukrán vezetést, ám Rubio meg arról beszélt, hogy ezek voltak a legjelentősebb és legproduktívabb tárgyalások.
Hír volt még a hétvégén, hogy ukrán dróntámadás miatt éghetett egy Moszkvától 120 kilométerre lévő erőmű, hogy őrizetben maradnak az Oroszországban letartóztatott utcazenészek, valamint hogy kikerült a Kreml iránymutatása, hogyan kell a médiában felhasználni az ukrajnai háborút .
Az Egyesült Államokban meglehetősen kedélyesre sikerült Trump és Mamdani találkozója, és bejelentette lemondását a legdilisebb és leglelkesebb trumpista, miután Epstein-ügyben szembekerült az elnökkel. Epstein-ügyi leágazás volt még, hogy sokkal szorosabb és intimebb kapcsolatban volt Noam Chomsky Epsteinnel mint eddig beszélt róla.
És hír volt, hoy
A croissant-ra specializálódott Freyja régóta jelen van a hazai kézműves pékségek mezőnyében, 2024 májusában pedig megnyitotta bécsi üzletét is. Ez azonban idén augusztusban bezárt. Megkérdeztük az alapítót arról, hogy miért nem sikerült megvetniük a lábukat az osztrák fővárosban.
A perui esőerdőben figyeltek meg egy pókfajt, amelyik műpókok építésével ijeszthet el ragadozókat. A rendkívüli stratégia leírásában egy magyar kutató, Oláh György is részt vett. Ő mesélt nekünk arról, hogy milyen célokat szolgálhat a nagyon gondosan megépített csalipók.
Megnéztük a remek kortárs Tajvan-kiállítást a Ludwigban, interjúztunk Pass Andreával, és a Merénylet az elnök ellen című Netflix-sorozat nyomán írtunk James Garfieldről.
A hétvégén visszatért félkész stadionjába a Barcelona: a katalánok a műfajhoz képest is nagyon megcsúsztak, de a világ demokratikus részén a stadionépítők egyébként is rendre képtelenek teljesíteni az eleve irreálisan kitűzött célokat.
A jelöltséggel sokan nagy kockázatot vállalnak szerintük, de van köztük, aki már csak a kormányváltásban látja a megoldást. A Tisza előválasztásán jártunk a hajdúböszörményi választókerületben, ahol egy függetlenként megválasztott polgármester, egy agrárvállalkozó és egy egyetemi oktató is elindult.
Fürst György az egyetlen politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?
Három hónapra is bezárathatják a helyet, ahol kábítószerrel kereskedtek. A kormány drogfészkekről beszél, ám a budapesti szórakozóhelyek kiszűrhetetlennek tartják a drogosokat, miközben az új rendelet rájuk rakja a felelősséget.
A perui esőerdőben megfigyelt rendkívüli stratégia leírásában egy magyar kutató, Oláh György is részt vett. Ő mesélt nekünk arról, hogy milyen célokat szolgálhat a nagyon gondosan megépített csalipók.
Ercsi Dániel arról is beszélt, olyan feladatokat is el kellett végeznie az államtitkárságon, amik inkább pártpolitikai jellegűek.
Akkor lesz a tisztújító kongresszus.
Egy dolog, hogy a külügyminiszter „Véleménye” zárt kezelésű, ezért mi nem ismerhetjük meg, de a bíróság sem vizsgálhatja a tartalmát. Így üresedik ki a külügyi döntések megismerésének lehetősége Magyarországon.
„Az sem érdekel, ha holnaptól elveszik tőlem ezt a munkát” – mondta Matisáné Szabó Márta, aki szerint senki nem akar háborút, és nem tetszik neki, hogy az ellenzéket ezzel vádolják.
A Könyves Kálmán körút - Mester utca kereszteződésénél régóta cserélni kellene az aszfaltot, de sosincs rá pénz.
Hasonló a kettő, de nem ugyanaz. Az viszont biztos, hogy a madár mostantól a magyar nagykövetségről tekint a török főváros lakóira. Elkészültét a magyar külügyminisztérium támogatta.
