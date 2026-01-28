Nihilista pingvinek világvége idején

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb keddi hírekkel. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.

Belföld

Orbán Áronnak, a miniszterelnök öccsének évek óta van egy fegyverkereskedelmi cége, de a vállalkozás ügyeiben már jóval azelőtt is részt vett, hogy hivatalosan az övé lett az egész. A miniszterelnöki rokonságával dicsekedő Orbán részt vett olyan fegyverbeszerzési tárgyaláson is, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg. Ehhez képest rendre látni püspököket a Fidesz eseményein.

Fotó: Facebook/Dr. Molnár Krisztián

Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, akik között van agrármérnök, numerológus és felnőttfilmes is, és akik azonnal megtárgyalták, hogy a színész egy ALFA.

Fotó: TV2

A Political Capital szerint a Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat. Vége lehet az MSZP-nek, Magyar Péter szerint a Tiszára ráinduló pártok Orbánt akarják hatalomban tartani. A DK-s Jakab Péter: Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam. Hiller István bejelentette a közmédiában, hogy újraindul a körzetében.

Fotó: JANOS GARAI/AFP

A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait. Robert Fico is Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert. Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán fenyegetést jelent a saját népére.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Egyéb belföldi cikkeink:

Külföld

2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul. Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit.

Trump és a Nihilista Pingvin
Fotó: White House/X

Trump leváltotta az SS-tiszt kisugárzású Greg Bovinót, aki hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel. A váltásra azután került sor, hogy az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti. Trump szerint „nagyon szerencsétlen eset” a minnesotai Alex Pretti lelövése, és a férfi nem volt merénylő.

Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt. Robert Fico nemet mondott Trump Béketanácsára. A cseh államfő szerint éjszaka küldött sms-ekben próbálta őt megzsarolni a külügyminiszter. Soha nem voltunk olyan közel a világvégéhez, mint idén. Azóta újabb „a határőrséget érintő” lövöldözés történt Amerikában, egy embert meglőttek, kritikus állapotban van.

Az előtérben Wilders, a háttérben Hidde Heutink és Gidi Markuszower.
Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben. Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek. Orosz támadások jelentős áramkimaradást okoztak Harkivban. Financial Times: Az Egyesült Államok csak akkor garantálja Ukrajna biztonságát, ha átadják a Donbaszt az oroszoknak.

Harkivot ert támadás január 24-én.
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Sport

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
reggel 4 orbán áron fidesz jakab péter püspöki kar hiller istván magyar péter Tisza Párt hírlevél robert fico stohl andrás 444 hírlevél orbán viktor MSZP reggel 4 püspök lengyelország
Kapcsolódó cikkek

„A miniszterelnök testvére vagyok” – dicsekedett Orbán Áron a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett

A cég, amely ma már Orbán Ároné, a „fegyveres erőknek” és a „légierőnek” is akart fegyvereket vásárolni Csehországban és Szlovákiában pár évvel ezelőtt.

Kaufmann Balázs
belföld

„A katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt” – de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé

A püspöki kar azt közölte a 444-gyel, hogy a papok szabadon nyilváníthatnak véleményt társadalmi kérdésekben, de pártpolitikai üzenetet nem fogalmazhatnak meg.

Urfi Péter
egyház

„András nem annyira a zsánerem, de jó lenne, ha valaki vasárnaponként kihúzná a kukát helyettem"

Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, akik között van agrármérnők, numerológus és felnőttfilmes is, és akik azonnal megtárgyalták, hogy a színész egy ALFA.

Mészáros Juli
tévé

Political Capital: A Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat

Lázár a Fidesz egyik legfontosabb választási célcsoportját sértette meg.

Windisch Judit
POLITIKA

Vége lehet az MSZP-nek, az ezredforduló legnagyobb magyar pártja várhatóan el sem indul a választásokon

Nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. Mit szólna ehhez Horn Gyula?

Gazda Albert
POLITIKA

„Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”

Magyar Péter Tisza-elnök haladéktalanul lecsapott az MSZP választási visszalépéséről szóló hírekre.

Gazda Albert
POLITIKA

Jakab Péter: Felajánlottam az összefogást, Magyar Pétertől egy röhögő emojit kaptam

Visszalépésre szólította fel a Tisza miskolci jelöltjét.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Hiller István bejelentette a közmédiában, hogy újraindul a körzetében

Lehetőségként tekint egy nemrég bejegyzett baloldali pártra is.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait

Brüsszelezés, migránsozás, genderezés, Tusk-diktatúra – Zbigniew Ziobro szövegére Rogán Antal is csak elismerően bólogathat.

Haász János
POLITIKA

Robert Fico Brüsszel-párti aktivistának nevezte Magyar Pétert

„Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik” – reagálta erre a Tisza Párt elnöke.

Benics Márk
POLITIKA

Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán fenyegetést jelent a saját népére

Andrij Szibiha úgy látja, Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós tagságának.

Czinkóczi Sándor
külföld

Így húzták le a 444 olvasóját a Tarr Béla 600 millió forintos végrendeletéről szóló, Facebookon terjesztett kamucikkel

„Megfogott, amit írtak, hogy Tarr Béla éveken át egy AI-ra alapozott befektetési szolgáltatónál fialtatott egy kisebb összeget úgy, hogy ezzel neki semmi tennivalója nem volt.”

Szily László
bűnügy

Az ügyészség felülvizsgálatot kért a Képzőművészeti Egyetemen történt szexuális erőszak ügyében, amiben felmentették a tettét üzenetben elismerő vádlottat

A bíróság ítélete szerint a nem beleegyezés nem minősül erőszaknak. A vádhatóság a Kúriához fordult.

Haász János
belföld

Jogerős: Völner Pál, még miniszterhelyettesként, hazudott a Magyar Helsinki Bizottságról

Egy 2020-as interjúban tette a jó hírnevet sértő, valótlan kijelentéseket, az egyesületnek 1 milliós sérelemdíjat ítéltek meg.

Haász János
belföld

Az állam félmilliárdot költ egy 7000 fős kisváros 2017-ben épült futballstadionjának felújítására

Akkor 440 milliót adtak az NB II. mostani szezonjában csupán két hazai meccset megnyerő csapat stadionjára.

Haász János
sport

Donald Trump a Nihilista Pingvinnel őrjíti meg a világ internetezőit

2026 röviden: a fél világ egy mentálisan megzavarodott, a közössége biztonságától elszakadó, biztos halálba menetelő állattal azonosul.

Takács Lili
külföld

„Úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát” – Trump bevándorlóellenes politikájának fontos arca bukott meg Minneapolisban

Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.

Benics Márk
külföld

Trump szerint „nagyon szerencsétlen eset” a minnesotai Alex Pretti lelövése, és a férfi nem volt merénylő

Még J. D. Vance alelnök is megosztott korábban olyan véleményt, ami Prettit potenciális merénylőnek nevezte. Az elnök mostani szavai arra utalnak, hogy a Fehér Ház változtatott a botránnyal kapcsolatos stratégiáján.

Haász János
külföld

Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt

Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak. Miért hagyták faképnél Wilderst a bizalmasai, és milyen hatása lehet a lépésnek a kormányalakításra?

Inkei Bence
külföld

Orbán fontos szövetségese mondott nemet Trump nagy ötletére, a Béketanácsra

Robert Fico szerint Szlovákiának el kellene utasítania a meghívást, az ENSZ megreformálását fontosabbnak tartja.

Haász János
POLITIKA

A cseh államfő szerint éjszaka küldött sms-ekben próbálta őt megzsarolni a külügyminiszter

A miniszter azt írta, szerdán kellemetlen információk jelennek meg Petr Pavelről, bár hozzátette: megérti, „hogy az elnök úr nem hagyja magát zsarolni, de a politika a kompromisszumokról szól”.

Haász János
külföld

Soha nem voltunk olyan közel a világvégéhez, mint idén

A Végítélet Óráját a tavalyi 1 után idén 4 másodperccel állították előrébb.

Haász János
világvége

Újabb „a határőrséget érintő” lövöldözés volt Amerikában, egy embert meglőttek, kritikus állapotban van

A lövöldözés körülményei nem tisztázottak, és eddig a meglőtt személyt sem azonosították.

Haász János
külföld

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben

Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Czinkóczi Sándor
háború

Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek

Például azt mondják nekik, hogy civil takarítók lesznek egy laktanyában. De amint aláírták a cirill betűs papírokat, zsuppolják is ki őket a kiképzésre, majd a frontra.

Szily László
külföld

Orosz támadások jelentős áramkimaradást okoztak Harkivban

Mark Rutte NATO-főtitkár közben figyelmeztetett, hogy Ukrajna több mint egy évtizede a legkeményebb telét éli át.

Benics Márk
külföld

Financial Times: Az Egyesült Államok csak akkor garantálja Ukrajna biztonságát, ha átadják a Donbaszt az oroszoknak

Washington állítólag jelezte, Kijev több támogatást kapna, ha kivonulna a területről, ami fontos ukrán védvonal.

Benics Márk
külföld

Döntetlen játszott, nem jutott a legjobb nyolc közé az Eb-n a magyar kézilabda-válogatott

32-32-es döntetlen játszott a magyar csapat a házigazda svédekkel.

Haszán Zoltán
sport

Nagyon simán verték Romániát a női vízilabdázók az Eb-n

A vége 28-3 lett, a válogatott csütörtökön a házigazda portugálokkal játszik.

Benics Márk
sport

Akár egyetlen válogatott percért is járhat az MLSZ-től a havi százezres extra

Van, aki tényleg csak ennyit volt pályán címeres mezben.

Haász János
sport