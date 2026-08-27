Baljós látogatás, brutális árvíz és zavaros széljobbra tolódás

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propagandaújság és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.

Fotó: Google Maps

Hatan Matolcsy százmilliárdjai nyomában: látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága, aminek az év végéig lesz ideje feltárni a visszaéléseket. Több óra alatt sikerült ügyrendet készíteni, az érdemi munka jövő héten kezdődhet. A bizottság tiszás elnöke politikai és személyi felelősöket ígért, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg.

Fotó: Haász János

Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik. Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.

Fotó: Németh Dániel/444

Meghalt Nádas Péter. Az egyik legnagyobb magyar író 83 éves volt. Megújította a regény műfaját, saját életművén belül is rengeteg fordulattal és kísérletezéssel. Magyar Péter és Karácsony is gyászolja, búcsúznak a pályatársak is.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

„Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?” – tette fel a kérdést Hadházy Ákos az augusztus 20-i rendezvény körüli visszaélések kapcsán. „A közbeszerzési eljárást természetesen nem én bonyolítottam” – reagált a vádakra az augusztus 20-ai budapesti show-t szervező cég vezetője, közben pedig a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Hír volt még:

Külföld

A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent. Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.

  • A Bloomberg szerint Oroszország az Ukrajna elleni légicsapások fokozására készül, a ballisztikus rakétákkal Kijevet és más ukrán városok infrastrukturális célpontjait lőhetik.
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetésünk Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.

Forrás


Több száz ember, köztük közel 300 külföldi turista tűnt el a nepáli–tibeti határon egy hirtelen árvízben, miután a térséget reggel földrengés rázta meg. Brutális felvételek keringenek arról, ahogy mindent elsöpör a cunamiszerű villámárvíz a nepáli–tibeti határátkelőn.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.

Fotó: Greg Derr/The Patriot Ledger/via REUTERS

Kultúra

Én és Torrente (6) – a Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.

Sport

reggel 4 napindító reggeli hírlevél napindító hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése miatt

„A sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében.”

Molnár Kristóf
POLITIKA

Hadházy a tűzijátékról: Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?

A korábbi független képviselő úgy látja, hogy „sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán kormány reflexeit idézik”, és ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést fog tenni.

Mészáros Juli
POLITIKA

Bloomberg: Oroszország az Ukrajna elleni légicsapások fokozására készül

A ballisztikus rakétákkal Kijevet és más ukrán városok infrastrukturális célpontjait lőhetik.

Molnár Kristóf
háború

Magyar Péter és Karácsony is gyászolja Nádast

Búcsúznak a pályatársak is: egy korszak véget ért, szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehettünk.

Urfi Péter
GYÁSZ

Hatan Matolcsy százmilliárdjai nyomában – látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága

A jegybanki alapítványosdival eltűnt százmilliárdok ügyét kellene feltárniuk év végéig, több óra alatt jutottak el oda, hogy legyen ügyrendjük és munkarendjük. Az érdemi munka jövő héten kezdődhet.

Haász János
belföld

Egy hang a fejében arra utasította, ölje meg a gyerekeit

A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, poszpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.

Mészáros Juli
bűnügy

Tanács Zoltánék találtak egy szerződést, ami arról szólt, hogy a Fidesz a kampány idején megkapta a Gondosóra-program idős résztvevőinek az adatait

A minisztérium nemrég már tett feljelentést hűtlen kezelés és több mint 100 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt. De tovább vizsgálódtak.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Kiengedték a börtönből Hankó Balázs volt kabinetfőnökét

Négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték.

Mészáros Juli
belföld

Én és Torrente (6)

A Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.

Winkler Róbert
FILM

„A közbeszerzési eljárást természetesen nem én bonyolítottam” – reagált a vádakra az augusztus 20-ai budapesti show-t szervező cég vezetője

„Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom” – írta Besnyő Dániel, aki várja a vonatkozó vizsgálatok eredményét és jogi lépéseket tervez.

Német Szilvi
gazdaság

Meghalt Nádas Péter

Az egyik legnagyobb magyar író 83 éves volt. Megújította a regény műfaját, saját életművén belül is rengeteg fordulattal és kísérletezéssel.

Urfi Péter
GYÁSZ

Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik

Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.

Bódog Bálint
POLITIKA

A világfoci legnagyobb sztorija most a Diósgyőr volt edzője, aki a tévékvíznyereményéből lett edző, és most a BL-be jutott egy azeri csapattal

Melyik ország nyomtatta 1929-ben naponta a legtöbb újságot? Valdas Dambaruskas simán rávágta, hogy India.

Szily László
sport

A Fidesz frakcióvezetője üdvözli Navracsicsék új politikai mozgalmát vagy mijét

A Fidesz mindig is egy színes politikai közösség volt Bóka János szerint.

Urfi Péter
POLITIKA

Politikai és személyi felelősöket ígér az MNB-botrányban a parlamenti vizsgálóbizottság tiszás elnöke, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg

Négy kérdésre keresnek majd választ, de nem nyomozni és nem ítélkezni fognak, mondta Csőszi Attila az MNB-s alapítványos közpénzeltüntetésről, a „történelem legnagyobb bankrablásáról”.

Haász János
belföld

Mészáros Lőrincet is verte nyereségrátában egy hevesi vasútépítő cég, amely mellékesen fideszes propagandát is gyárt

Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propaganda újság, és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Új külpolitikai irányelvünk: Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra és a kárpátaljai kisebbségre

Az új külpolitika alapvetéseként is olvasható az ENSZ közgyűlésére utazó magyar küldöttségnek adott iránymutatás. Izrael, Gáza, Irán, emberi jogok.

Urfi Péter
POLITIKA

Rendkívül súlyos agykárosodása volt az elmúlt években elhunyt NFL-játékosok legalább negyedének

Egy riasztó új kutatás minden eddiginél pontosabb képet ad az amerikai futball legsúlyosabb hosszú távú következményeiről: a közelmúltban elhunyt játékosok legalább negyedénél kimutatták a CTE nevű neurodegeneratív betegséget, és a valós arány valószínűleg ennél is magasabb.

Benics Márk
sport

Ha nem háborúznánk, mégis mit csinálnánk?

Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetés Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.

Takács Lili, Takács Márk, Takácsy Dorka, Botos Tamás
video

Brutális videón, ahogy mindent elsöpör a cunamiszerű villámárvíz a nepáli–tibeti határátkelőn

Több száz turistát keresnek, egy magyar állampolgár azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van.

Molnár Kristóf
külföld

Bajban a NER-es óriáscég, csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct

Erről Balázs Attila vezérigazgató tájékoztatta levélben a dolgozókat.

Windisch Judit
gazdaság

Több száz ember, köztük közel 300 külföldi turista tűnt el a nepáli–tibeti határon egy hirtelen árvízben

A térséget reggel földrengés rázta meg, ami lavinát, majd hirtelen árvizet okozott Rasuwában, egy határátkelőhelyen.

Mészáros Juli
külföld

A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent

Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.

Inkei Bence
külföld

Leszavazták a bizottsági ülésen az ellenzéki pártok által a Független Közmédia Testületbe delegált jelölteket

De az új médiatörvényben foglaltak szerint jogosultak az újrajelölésre, így nemcsak a KDNP és a Mi Hazánk, de a Fidesz jelöltjét, Siklósi Beatrixot is újra lehet jelölni.

Mészáros Juli
Média