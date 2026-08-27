Baljós látogatás, brutális árvíz és zavaros széljobbra tolódás

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propagandaújság és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.
Hatan Matolcsy százmilliárdjai nyomában: látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága, aminek az év végéig lesz ideje feltárni a visszaéléseket. Több óra alatt sikerült ügyrendet készíteni, az érdemi munka jövő héten kezdődhet. A bizottság tiszás elnöke politikai és személyi felelősöket ígért, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg.
Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik. Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.
Meghalt Nádas Péter. Az egyik legnagyobb magyar író 83 éves volt. Megújította a regény műfaját, saját életművén belül is rengeteg fordulattal és kísérletezéssel. Magyar Péter és Karácsony is gyászolja, búcsúznak a pályatársak is.
„Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?” – tette fel a kérdést Hadházy Ákos az augusztus 20-i rendezvény körüli visszaélések kapcsán. „A közbeszerzési eljárást természetesen nem én bonyolítottam” – reagált a vádakra az augusztus 20-ai budapesti show-t szervező cég vezetője, közben pedig a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben.
Hír volt még:
A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent. Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.
Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetésünk Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.
Több száz ember, köztük közel 300 külföldi turista tűnt el a nepáli–tibeti határon egy hirtelen árvízben, miután a térséget reggel földrengés rázta meg. Brutális felvételek keringenek arról, ahogy mindent elsöpör a cunamiszerű villámárvíz a nepáli–tibeti határátkelőn.
A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.
Én és Torrente (6) – a Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.
„A sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében.”
A korábbi független képviselő úgy látja, hogy „sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán kormány reflexeit idézik”, és ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést fog tenni.
A ballisztikus rakétákkal Kijevet és más ukrán városok infrastrukturális célpontjait lőhetik.
Búcsúznak a pályatársak is: egy korszak véget ért, szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehettünk.
A jegybanki alapítványosdival eltűnt százmilliárdok ügyét kellene feltárniuk év végéig, több óra alatt jutottak el oda, hogy legyen ügyrendjük és munkarendjük. Az érdemi munka jövő héten kezdődhet.
A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, poszpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.
A minisztérium nemrég már tett feljelentést hűtlen kezelés és több mint 100 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt. De tovább vizsgálódtak.
Négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték.
A Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.
„Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom” – írta Besnyő Dániel, aki várja a vonatkozó vizsgálatok eredményét és jogi lépéseket tervez.
Az egyik legnagyobb magyar író 83 éves volt. Megújította a regény műfaját, saját életművén belül is rengeteg fordulattal és kísérletezéssel.
Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.
Melyik ország nyomtatta 1929-ben naponta a legtöbb újságot? Valdas Dambaruskas simán rávágta, hogy India.
A Fidesz mindig is egy színes politikai közösség volt Bóka János szerint.
Négy kérdésre keresnek majd választ, de nem nyomozni és nem ítélkezni fognak, mondta Csőszi Attila az MNB-s alapítványos közpénzeltüntetésről, a „történelem legnagyobb bankrablásáról”.
Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propaganda újság, és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.
Az új külpolitika alapvetéseként is olvasható az ENSZ közgyűlésére utazó magyar küldöttségnek adott iránymutatás. Izrael, Gáza, Irán, emberi jogok.
Egy riasztó új kutatás minden eddiginél pontosabb képet ad az amerikai futball legsúlyosabb hosszú távú következményeiről: a közelmúltban elhunyt játékosok legalább negyedénél kimutatták a CTE nevű neurodegeneratív betegséget, és a valós arány valószínűleg ennél is magasabb.
Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetés Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.
Több száz turistát keresnek, egy magyar állampolgár azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van.
Erről Balázs Attila vezérigazgató tájékoztatta levélben a dolgozókat.
A térséget reggel földrengés rázta meg, ami lavinát, majd hirtelen árvizet okozott Rasuwában, egy határátkelőhelyen.
Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.
De az új médiatörvényben foglaltak szerint jogosultak az újrajelölésre, így nemcsak a KDNP és a Mi Hazánk, de a Fidesz jelöltjét, Siklósi Beatrixot is újra lehet jelölni.