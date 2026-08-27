Baljós látogatás, brutális árvíz és zavaros széljobbra tolódás

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Belföld

Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propagandaújság és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.

Fotó: Google Maps

Hatan Matolcsy százmilliárdjai nyomában: látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága, aminek az év végéig lesz ideje feltárni a visszaéléseket. Több óra alatt sikerült ügyrendet készíteni, az érdemi munka jövő héten kezdődhet. A bizottság tiszás elnöke politikai és személyi felelősöket ígért, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg.

Leszavazták a bizottsági ülésen az ellenzéki pártok által a Független Közmédia Testületbe delegált jelölteket.

Fotó: Haász János

Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik. Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.

Fotó: Németh Dániel/444

Meghalt Nádas Péter. Az egyik legnagyobb magyar író 83 éves volt. Megújította a regény műfaját, saját életművén belül is rengeteg fordulattal és kísérletezéssel. Magyar Péter és Karácsony is gyászolja, búcsúznak a pályatársak is.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

„Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?” – tette fel a kérdést Hadházy Ákos az augusztus 20-i rendezvény körüli visszaélések kapcsán. „A közbeszerzési eljárást természetesen nem én bonyolítottam” – reagált a vádakra az augusztus 20-ai budapesti show-t szervező cég vezetője, közben pedig a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

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Tanács Zoltánék találtak egy szerződést, ami arról szólt, hogy a Fidesz a kampány idején megkapta a Gondosóra-program idős résztvevőinek az adatait.

Bajban a NER-es óriáscég, csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct, Balázs Attila vezérigazgató tájékoztatta levélben a dolgozókat.

A Fidesz frakcióvezetője üdvözli Navracsicsék új politikai mozgalmát vagy mijét.

Kiengedték a börtönből Hankó Balázs volt kabinetfőnökét.

Külföld

A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent. Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.

A Bloomberg szerint Oroszország az Ukrajna elleni légicsapások fokozására készül, a ballisztikus rakétákkal Kijevet és más ukrán városok infrastrukturális célpontjait lőhetik.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetésünk Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.

Magyarország új külpolitikai irányelvet kapott, eszerint Oroszország fenyegetést jelent hazánkra és a kárpátaljai kisebbségre.



Több száz ember, köztük közel 300 külföldi turista tűnt el a nepáli–tibeti határon egy hirtelen árvízben, miután a térséget reggel földrengés rázta meg. Brutális felvételek keringenek arról, ahogy mindent elsöpör a cunamiszerű villámárvíz a nepáli–tibeti határátkelőn.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.

Fotó: Greg Derr/The Patriot Ledger/via REUTERS

Kultúra

Én és Torrente (6) – a Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.

Sport