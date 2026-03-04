A kétarcú és a hálátlan fiatalok

Jó reggelt! Összeszedtük a legfontosabb keddi híreket, cikkeket, kezdésnek itt is van négy:

Belföld

Kocsis Máté a Fidesz utolsó frakcióülésén Lendvai Ildikóhoz hasonlította magát – a sztorival és Orbán Viktor arra adott reakciójával a politikus tabi lakossági fórumán állt elő. Ilyen fórumból egyre többet tart a Fidesz, Orbán, Lázár János és Szijjártó Péter viszik a kampányt, de egyelőre hárman sem voltak elegek ahhoz, hogy beelőzzék Magyar Pétert a meglátogatott választókerületek számában. Orbánnak eközben már a Harcosok Klubja tagjait is noszogatnia kell, hogy legalább tíz percet szánjanak a kampányra.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Kövér László Nagyvenyimen jutott el a választás világpolitikai jelentőségének megfejtéséig, Magyar Péter pedig Egerben szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtések hajrájában. A Závecz is a Tisza jelentős előnyét mérte, Zsiday Viktor szerint 400-500 ezer embert veszíthetett a Fidesz, és a propaganda nem hoz neki többletszavazatokat. A DK összeszedte a szükséges aláírásokat, míg a Kutyapárt tovább küzd.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Fidesz bojkottálta a Samsung ügyében kezdeményezett bizottsági meghallgatást. A debreceni CATL tagadja, hogy mérgezés miatt lett volna rosszul két dolgozó a gyárban. Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak.

Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.

Magyar Péter szétveri a lakást, miután Varga Judit lett az igazságügyi miniszter

Orbán és Volodimir Zelenszkij napközben többször is üzengettek egymásnak: az ukrán elnök nem értette, hogyan látná a magyar miniszterelnök, mi történt a föld alatt futó Barátság kőolajvezetékkel, míg Orbán arcátlanságnak nevezte Zelenszkij kijelentéseit. Az ukrán elnök nem sokkal később már arról írt, hogy Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor Ukrajna újra felveheti a normális kapcsolatot Magyarországgal. A magyar miniszterelnök napközben elvi álláspontokról, energiaipari következményekről és magyar hadifoglyokról beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az ukrán energiaügyi miniszter szerint még tart a kárfelmérés a Barátság kőolajvezetéknél.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Gazdaság

Két Mol-vezető az összes részvényét, a harmadik a részvényei 91 százalékát adta el a bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletekben. Újabb drágulás jön a benzinkutakon, a dízelesek már 600 forint fölötti árakon tankolhatnak szerdától. Megnyekkent a forint az iráni háború miatt, 4-6 forintot drágult reggel óta az euró és a dollár. Pocsékul teljesített tavaly az ipar, a mezőgazdaság, a beruházások, és még a háztartások is visszafogták a kiadásaikat. Magyarország térsége lehet az iráni konfliktus egyik nagy gazdasági vesztese egy globális nagybank előrejelzése szerint.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Külföld

Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

Teljes a kommunikációs káosz Trump környezetében háborúügyben. Rezsimváltás és nem rezsimváltás, a már tavaly megsemmisített nukleáris program megsemmisítése, kinézett vezetők Irán élére, akiket véletlenül már meg is öltek: miközben regionális háborúvá nő ki az Irán elleni támadás, Trump még mindig nem volt képes megmondani, pontosan miért is indított háborút Irán ellen.

Trump, Rubio és Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles a háború megindításakor Trump floridai birtokán Fotó: DANIEL TOROK/AFP

