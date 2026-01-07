Hó mindenhol

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Tarr Béla

Fotó: Magyar Filmművészek Szövetsége

Kedd hajnalban meghalt Tarr Béla. A világhírű rendezőtől személyes felütésű írással és életének első és utolsó filmes munkáját bemutató cikkel búcsúztunk.

Az élet itthon

Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatóján kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával, Matolcsy Ádámmal. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki. Foglalkoztunk azzal is, hogy az árrésstop sem hatott mindenre, és rengeteg alapvető élelmiszer drágult nagyot tavaly, valamint megírtuk, hogy

és hogy most derült ki a MÁV számára, hogy a Budapest-Belgrád vonatain nincs lenyíló lépcső, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a Keletibe.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Rég nem látott mennyiségű hó hullott az országra, annak minden következményével: rekordszámban volt szükség a mentőkre, elfogytak a szánkók a boltokból, kiterelték a szakiskolásokat havat lapátolni, és volt busz, ami az árokba borult. Jelentkeztünk emellett rendkívüli kutyás-havas tartalommal és képgalériával is. A hóhelyzet ma sem lesz enyhe, folyamatosan frissülő cikkben követjük a fejleményeket.

Világ

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/Anadolu via AFP

Kedd reggel a venezuelai helyzetről és a bizonytalanságokról szóló cikkel indítottunk, napközben pedig hír volt, hogy beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt, közben Kolumbia külügyminisztere kijelentette, hogy a hadseregnek meg kell védenie az országot, ha az Egyesült Államok megtámadná, és megírtuk, hogy kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták. Az amerikai fenyegetésekhez kapcsolódott a hír, hogy Trump tanácsadója szerint az Egyesült Államoknak joga van megszerezni Grönlandot, míg Grönland miniszterelnöke párbeszédet szorgalmazott az USA-val, és hat európai ország állt ki Dánia mellett Grönland kérdésében.

A napokban a hírek Venezuelával voltak tele, de közben tovább durvultak az összecsapások Iránban: míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.

És hír volt még, hogy

Jó dolgok

Fotó: Németh Dániel/444

Hogyan lett egy japán utazásból színház? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet. És megírtuk, hogy Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.

Kapcsolódó cikkek

Miért hajtotta el Orbán Viktor az irodájából Matolcsy Ádámot?

A miniszterelnök kérdésünkre elismerte, néhány éve asztalhoz ült a volt jegybankelnök fiával. Megírtuk, mivel pattant le a kis Matolcsy a kormányfőről, aki most is intően üzent neki.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Míg a világ Venezuelára figyel, Iránban durvulnak a tömegtüntetések a csapdába került rezsim ellen

A december végén kezdődött iráni tiltakozásokban egyre több tüntető veszti életét. Míg Donald Trump már beavatkozással fenyeget, és az izraeliek is újabb támadást fontolgatnak, egyre inkább az a kérdés, hogy a mostani helyzetből ki tud-e valahogyan evickélni az iráni rezsim.

Takács Lili
külföld

Meghalt Tarr Béla

A filmrendező 70 éves volt.

Benics Márk
GYÁSZ

„A testekről nem beszélgetünk, hanem ítélkezünk”

Hogyan lett egy japán utazásból előadás? A Dollár Papa trükkösen induló előadása kapcsán arról beszélt Kiss-Végh Emőke, hogy színészként ugyanúgy használja a testét a fantáziájában és ezáltal később a munkáiban is, mint a beszédet.

Gócza Anita
színház

Ez egy elbaszott nap

Mit lehet írni egy rendező haláláról, aki leforgatta a valaha volt egyik legnagyszerűbb mozgóképes műalkotást a valaha volt egyik legnagyszerűbb regényből?

Diószegi-Horváth Nóra
GYÁSZ

Tarr Béla életének első és utolsó filmes munkája

Az 1965-os Ivan Iljics halálától a 2025-ös Beton.Hofi-klipig.

Herczeg Márk
FILM

Az árrésstop sem csodafegyver: a citrom és a gáz 23, a marhahús 32 százalékkal lett drágább

A kormány beavatkozása csak látszólag segít, rengeteg alapvető termék ugyanis igen jelentős mértékben drágul az idei évben.

Székely Sarolta
gazdaság

Magyar Péter levelet írt Robert Ficónak: „Magyarország büszke népe nevében fordulunk Önhöz”

Kihagyta Orbán Viktor aláírásának a helyét az övé mellett.

Gazda Albert
külföld

Bors-különszámos tüntetést szervezett Hadházy Ákos a Ferenciek terére, elvileg hosszú menetelés lett volna belőle

Nem lett, a demonstrálók az Erzsébet hídra sem jutottak fel a sűrű hóesésben.

Gazda Albert
belföld

A Facebook automatikus beállításai miatt nem lesz látható, ki lájkolja Orbán Viktor bejegyzéseit

Az átállás valószínűleg minden egymillió követő fölötti oldalt érint.

Német Szilvi
POLITIKA

Végzetes hír a pulykák és a pulykatartók számára: megint felütötte a fejét a madárinfluenza Csongrád-Csanádban

Az érintett állományok felszámolása folyamatban van.

