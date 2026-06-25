Emberek, akiket kivizsgálnak, tervek, amiket szétzúznak

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Belföld

Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyar Péterék most szétzúzzák ezt a tervet – A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal? Magyar Péter hónapok óta emlegeti a hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.

Fotó: Bankó Gábor/444

Azonnali hatállyal felmondta a Balásy-cégekkel kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező. Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni. Hatvan embert bocsátott el a Mandiner – Tanács Zoltán a fideszes médiabirodalom összeomlásáról: „Sok sikert a piacon!” Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Önkéntesek pótolják az ukrán amputáltak végtagjait, akiknek a háború miatt a hazájukban már nem jut ellátás. A szaúdi King Salman a környező országokban, ezúttal Budapesten segít menekülteknek, akik művégtagra szorulnak. Köztük akad, aki egy orosz dróntámadásban veszítette el a kézfejét.

Fotó: Bankó Gábor/444

Oroszország szerint az USA nem tartja magát Trump és Putyin megállapodásaihoz. Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az USA hátrál ki az alaszkai megegyezésekből. A hangnemváltás mögött az állhat, hogy Oroszország egyre feszültebb a háborús helyzet miatt.

Ukrán dróntámadás miatt maradt áram nélkül Szevasztopol.

Fél évbe is beletelhet, mire helyreállítják Moszkva legfontosabb olajfinomítóját.

Podcast

Cég vesz céget: miért jó ez, és miért olyan ritka itthon? A Saját Tőke podcast negyedik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a vállalati felvásárlások logikájáról.

Sport

Farkas Balázs: Dobogós helyezéssel lennék elégedett a budapesti Eb-n. A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.