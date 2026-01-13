Trolldiplomácia és a váratlan események

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Ónosesős nap lesz, érdemes figyelni. Mi pedig most olyan anyagainkat ajánljuk, mint például:

Soma

Fotó: Bankó Gábor/444

Remek hír az elejére: kollégánk, Bábel Vilmos kapta meg a 2025-ös Transparency–Soma-díjat, a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikksorozatával. Épp tegnap jelent meg amúgy újabb cikke a témában, ezúttal arról írt, hogy valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik az intézményben.

Az élet itthon

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Újabb bukott és a hatóságok által keresett lengyel politikust fogadott be a kormány, ennek nyomán írtunk arról, hogy Magyarország megszüntette a menekültpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja. Szijjártó amúgy tegnap fogadott egy antiszemita litván politikust, közben a szlovák elnök Magyar Péternek üzent, mégpedig azt, hogy szerinte sértő, ahogy Magyar a nyílt levelében Felvidéknek nevezte Szlovákiát.

Volt hétfőn közlekedésinfó is, esélyesen ebben a ciklusban az utolsó, ahol kiderült, hogy kész az új KRESZ és hogy 100 kínai motorvonatot vennénk, de nyilván az igazán érdekes részletek akkor jöttek, amikor Lázár elhagyta a közlekedés területét. Mi például arról kérdeztük, miért érezte fontosnak elmondani a Fidesz-kongresszuson, hogy párttársai szedjék össze magukat.

Megírtuk emellett, hogy sikkasztás miatt nyomozás indult Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcégénél, hogy csak a választások után derül ki, kiket érint a fővárosi parkfenntartó biznisz vádirata, és azt is, hogy a Fidesz kongresszusán némi zavar mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy jó irány-e az influenszerpolitika. A Lakmusz pedig annak nézett utána, hogy tényleg magabiztos Fidesz-előnyt mérnek-e a „mértékadó” közvélemény-kutatók, akik legutóbb jól eltalálták az eredményt, és írtunk arról is, hogy

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Jelentkezett élő műsorunk, a Helyzet:van új epizódja is, arról, hogy a Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon, de kérdés, hogy maradt-e még ütőkártya Orbán kezében.

Világ

Fotó: MAHSA/Middle East Images via AFP

Legkevesebb 500 áldozata lehet az iráni tüntetéseknek, Trump azt állítja, „nagyon erős” katonai fellépést fontolgat, de első lépésként 25 százalékos vámmal bünteti az Iránnal kereskedő országokat. Közben Trump már Venezuela ideiglenes elnökeként hivatkozik magára, és éppen új frontot nyitott a Fed ellen: büntetőeljárás indult Jerome Powell elnökkel szemben.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megírtuk, hogy több mint 2500 civil halálával a tavalyi volt a legvéresebb éve, hogy az oroszok most azt állítják, egy repülőgépjavító üzem kiiktatásához kellett az Oresnyik, valamint hogy külföldi civil hajókat támadtak orosz drónok.

És hír volt még, hogy

Valamint az internetes tiltásokkal kapcsolatos hírek voltak, hogy több mint félmillió fiókot blokkolt a Meta Ausztráliában a 16 év alattiak közösségimédia-használatára vonatkozó tilalom miatt, valamint hogy Malajzia és Indonézia blokkolja Elon Musk Grokját a szexuálisan explicit deepfake-ek miatt.

