Emberek, akiket kivizsgálnak, tervek, amiket szétzúznak

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Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyar Péterék most szétzúzzák ezt a tervet – A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.
Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal? Magyar Péter hónapok óta emlegeti a hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.
Azonnali hatállyal felmondta a Balásy-cégekkel kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező. Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni. Hatvan embert bocsátott el a Mandiner – Tanács Zoltán a fideszes médiabirodalom összeomlásáról: „Sok sikert a piacon!” Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót.
Önkéntesek pótolják az ukrán amputáltak végtagjait, akiknek a háború miatt a hazájukban már nem jut ellátás. A szaúdi King Salman a környező országokban, ezúttal Budapesten segít menekülteknek, akik művégtagra szorulnak. Köztük akad, aki egy orosz dróntámadásban veszítette el a kézfejét.
Oroszország szerint az USA nem tartja magát Trump és Putyin megállapodásaihoz. Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az USA hátrál ki az alaszkai megegyezésekből. A hangnemváltás mögött az állhat, hogy Oroszország egyre feszültebb a háborús helyzet miatt.
Cég vesz céget: miért jó ez, és miért olyan ritka itthon? A Saját Tőke podcast negyedik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a vállalati felvásárlások logikájáról.
Farkas Balázs: Dobogós helyezéssel lennék elégedett a budapesti Eb-n. A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.
Lement két csoportkör, hat csapat már tuti kiesett, hét biztosan továbbjutott, közülük négyen már csoportgyőztesek. Holnap reggelre három csoportban is végeredmény van, de a dolgok mostani állása szerint már a legjobb 32 között összejöhet egy argentin-spanyol meccs.
Szerinte a Mediaworks összeomlása annak a beismerése a tulajdonosai részéről, hogy ez a cégcsoport ebben a formában soha nem volt piaci alapon életképes. „Kár értük?” Szerinte nem.
A szaúdi King Salman a környező országokban, ezúttal Budapesten segít menekülteknek, akik művégtagra szorulnak. Köztük akad, aki egy orosz dróntámadásban veszítette el a kézfejét.
A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.
Ukrajna szerint drónjai kedden éjjel a megszállt Krím legnagyobb városának fő villamosenergia-alállomását vették célba, emiatt egyes városrészek szerda estig áram nélkül maradhatnak.
Itt fog elhaladni a Budapest Pride-menet.
Boston után Miamit is ellepte a Tartan Army: kiltben, dudákkal és rengeteg alkohollal csinálnak nagy városi bulit a foci-vb-ből.
A létesítményt nagy hatótávolságú ukrán drónok találták el többször is ebben a hónapban.
Magyar Péter már a brüsszeli csúcson jelezte: kormánya ellenzi mind a hat tárgyalási fejezet megnyitását.
Miért vesz meg egy vállalat egy másikat? A Saját Tőke podcast negyedik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a vállalati felvásárlások logikájáról.
A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.
Negyvennyolcan maradtak a lapnál, „amíg Magyar Péter el nem foglalja”.
A horvátoknak még két gólt lövő aranycipős angol csatár pocsékul játszott Ghána ellen.
Vele együtt egy kabinetvezetőt és az ideiglenes kollégium három tagját is őrizetbe vették. Letartóztatásukról csütörtökön dönt a kecskeméti bíróság.
A miniszter bejegyzése és a rendőrségi akció között nincs hivatalosan megerősített kapcsolat.
A főpolgármester szerint az Erzsébet híd fellobogózásával a Mi Hazánk azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep.
A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták.
Havasi szerint Magyar megőrült, Lázár szerint nem. Üzent a kibeszélő fideszes.
Magyar Péter hónapok óta emlegeti a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.
Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az USA hátrál ki az alaszkai megegyezésekből. A hangnemváltás mögött az állhat, hogy Oroszország egyre feszültebb a háborús helyzet miatt.