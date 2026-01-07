Hó mindenhol

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. Például ezzel a néggyel:
Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.
Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatóján kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki. Foglalkoztunk azzal is, hogy az árrésstop sem hatott mindenre, és rengeteg alapvető élelmiszer drágult nagyot tavaly, valamint megírtuk, hogy
és hogy most derült ki a MÁV számára, hogy a Budapest-Belgrád vonatain nincs lenyíló lépcső, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a Keletibe.
Rég nem látott mennyiségű hó hullott az országra, annak minden következményével: rekordszámban volt szükség a mentőkre, elfogytak a szánkók a boltokból, kiterelték a szakiskolásokat havat lapátolni, és volt busz, ami az árokba borult. Jelentkeztünk emellett rendkívüli kutyás-havas tartalommal és képgalériával is. A hóhelyzet ma sem lesz enyhe, folyamatosan frissülő cikkben követjük a fejleményeket.
Kedd reggel a venezuelai helyzetről és a bizonytalanságokról szóló cikkel indítottunk, napközben pedig hír volt, hogy beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt, közben Kolumbia külügyminisztere kijelentette, hogy a hadseregnek meg kell védenie az országot, ha az Egyesült Államok megtámadná, és megírtuk, hogy kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták. Az amerikai fenyegetésekhez kapcsolódott a hír, hogy Trump tanácsadója szerint az Egyesült Államoknak joga van megszerezni Grönlandot, míg Grönland miniszterelnöke párbeszédet szorgalmazott az USA-val, és hat európai ország állt ki Dánia mellett Grönland kérdésében.
A napokban a hírek Venezuelával voltak tele, de közben tovább durvultak az összecsapások Iránban: míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.
És hír volt még, hogy
Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.
A filmrendező 70 éves volt.
Hogyan lett egy japán utazásból előadás? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet.
Mit lehet írni egy rendező haláláról, aki leforgatta a valaha volt egyik legnagyszerűbb mozgóképes műalkotást a valaha volt egyik legnagyszerűbb regényből?
Az 1965-os Ivan Iljics halálától a 2025-ös Beton.Hofi-klipig.
A kormány beavatkozása csak látszólag segít, rengeteg alapvető termék ugyanis igen jelentős mértékben drágul az idei évben.
Kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét az övé mellett.
Nem lett, a demonstrálók az Erzsébet hídra sem jutottak fel a sűrű hóesésben.
Az átállás valószínűleg minden egymillió követő fölötti oldalt érint.
Az érintett állományok felszámolása folyamatban van.
Eladóvá vált a világ leghíresebb Balatoni Hummerje! – írja a tulaj a hirdetésben.
A MÁV arra hivatkozott, hogy az újvidéki tragédia miatt lassúbb volt az információcsere a köztük és a szerb vasúttársaság között.
Csúsznak az utak, törnek a végtagok.
Ilyen ez a hiánygazdaság.
„Lapátra fel, stramm diákok” – így löki a dumát a miniszter.
A helyszínre mentő is érkezett.
Nagyjából 30 lépést teszünk meg, amikor szembesülők a rézmál-törökvészi tél Nagy Rejtélyével: ki volt az a zseni, aki képes volt 2 centiméteres pontossággal belehugyozni ebbe a kis lyukba?
Majdnem másfél évtizede nem láttunk ekkora havat.
Hófúvás miatti riasztás, törölt repülőjáratok, késő vonatok, sávlezárások az autópályán – és ragyogó fehérség mindenütt. Európa-szerte iskolákat zárnak be, északon mínusz 30-40 fokok vannak.
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.
A parlamentben felszólalt az elrabolt elnök, Nicolas Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította a korábbi alelnök Rodríguezt.
Kolumbia azon négy ország egyike, akiket Donald Trump megfenyegetett.
Nincs olyan, hogy rossz reklám.
Stephen Miller szerint Grönland jövője miatt senki sem szállna szembe az USA-val.
És mindenkit óva intett attól, hogy pánikba essen, ugyanis nincs olyan helyzet, hogy az USA képes lenne meghódítani Grönlandot.
A szövetségesek szerint Dánia és Grönland közötti kapcsolatok kérdéseiben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni.
Mármint a békekötés után. Hogy az oroszok mit fognak szólni ehhez, azt még nem tudni.
Így védenék meg a 16 év alattiakat a közösségi média veszélyeitől.
A kihívói szerint elcsalták a választást.
A polgármester azt mondta, a településen mindössze öt fős csapat végzi az ellenőrzéseket, ami „hatalmas munka”, több mint 10 ezer épületet, köztük éttermeket és szállodákat kell rendszeresen átvizsgálniuk.
Egyes tápszerek cereulidot tartalmaznak, amely egy olyan toxin, amely fogyasztása hányingert és hányást válthat ki.
Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.