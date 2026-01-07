Hó mindenhol

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Tarr Béla

Fotó: Magyar Filmművészek Szövetsége

Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.

Az élet itthon

Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatóján kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki. Foglalkoztunk azzal is, hogy az árrésstop sem hatott mindenre, és rengeteg alapvető élelmiszer drágult nagyot tavaly, valamint megírtuk, hogy

és hogy most derült ki a MÁV számára, hogy a Budapest-Belgrád vonatain nincs lenyíló lépcső, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a Keletibe.

Hó

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Rég nem látott mennyiségű hó hullott az országra, annak minden következményével: rekordszámban volt szükség a mentőkre, elfogytak a szánkók a boltokból, kiterelték a szakiskolásokat havat lapátolni, és volt busz, ami az árokba borult. Jelentkeztünk emellett rendkívüli kutyás-havas tartalommal és képgalériával is. A hóhelyzet ma sem lesz enyhe, folyamatosan frissülő cikkben követjük a fejleményeket.

Világ

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/Anadolu via AFP

Kedd reggel a venezuelai helyzetről és a bizonytalanságokról szóló cikkel indítottunk, napközben pedig hír volt, hogy beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt, közben Kolumbia külügyminisztere kijelentette, hogy a hadseregnek meg kell védenie az országot, ha az Egyesült Államok megtámadná, és megírtuk, hogy kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták. Az amerikai fenyegetésekhez kapcsolódott a hír, hogy Trump tanácsadója szerint az Egyesült Államoknak joga van megszerezni Grönlandot, míg Grönland miniszterelnöke párbeszédet szorgalmazott az USA-val, és hat európai ország állt ki Dánia mellett Grönland kérdésében.

A napokban a hírek Venezuelával voltak tele, de közben tovább durvultak az összecsapások Iránban: míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.

És hír volt még, hogy

Jó dolgok

Fotó: Németh Dániel/444

Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.