Az elnökválasztás napja és az üres termek rémképe

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Ma új köztársasági elnököt választ az országgyűlés, ebben a cikkünkben összeszedtünk mindent, amit Baka András megválasztásáról tudni érdemes.
Hétfőn egyhetes kihagyás után tért vissza a parlament, rögtön éles vitákkal arról, hogy ki is tehet a múlt héten kialakult helyzetről, de volt botrány is, amikor ülve maradtak a mi hazánkosok a roma holokausztra történő megemlékezés idején, amit Magyar Péter döbbenetesnek nevezett.
Kormányhoz kapcsolódó hír volt, hogy már közel 1000 milliárd forintot faragtak le brutális költségvetési hiányból, amit Orbánék hagytak rájuk, valamint hogy Tanács Zoltán minisztériuma súlyos szabálytalanságokat talált, és feljelentést tett a Gondosóra-ügyben, és Magyar beszélt arról is, hogy a válság idején nem lehetett minden pártkádert lecserélni a kritikus infrastruktúrák élén, de őket is utoléri a tisztítótűz. A válság persze nem múlt még el, hiába termeli már két turbina az áramot Pakson: tegnap az egyik legnagyobb hazai halastókomplexumról készült felvételek mutatták meg, mennyire ki van száradva az ország. És hír volt még, hogy kigyulladt a nemrég újranyitott komlói vonalon közlekedő vonat klímája, valamint hogy Magyarországon is megjelent a sertéspestis.
Hétfő reggel jelent meg cikkünk arról, hogy független újságírók helyett a Külügyminisztérium odavezényelt munkatársait ültették be Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, amire délután aztán reagált Szijjártó volt sajtófőnöke is, azzal érvelve, hogy a hozzájuk érkező vendéget nem akarták megsérteni azzal, hogy üres terem előtt kelljen beszédet tartania.
Valamint beszámoltunk arról is, hogy
Tegnap este írtunk arról, hogy sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Volodimir Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.
És hír volt még, hogy
Borízűből kijött az új ingyenes epizód.
Bóka–Rétvári–Toroczkai vs. Magyar.
Két nagy elérésű közösségi médiás poszt szerint is drogot csempészhettek nők italaiba. A BRFK közölte, hogy már „tanúkihallgatás is történt”.
Sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Volodimir Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.
Április vége óta sokat javult a költségvetés helyzete, akkorra az éves hiánycél 91 százalékát összehozták Orbánék. Ez az arány ma már csak 67,7 százalék. A júliusi többlet egészen kiugró volt.
Tavaly nyáron Takács Péter az OKFŐ vizsgálatát emlegetve büszkélkedett a kórházak klimatizáltságával, de a főigazgatóság azt állította, nincs meg náluk a felmérés, amire az államtitkár utalt. Most újra az OKFŐ-höz fordultunk, és kaptunk kilenc dokumentumot.
Toroczkai László szerint azért, mert házszabályellenesen kérték a megemlékezést.
A DJ Oti néven bulit tartó tévés és rádiós is megszólalt, miután kiderült, hogy nyomoz a rendőrség a hétvégi bulin történt rosszullétek kapcsán.
Az erőmű az ország áramtermelésének 20 százalékáért felel, de az államtitkár szerint a leállás nem érinti a lakosságot, csak az ipari nagyfogyasztókat.
A miniszter szerint több mint 100 milliárd forintos hűtlen kezelést és költségvetési csalást követhettek el.
Somogy megyében felszámolnak egy teljes gazdaságot.
Úgy tűnik, a cégbirodalom papíron is elkezdett eltávolodni Száraz Istvántól, és közeledik Matolcsy Ádámhoz.
A gyilkosság után kiderült, hogy súlyos hatósági mulasztások előzték meg az esetet: a nő kétszer tett feljelentést, a rendőrség egyik alkalommal sem foglalkozott vele, sőt, az eset után a gyanús körülményeket emlegető ismerősöket cinikus kommentekben oktatták ki.
Pótlóbuszokat kellett bevetni.
Védelmi szövetségre léptek a törökök, a pakisztániak és a szaúdiak, és ezt Irán nem nézi jó szemmel. Ha sikeresen akadályozzák a szaúdi olaj szállítását, az már globális probléma.
Ezért inkább egy valódi, bronzkori temető mellett vezetik el a kábelt.
A mesterségesintelligencia-informatika mesterképzési szak pedig a felsőoktatási szakjegyzék részévé válik.
Első ciklusára még nem választottak meg ilyen idős köztársasági elnököt, mint Baka András. Ő lesz a hetedik férfi, a hatodik jogász és a harmadik budapesti születésű a rendszerváltás utáni köztársasági elnökök sorában.
Ki volt adva, hogy a minisztérium különböző szervezeti egységeitől hány főnek kellett statisztálni a miniszteri szerepléseken. A vendégek meg csak ámulhattak, hogy milyen sok újságíró kíváncsi Szijjártóra.
Klímaváltozásról, vízhiányról és ezek következményeiről beszélt a kormányfő a parlamentben napirend előtt. Azt mondta, ez volt az első válság, amely politikailag is megosztotta az országot, de véget vetnek az ellenzékbe került Fidesz „legyen minden rosszabb” mentalitásának.
Bede Márton zombiapokalipszisba látogat. Indián felhőkarcolók, szikh hadügyminiszter. Fásy Zsülike filmje. I. Kínai Néni Kamuközmondás Kihívás! Hegyi zsidók. Schicklgruber nagy hadvezéri ötletei. Szórásos temetés kuttyogatással.
Budai Gyula lényegében a külügyminiszter minden tárgyalásán részt vett – indokolta meg Paczolay Máté azt is, hogy ha független újságírók nem is, Budai miért volt ott Szijjártó minden sajtótájékoztatóján.
A Budapesten tavaly decemberben megjelenő Basket orosz tulajdonosa szankciós listára került.
A miniszterelnök szerint a fideszes influenszerek azon dolgoztak, hogy összeomoljon az ország energiaellátása. Rétvári Bence azt mondta, a legnagyobb rémhírterjesztő az ország vezetője volt. Parlamenti összecsapás energiaválság után.