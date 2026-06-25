Emberek, akiket kivizsgálnak, tervek, amiket szétzúznak

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyar Péterék most szétzúzzák ezt a tervet – A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal? Magyar Péter hónapok óta emlegeti a hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.

Fotó: Bankó Gábor/444

Azonnali hatállyal felmondta a Balásy-cégekkel kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező. Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni. Hatvan embert bocsátott el a Mandiner – Tanács Zoltán a fideszes médiabirodalom összeomlásáról: „Sok sikert a piacon!” Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Önkéntesek pótolják az ukrán amputáltak végtagjait, akiknek a háború miatt a hazájukban már nem jut ellátás. A szaúdi King Salman a környező országokban, ezúttal Budapesten segít menekülteknek, akik művégtagra szorulnak. Köztük akad, aki egy orosz dróntámadásban veszítette el a kézfejét.

Fotó: Bankó Gábor/444

Oroszország szerint az USA nem tartja magát Trump és Putyin megállapodásaihoz. Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az USA hátrál ki az alaszkai megegyezésekből. A hangnemváltás mögött az állhat, hogy Oroszország egyre feszültebb a háborús helyzet miatt.

Fotó: -/AFP

Podcast

Cég vesz céget: miért jó ez, és miért olyan ritka itthon? A Saját Tőke podcast negyedik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a vállalati felvásárlások logikájáról.

Sport

Farkas Balázs: Dobogós helyezéssel lennék elégedett a budapesti Eb-n. A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.

Fotó: Bankó Gábor/444
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Lement két csoportkör, hat csapat már tuti kiesett, hét biztosan továbbjutott, közülük négyen már csoportgyőztesek. Holnap reggelre három csoportban is végeredmény van, de a dolgok mostani állása szerint már a legjobb 32 között összejöhet egy argentin-spanyol meccs.

Haász János
sport

Tanács Zoltán a fideszes médiabirodalom összeomlásáról: Sok sikert a piacon!

Szerinte a Mediaworks összeomlása annak a beismerése a tulajdonosai részéről, hogy ez a cégcsoport ebben a formában soha nem volt piaci alapon életképes. „Kár értük?” Szerinte nem.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Önkéntesek pótolják az ukrán amputáltak végtagjait, akiknek a háború miatt a hazájukban már nem jut ellátás

A szaúdi King Salman a környező országokban, ezúttal Budapesten segít menekülteknek, akik művégtagra szorulnak. Köztük akad, aki egy orosz dróntámadásban veszítette el a kézfejét.

Bankó Gábor
Egészségügy

Orbán meg akarta kötni a következő tíz kormány kezét, Magyar Péterék most szétzúzzák ezt a tervet

A Fidesz több száz sarkalatos törvényt alkotott az évek alatt. Magyar Péterék szerint ezek a jogszabályok szükségtelenül korlátozzák a nem kétharmados többséggel rendelkező kormányokat, így jelentősen csökkentenék a számukat. Kikerülne a körből a föld-, a jegybank- és az ÁSZ-törvény sarkalatossága is.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Ukrán dróntámadás miatt maradt áram nélkül Szevasztopol

Ukrajna szerint drónjai kedden éjjel a megszállt Krím legnagyobb városának fő villamosenergia-alállomását vették célba, emiatt egyes városrészek szerda estig áram nélkül maradhatnak.

Inkei Bence
külföld

A Mi Hazánk magyar zászlókat tűzött ki az Erzsébet hídra, miután egy férfi a Dunába hajigálta onnan a szivárványosakat

Itt fog elhaladni a Budapest Pride-menet.

Bábel Vilmos
belföld

A söröző szoknyás skótok meghódították Amerikát

Boston után Miamit is ellepte a Tartan Army: kiltben, dudákkal és rengeteg alkohollal csinálnak nagy városi bulit a foci-vb-ből.

Benics Márk
foci

Fél évbe is beletelhet, mire helyreállítják Moszkva legfontosabb olajfinomítóját

A létesítményt nagy hatótávolságú ukrán drónok találták el többször is ebben a hónapban.

Német Szilvi
háború

Magyarország megakadályozta, hogy az EU egységes álláspontot rögzítsen Ukrajna csatlakozásáról

Magyar Péter már a brüsszeli csúcson jelezte: kormánya ellenzi mind a hat tárgyalási fejezet megnyitását.

Inkei Bence
külföld

Cég vesz céget: miért jó ez, és miért olyan ritka itthon?

Miért vesz meg egy vállalat egy másikat? A Saját Tőke podcast negyedik adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a vállalati felvásárlások logikájáról.

Saját Tőke
podcast

Farkas Balázs: Dobogós helyezéssel lennék elégedett a budapesti Eb-n

A legjobb hazai fallabdajátékos június 7-én szerezte meg a 9. magyar bajnoki címét. A profi létről, a világ legjobbjairól és a Los Angeles-i olimpiáról is beszélgettünk vele.

Molnár Kristóf
sport

Hatvan embert bocsátott el a Mandiner

Negyvennyolcan maradtak a lapnál, „amíg Magyar Péter el nem foglalja”.

Inkei Bence
Média

Jól végezte a munkáját a ghánai varázsló, aki megvuduzta Harry Kane-t

A horvátoknak még két gólt lövő aranycipős angol csatár pocsékul játszott Ghána ellen.

Haász János
sport

Bús Balázs mellett az NKA feketekasszája felett diszponáló öt másik embert is őrizetbe vettek, köztük az egykori főigazgatót

Vele együtt egy kabinetvezetőt és az ideiglenes kollégium három tagját is őrizetbe vették. Letartóztatásukról csütörtökön dönt a kecskeméti bíróság.

Német Szilvi
bűnügy

Portfolio: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Tisztítótűzről posztolt, majd rendőrök jelentek meg a Semmelweis Egyetemnél

A miniszter bejegyzése és a rendőrségi akció között nincs hivatalosan megerősített kapcsolat.

Német Szilvi
bűnügy

Karácsony: A felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz a hídon

A főpolgármester szerint az Erzsébet híd fellobogózásával a Mi Hazánk azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep.

Bábel Vilmos
belföld

Azonnali hatállyal felmondta a Balásy-cégekkel kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező

A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták.

Inkei Bence
belföld

Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni

Havasi szerint Magyar megőrült, Lázár szerint nem. Üzent a kibeszélő fideszes.

Szily László
POLITIKA

Mészáros Lőrinctől Rogánon át Lázár Jánosig: kiket és miket vizsgálhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal?

Magyar Péter hónapok óta emlegeti a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely a NER kegyeltjeinek vagyonosodását is vizsgálná. Összegyűjtöttük, ki érezheti magát ez alapján veszélyben.

Székely Sarolta
gazdaság

Oroszország szerint az USA nem tartja magát Trump és Putyin megállapodásaihoz

Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az USA hátrál ki az alaszkai megegyezésekből. A hangnemváltás mögött az állhat, hogy Oroszország egyre feszültebb a háborús helyzet miatt.

Inkei Bence
külföld