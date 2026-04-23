Szia Miniszterelnökség! Szia technofasizmus!

Ruff Bálint lesz a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere, az ügynökaktákkal kezdene, aztán jöhet a vagyonvisszaszerzés. Ruff azt mondta, a választás után kapott felkérést Magyar Pétertől, a kampány alatt nem volt formális kapcsolata a Tiszával. A Miniszterelnökséget szerinte nem „halálcsillag” lesz, mint most. Magyar azt is bejelentette, hogy somogyi képviselőjük, Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter.
Orbán Viktor saját magának köszönheti, hogy villámgyorsan leszedhetők az emberei. A miniszterelnök próbálja azt sugallni, mintha kétharmaddal is nehéz lenne eltávolítani a hivatalából a köztársasági elnököt vagy a legfőbb ügyészt, de ez nem így van.
Nagy Mártonék utolsó jelentéséből kiderül, hogyan ürítették ki szinte teljesen az államkasszát a választás előtt. Kapitány István bejelentette, hogy a minimálbér személyi jövedelemadója 9 százalék lesz, a mediánbér alatt mindenki szja-ja csökken. A mostani mediánbért jelentő 625 ezer forintos havi bruttó bérnél évi 60 ezer forinttal kell majd kevesebb jövedelemadót fizetni.
Újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, így már Magyarország sem vétózza az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós EU-s hitelt. Az ukrán külügyminiszter már felvette a kapcsolatot Orbán Anitával.
Lecsapott az ügyészség a nepáli munkaerő-kölcsönzéses ügyben, aminek a főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal, a távozó miniszterelnök öccsével. Leszerel a honvédségtől Orbán Gáspár. Hivatali visszaélés gyanúja miatt indult nyomozás Szabó Bence százados nyilatkozata nyomán.
Bizalmi szavazást kér maga ellen a kajakszövetség elnöke, a leköszönő, sportért felelős helyettes államtitkár. A Szerencsejáték Zrt. maga kér hatósági vizsgálatot, miután egyszerre négy sorsoláson is telitalálatot hirdettek. Nyilvánosan esett egymásnak a két fideszes kultúrember, L. Simon László és Demeter Szilárd.
A fideszesek szerint meg kellene szólítani az SZDSZ-es oktatásban meghülyített, drogmámorban lévő fiatalokat, csakhogy már viszi őket a frontra Ruszin-Szendi Romulusz. Abszolút kabaré: a rommá vert fideszes, aki még mindig pont ugyanúgy arcoskodik, mint a választás előtt. A Medián friss mérése szerint a Tisza most 65:25 arányban verné a Fideszt.
„A párbeszéd, a megbékélés nem valósulhat meg elszámoltatás nélkül Erdélyben sem.” Milliárdok mentek el látszatberuházásokra, propagandára. Az erdélyi magyarságot ugyanazok vezetik tovább, akik alatt sorozatban történtek választási csalások. Egy kolozsvári szociológussal és az első erdélyi Tisza-sziget alapítójával beszélgettünk.
Melyik szimbolikus Orbán-intézkedést törölné el legelőször? Vármegyék? Minisztériumok költöztetése? Az apa férfi? Német megszállás emlékműve? Az olvasó kiadhatja magából a feszültséget!
Kollégánk anyukája 16 évig szavazott a Fideszre, de április 12-én rájött, hogy valami nem stimmel. Eddig azt mondták neki, hogy a Fidesz kétharmaddal fog nyerni, aztán a Tisza nyert kétharmaddal. Ami utána történt, az számára is hihetetlen.
Az atomkorszak véget ért, az elrettentés új korszaka az AI-ról fog szólni – nyílt technofasiszta kiáltvánnyal állt elő a Palantir. Az amerikai techóriás vezérigazgatója a nyugati civilizáció felsőbbrendűségét, az AI-fegyverkezés fontosságát, illetve az amerikai állam és a Szilícium-völgy még szorosabb összefonódásának szükségességét hirdeti.
Trump határozatlan időre hosszabbítaná az iráni tűzszünetet, miközben Irán rálőtt három konténerhajóra a Hormuzi-szorosban. Az ukránok szerint orosz rakéták repültek a csernobili atomerőmű közelében, ami súlyos balesetet okozhat.