Gazda Albert
belföld

Több mint 14 millióért eladó a Balatonba beszakadt Hummer

Eladóvá vált a világ leghíresebb Balatoni Hummerje! – írja a tulaj a hirdetésben.

Fődi Kitti
belföld

Most derült ki a MÁV számára, hogy a Budapest-Belgrád vonatain nincs lenyíló lépcső, ezért gyorsan akadálymentes peront kell építeni a Keletibe

A MÁV arra hivatkozott, hogy az újvidéki tragédia miatt lassúbb volt az információcsere a köztük és a szerb vasúttársaság között.

Fődi Kitti
közlekedés

Esett a hó, 4690-szer volt dolguk a mentőknek 24 óra alatt, azt mondja a szóvivő, hogy ez rekord

Csúsznak az utak, törnek a végtagok.

Gazda Albert
időjárás

Megrohamozta a boltokat a szánkóra ácsingózó lakosság, pillanatok alatt elkapkodták az összeset

Ilyen ez a hiánygazdaság.

Gazda Albert
belföld

Hankó Balázs riasztotta a szakképzésben résztvevő diákokat közmunkában havat lapátolni

„Lapátra fel, stramm diákok” – így löki a dumát a miniszter.

Bábel Vilmos
belföld

Árokba dőlt egy busz Vácdukánál, dugólétrával mentették ki az utasokat

A helyszínre mentő is érkezett.

Gazda Albert
belföld

A hó és én: soha nem látott fotókon a budapesti, azon belül is a budai tél

Nagyjából 30 lépést teszünk meg, amikor szembesülők a rézmál-törökvészi tél Nagy Rejtélyével: ki volt az a zseni, aki képes volt 2 centiméteres pontossággal belehugyozni ebbe a kis lyukba?

Szily László
ÉLET

Egzotikus látvány – fotókon a behavazott Budapest

Majdnem másfél évtizede nem láttunk ekkora havat.

Németh Dániel, Bankó Gábor
tél

Hó alatt az ország – késő vonatok, sávlezárások az autópályán

Hófúvás miatti riasztás, törölt repülőjáratok, késő vonatok, sávlezárások az autópályán – és ragyogó fehérség mindenütt. Európa-szerte iskolákat zárnak be, északon mínusz 30-40 fokok vannak.

Urfi Péter
időjárás

Venezueláról csak azt nem tudjuk, hogy mi történt, mi van ott most, és mi jön ezután

Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.

Bede Márton
külföld

Beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt

A parlamentben felszólalt az elrabolt elnök, Nicolas Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította a korábbi alelnök Rodríguezt.

Benics Márk
külföld

Kolumbia külügyminisztere kijelentette, hogy a hadseregnek meg kell védenie az országot, ha az Egyesült Államok megtámadná

Kolumbia azon négy ország egyike, akiket Donald Trump megfenyegetett.

Fődi Kitti
külföld

Kifogyott a Nike a melegítőből, amiben az elrabolt, bekötött szemű Nicolas Madurót lefotózták

Nincs olyan, hogy rossz reklám.

Bábel Vilmos
külföld

Trump tanácsadója szerint az Egyesült Államoknak joga van megszerezni Grönlandot

Stephen Miller szerint Grönland jövője miatt senki sem szállna szembe az USA-val.

Benics Márk
külföld

Grönland miniszterelnöke párbeszédet szorgalmaz az Egyesült Államokkal

És mindenkit óva intett attól, hogy pánikba essen, ugyanis nincs olyan helyzet, hogy az USA képes lenne meghódítani Grönlandot.

Fődi Kitti
külföld

Hat európai ország állt ki Dánia mellett Grönland kérdésében

A szövetségesek szerint Dánia és Grönland közötti kapcsolatok kérdéseiben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni.

Fődi Kitti
külföld

A britek és a franciák készen állnak arra, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába

Mármint a békekötés után. Hogy az oroszok mit fognak szólni ehhez, azt még nem tudni.

Gazda Albert
háború

Lengyelország még idén korlátozná a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához

Így védenék meg a 16 év alattiakat a közösségi média veszélyeitől.

Benics Márk
külföld

A szavazatok háromnegyedével újraválasztották a Wagner-csoport által támogatott elnököt a Közép-afrikai Köztársaságban

A kihívói szerint elcsalták a választást.

Bábel Vilmos
külföld

„Sajnáljuk és vállaljuk a felelősséget” – öt éve nem ellenőrizték a svájci bárt, ahol szilveszter éjjel 40 ember halt meg a csillagszórók okozta tűzvészben

A polgármester azt mondta, a településen mindössze öt fős csapat végzi az ellenőrzéseket, ami „hatalmas munka”, több mint 10 ezer épületet, köztük éttermeket és szállodákat kell rendszeresen átvizsgálniuk.

Bábel Vilmos
külföld

Globálisan visszahívja a Nestlé egyes babatápszereit, mert ételmérgezést okozhatnak

Egyes tápszerek cereulidot tartalmaznak, amely egy olyan toxin, amely fogyasztása hányingert és hányást válthat ki.

Fődi Kitti
belföld

Vendégség az ország leghíresebb futkosólányánál, Péterfy Boriból Monspart Sarolta lesz

Monspart Sarolta saját otthonában mutatják be az ország futásapostolának életéről szóló darabot.

Kolozsi Ádám
színház