Az Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek. Sokat költ gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.
Orbán futballhülye, de jó neki. A szentesi kórházban viszont nagyon nem jó. Min sírdogálnak ezek az emberek? Katka nagyot megy. Eredményes autósüldözés két halottal. Máris megnyerték a drogháborút.
Szenátorok korábban azt állították, az amerikai külügyminiszer azt mondta nekik, a tervezet nem tükrözi a hivatalos amerikai álláspontot. Trump szerint ez nem feltétlenül végleges változat.
Az ukránok zárt ajtók mögött arról beszélnek, hogy Oroszország diktálhatta az amerikai békejavaslatot. Orbán Viktor már fel is szólította az Európai Bizottságot, hogy feltétel nélkül támogassa azt.
A javaslat jelenlegi formájában szerintük csak alap, ami még kiegészítésre szorul.
A színfalak mögött próbálják rávenni őket, hogy fogadják el a Kreml szája íze szerinti feltételeket.
Rusztem Umerov, az ukrán Biztonsági és Védelmi Tanács titkára posztolt erről.
Putyinra nem tett semmilyen megjegyzést.
Órákig tartó tárgyalás után optimistának tűnt Rubio és Jermak is.
A kigyulladt erőműről videók jelentek meg, de hivatalos magyarázat még nincs.
A Stoptime tagjai több mint egy hónapja vannak rács mögött, mert a hatalomnak nem tetsző számokat játszottak Szentpétervár utcáin.
Putyin azt ígérte, hogy nem emel adót, most mégis rákényszerül. De csak a háborúpárti nyugat miatt.
A kampányban ment a kommunistázás és fasisztázás, aztán a megválasztott New York-i polgármester látogatása a Fehér Házban kifejezetten kedélyesnek tűnt.
Marjorie Taylor Greene nem akar „bántalmazott feleség” lenni Trump mellett.
Az antikapitalista baloldal ikonja, a nemzetközi pénzügyi rendszer kritikusa ajánlólevelet is írt jóbarátjának, akitől sokat tanult a pénzügyekről.
Amerikának állítólag nem szóltak előre.
A rendkívül alacsony részvételi arány a Vlagyimir Putyinnal és Orbán Viktorral is szoros baráti kapcsolatokat ápoló Dodik szövetségesének, Siniša Karannak kedvezett. Az elnöki mandátum kevesebb mint egy évig tart, mivel jövő októberben általános választásokat tartanak.
A Dél-Afrikában tartott csúcstalálkozón a klímaválság és más globális kihívásokról tanácskoztak a gazdaságilag legjelentősebb országok vezetői.
Így jóval szigorúbb büntetést lehet kiszabni.
Az Extinction Rebellion akciózott Olaszországban, céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a „klíma-összeomlás drámai következményeire”.
A croissant-ra specializálódott Freyja régóta jelen van a hazai kézműves pékségek mezőnyében, 2024 májusában pedig megnyitotta bécsi üzletét is. Ez azonban idén augusztusban bezárt. Megkérdeztük az alapítót arról, hogy miért nem sikerült megvetniük a lábukat az osztrák fővárosban.
Húsz tajvani kortárs művész munkáiból nyílt remek kiállítás a Ludwigban.
Fiatalokról és fiatalokkal csinál színházat a Dante Casino, akik sokszor hiába várják, hogy az idősebb generációk megértsék őket. Pass Andreát az új rendezéséről is kérdeztük, ahol pár perces jelenetek villannak fel, néhány pusztító erejű mondat, sírás és nevetés.
A Merénylet az elnök ellen című Netflix-sorozat a meggyilkolt amerikai elnökök közül a legkevésbé ismertnek állít emléket. Mit nem adnánk manapság egy James Garfieldért!
A katalánok a műfajhoz képest is nagyon megcsúsztak, de a világ demokratikus részén a stadionépítők egyébként is rendre képtelenek teljesíteni az eleve irreálisan kitűzött célokat.