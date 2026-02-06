A mackótolvaj meg a hullámvasút miniszter

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb szerdai és csütörtöki hírekkel. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.
Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?
Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.
Lázár keddi nyilatkozatából azt gondolhattuk, egyértelművé vált, hogy Pintér Sándortól szerzett tudomást a gyöngyösi tiltakozók adatairól, ami miatt a legfőbb ügyészséghez fordul az Amnesty International. Aztán a rendőrség cáfolta, hogy igazoltattak volna bárkit is a fórumon, ahogy felvételt sem készítettek a Lázárinfón.
Közben az ügyben a helyieket megszólaltató, magának ellentmondó Pócs János is belekavarodott az állításaiba, de Gulyás Gergely a kormányinfón váltig állította, hogy nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem is Lázárt cáfolta. A váci lázárinfón a miniszter már mást sem tudott állítani, minthogy ő nem hajlandó bűnözőket védeni, és hogy Gulyás egyébként is mindenre válaszolt már mindenre.
Ember nagyságú plüssmackót loptak el Budapesten, a rendőrségi arcfelismerő egy ártatlan szegedi nőre csapott le. A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.
A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban. A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.
A Medián felmérése szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt. A Tisza petíciót indít a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért.
Kiábrándító év volt 2025 is a boltoknak. Csúnyán elszámolta magát a kormány, a várt összeg felét sem költhették lakáscélra az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból. Jogerősen pert nyert a Transparency International, nem titkolhatja tovább az alapkezelő a magántőkealapjainak értékét.
Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA. De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, azért ez nem olyan jó hír a világnak.
55 ezerre becslik az elesett ukrán katonák számát. 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon. Csaknem hat év börtönt kapott egy orosz humorista, aki egy veterán katonán viccelődött.
Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.
Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.
Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)
Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?
Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.
A keddi fóruma után arról kérdezték újságírók a minisztert, honnan és hogyan szerezték meg a tiltakozók adatait, mire egy idő után Lázár támadásba lendült, és elkezdte kiosztani a sajtót. Végül a saját sajtófőnöke kérdésére hozta be Pintér Sándort a képbe.
Az Amnesty álláspontja szerint a bűnügyi személyes adatokat sem a miniszterelnök, sem egy országgyűlési képviselő nem kezelhette.
A miniszter nem mondhatott igazat, amikor azt állította, rendőrségi igazoltatásokból tudták meg, ki kicsoda a gyöngyösi Lázárinfón.
A miniszter a váci Lázárinfón sem tudta megkerülni a cigányokkal kapcsolatban tett kijelentéseit, arra viszont már nem volt hajlandó válaszolni, hogy honnan szerezte meg a gyöngyösi ellentüntetők adatait.
A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.
Még a fideszesek 21 is százaléka szerint is távoznia kellene posztjáról a miniszternek.
A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.
A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.
Magyart azonban inkább alkalmasnak tartják, mint teljesen annak.
Egyéb kérdések alapján beazonosítják azokat is, akik nem mondják magukat Fidesz-szavazónak.
Magyar Péterék azt követelik, hogy nyíljon szavazóhely minden olyan külföldi településen, ahol legalább száz regisztrált választó él.
A fővárosi 14. számú egyéni választókerületben ismét mélyvízbe ugrik az egykori MSZP-s államtitkár és pártalelnök Szanyi Tibor, aki négy éve 393 szavazót tudott maga mögé állítani.
Hiába nőttek 6 százalék körül a reálbérek, a kiskereskedelmi forgalom csak 2,9 százalékkal bővült.
Ennyit a gazdaságélénkítésről.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítván tulajdonában álló Széchenyi Tőkealap-kezelőnek ki kell adnia az adatokat, amiket egyébként évente közzé kellene tennie.
De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, az Új START megújítás nélküli megszűnése nem olyan jó hír a világnak.
Steve Witkoff szerint ez az eredménye az alapos és produktív tárgyalásoknak.
A humoristát korábban nem sokan ismerték, de nacionalista csoportok felkapták a rosszul sikerült viccét.
Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.
Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.
A második negyed pocsékul sikerült, azt három góllal nyerték a hollandok. 10-10 után egyetlen kihagyott magyar büntető elég volt a holland sikerhez.
Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?