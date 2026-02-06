A mackótolvaj meg a hullámvasút miniszter

reggel 4
Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb szerdai és csütörtöki hírekkel. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.

Belföld

Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?

Fotó: Németh Dániel/444

Hullámvasút

Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár keddi nyilatkozatából azt gondolhattuk, egyértelművé vált, hogy Pintér Sándortól szerzett tudomást a gyöngyösi tiltakozók adatairól, ami miatt a legfőbb ügyészséghez fordul az Amnesty International. Aztán a rendőrség cáfolta, hogy igazoltattak volna bárkit is a fórumon, ahogy felvételt sem készítettek a Lázárinfón.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Közben az ügyben a helyieket megszólaltató, magának ellentmondó Pócs János is belekavarodott az állításaiba, de Gulyás Gergely a kormányinfón váltig állította, hogy nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem is Lázárt cáfolta. A váci lázárinfón a miniszter már mást sem tudott állítani, minthogy ő nem hajlandó bűnözőket védeni, és hogy Gulyás egyébként is mindenre válaszolt már mindenre.

Gulyás Gergely
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Mackó

Ember nagyságú plüssmackót loptak el Budapesten, a rendőrségi arcfelismerő egy ártatlan szegedi nőre csapott le. A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.

Rendőrségi arcfelismerő rendszer
Illusztráció: Németh Dóra/444

Politika

A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban. A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.

Forrás: Varga Marina Facebook-oldala

A Medián felmérése szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt. A Tisza petíciót indít a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért.

Kiábrándító év volt 2025 is a boltoknak. Csúnyán elszámolta magát a kormány, a várt összeg felét sem költhették lakáscélra az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból. Jogerősen pert nyert a Transparency International, nem titkolhatja tovább az alapkezelő a magántőkealapjainak értékét.

Külföld

Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA. De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, azért ez nem olyan jó hír a világnak.

Fotó: NIKITA BORISSOV/AFP

55 ezerre becslik az elesett ukrán katonák számát. 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon. Csaknem hat év börtönt kapott egy orosz humorista, aki egy veterán katonán viccelődött.

Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.

Mihajlo Fedorov 2025. december 3-án
Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO/NurPhoto via AFP

Sport

Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.

Fotó: KOJI ITO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Podcast

Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Illusztráció: Kiss Bence/444
reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?

Molnár Kristóf
POLITIKA

Egyre nagyobb ágyúval lő a Fidesz, brutális lehet így a kampány

Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.

Windisch Judit
POLITIKA

Lázár János egyértelművé tette, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon

A keddi fóruma után arról kérdezték újságírók a minisztert, honnan és hogyan szerezték meg a tiltakozók adatait, mire egy idő után Lázár támadásba lendült, és elkezdte kiosztani a sajtót. Végül a saját sajtófőnöke kérdésére hozta be Pintér Sándort a képbe.

Windisch Judit
POLITIKA

A legfőbb ügyészséghez fordultak, amiért bűnügyi adatokkal járatta le a Fidesz a Lázár ellen tiltakozókat

Az Amnesty álláspontja szerint a bűnügyi személyes adatokat sem a miniszterelnök, sem egy országgyűlési képviselő nem kezelhette.

Kaufmann Balázs
belföld

A rendőrség közleménye cáfolja Lázárt

A miniszter nem mondhatott igazat, amikor azt állította, rendőrségi igazoltatásokból tudták meg, ki kicsoda a gyöngyösi Lázárinfón.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Lázár szerint nem a Fidesz miatt ilyen durva a kampány, ők csak védekeznek

A miniszter a váci Lázárinfón sem tudta megkerülni a cigányokkal kapcsolatban tett kijelentéseit, arra viszont már nem volt hajlandó válaszolni, hogy honnan szerezte meg a gyöngyösi ellentüntetők adatait.

Bódog Bálint
POLITIKA

Gulyás Gergely szerint nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem Lázárt cáfolta

A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.

Mészáros Juli
POLITIKA

A magyarok 55 százaléka gondolja, hogy Lázárnak le kellene mondania a vécépucolós kijelentése miatt a 21 Kutatóközpont mérése szerint

Még a fideszesek 21 is százaléka szerint is távoznia kellene posztjáról a miniszternek.

Székely Sarolta
POLITIKA

Ember nagyságú plüssmackót loptak el Budapesten, a rendőrségi arcfelismerő egy ártatlan szegedi nőre csapott le

A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.

Haszán Zoltán
bűnügy

A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban

A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A Medián felmérése szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort

Magyart azonban inkább alkalmasnak tartják, mint teljesen annak.

Fődi Kitti
POLITIKA

A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt

Egyéb kérdések alapján beazonosítják azokat is, akik nem mondják magukat Fidesz-szavazónak.

Windisch Judit
POLITIKA

A Tisza petíciót indít a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért

Magyar Péterék azt követelik, hogy nyíljon szavazóhely minden olyan külföldi településen, ahol legalább száz regisztrált választó él.

Haász János
belföld

Bombanév bukkant fel a választásra regisztrált jelöltek között

A fővárosi 14. számú egyéni választókerületben ismét mélyvízbe ugrik az egykori MSZP-s államtitkár és pártalelnök Szanyi Tibor, aki négy éve 393 szavazót tudott maga mögé állítani.

Haász János
belföld

Kiábrándító év volt 2025 is a boltoknak

Hiába nőttek 6 százalék körül a reálbérek, a kiskereskedelmi forgalom csak 2,9 százalékkal bővült.

Székely Sarolta
gazdaság

Csúnyán elszámolta magát a kormány, a várt összeg felét sem költhették lakáscélra az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból

Ennyit a gazdaságélénkítésről.

Székely Sarolta
gazdaság

Jogerősen pert nyert a Transparency International, nem titkolhatja tovább az alapkezelő a magántőkealapjainak értékét

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítván tulajdonában álló Széchenyi Tőkealap-kezelőnek ki kell adnia az adatokat, amiket egyébként évente közzé kellene tennie.

Székely Sarolta
gazdaság

Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA

De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, az Új START megújítás nélküli megszűnése nem olyan jó hír a világnak.

Takács Lili
külföld

314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon

Steve Witkoff szerint ez az eredménye az alapos és produktív tárgyalásoknak.

Székely Sarolta
külföld

Csaknem hat év börtönt kapott egy orosz humorista, aki egy veterán katonán viccelődött

A humoristát korábban nem sokan ismerték, de nacionalista csoportok felkapták a rosszul sikerült viccét.

Fődi Kitti
külföld

Egyenruha helyett kapucnis pulóvert hord és a technológiára alapozna mindent – fiatal startupper védelmi miniszterrel erősít Ukrajna

Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.

Inkei Bence
külföld

Új sportág, visszatérő világsztárok, szerényebb magyar esélyek – ez várható a milánó–cortinai téli olimpián

Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.

Benics Márk
sport

Magyarország büntetőkkel elveszítette a döntőt, Hollandia lett a női vízilabda Európa-bajnoka

A második negyed pocsékul sikerült, azt három góllal nyerték a hollandok. 10-10 után egyetlen kihagyott magyar büntető elég volt a holland sikerhez.

Haász János
sport

Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast