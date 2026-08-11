Az elnökválasztás napja és az üres termek rémképe

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Ma új köztársasági elnököt választ az országgyűlés, ebben a cikkünkben összeszedtünk mindent, amit Baka András megválasztásáról tudni érdemes.

Az élet itthon

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Hétfőn egyhetes kihagyás után tért vissza a parlament, rögtön éles vitákkal arról, hogy ki is tehet a múlt héten kialakult helyzetről, de volt botrány is, amikor ülve maradtak a mi hazánkosok a roma holokausztra történő megemlékezés idején, amit Magyar Péter döbbenetesnek nevezett.

Kormányhoz kapcsolódó hír volt, hogy már közel 1000 milliárd forintot faragtak le brutális költségvetési hiányból, amit Orbánék hagytak rájuk, valamint hogy Tanács Zoltán minisztériuma súlyos szabálytalanságokat talált, és feljelentést tett a Gondosóra-ügyben, és Magyar beszélt arról is, hogy a válság idején nem lehetett minden pártkádert lecserélni a kritikus infrastruktúrák élén, de őket is utoléri a tisztítótűz. A válság persze nem múlt még el, hiába termeli már két turbina az áramot Pakson: tegnap az egyik legnagyobb hazai halastókomplexumról készült felvételek mutatták meg, mennyire ki van száradva az ország. És hír volt még, hogy kigyulladt a nemrég újranyitott komlói vonalon közlekedő vonat klímája, valamint hogy Magyarországon is megjelent a sertéspestis.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Hétfő reggel jelent meg cikkünk arról, hogy független újságírók helyett a Külügyminisztérium odavezényelt munkatársait ültették be Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, amire délután aztán reagált Szijjártó volt sajtófőnöke is, azzal érvelve, hogy a hozzájuk érkező vendéget nem akarták megsérteni azzal, hogy üres terem előtt kelljen beszédet tartania.

Valamint beszámoltunk arról is, hogy

  • Matolcsy Ádám vezérigazgató lett az MNB-botrány egyik kulcscégénél,
  • vádat emeltek a japán feleségét Budapesten meggyilkoló volt férj ellen, az ügyészség 17 év fegyházzal büntetné az ír férfit,
  • bezár a Minden Másnál Sokkal Olcsóbb Ruszki Szupermarketlánc,
  • DJ Oti bulileágazás volt, hogy nyomoz a rendőrség az ott történt rosszullétek kapcsán, míg Sebestyén Balázs arról beszélt, hogy az elmúlt napokban olyan történetek, állítások és rémhírek is elkezdtek terjedni, amelyek valóságtartalma minimum erősen kérdéses,
  • a Lakmusz pedig megszerezte az OKFŐ felméréseit a kórházi klímahelyzetről.

Világ

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

Tegnap este írtunk arról, hogy sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Volodimir Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.

És hír volt még, hogy

  • legalább 132 ember halt meg a kolumbiai földrengésben,
  • zárt cateringes kocsiba passzírozták Trumpot Ankarában, így cselezték ki az állítólag az életére törő irániakat,
  • a Közel-Kelet másik nagy olajszállítási útvonalát veszélyeztetik a húti támadások,
  • nem sikerült tartósan emelni a Duna vízszintjét, néhány napra teljesen leállhat a romániai atomerőmű,
  • három nagy kontinentális fociszövetség azonnal kidobná Infantinót, a kanadai Montagliani lehet a jelöltjük
  • és hogy Harry Potter-rajongók miatt kell arrébb rakni egy tenger alatti kábelt, hogy elkerüljék Dobby, a házimanó sírját.

Podcast

Grafika: Kiss Bence/444

Borízűből kijött az új ingyenes epizód.

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