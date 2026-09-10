Tevefarm és Dzsingisz pálfordulás

reggel 4

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Belföld

Tevefarmot is intézett Orbán Gáspár Csádban, kormánygéppel vitték a GPS-es nyomkövetőket az állatokra. A Csádba tervezett tevegazdaság és kiválósági központ számos kihívással nézett szembe a 444 birtokába jutott belsős dokumentumok szerint. Orbán Gáspár ötletei lassították a projekt előrehaladását, de olykor a Hungary Helps ügynökség is extra kéréseket és igényeket fogalmazott meg.

Fotó: AVENET PASCAL / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Szijjártó Péter külügyminiszterségének 12 éve alatt a minisztérium állományának nagy része lecserélődött. Forrásaink szerint Szijjártó a Fideszen belüli pozíciójának erősítésére használta a külügy személyzeti politikáját. Ebbe beletartozott a külszolgálati helyek osztogatása is.

Szijjártó Péter a a Türk Tanács rendezvényén a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az államtitkárral és Petrányi Viktória miniszteri biztossal az új korszakról beszélgettünk.

Tényfeltáró újságírókat látott el információkkal az Orbán-kormány egyik államtitkára. Eltűnt a Mandiner.hu a világhálóról. „Itt mindenki hülye?” – kérdezte Orbán, majd lóvá tette követőit egy többszörösen cáfolt álhírrel.

Leslie Mandoki nem sorolná magát az orbánisták közé. Havasi Bertalant is meglepte Mandoki pálfordulása, főleg, hogy a zenész állítólag nemrég még tőle kért kommunikációs tanácsot. Az énekes a Magyar Nemzetben eddig az igényes zene legendája volt, most hirtelen szarjankó lett, akinek élete főműve a Dzsin, Dzsin, Dzsingisz kán, amit egy falusi budi háta mögött játszik el.

Fotó: URSULA DUREN/dpa Picture-Alliance via AFP

Az MNB-botrányt vizsgáló bizottságban számítanának a Transparency Internationalre. Mégis volt pontozás az NVVH elnökének kiválasztásakor, csak nem úgy.

Fotó: Bankó Gábor/444

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Magyarország megint blokkolta az ukrán uniós csatlakozási folyamatot. Az EU bírósága elutasította a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozó magyar keresetet. A Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”.

Fotó: Németh Dániel/444

Mintha a Holdon lennének – így látja el a legelső vonalban harcolókat az ukrán hadsereg. Annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. A hónapokig váltás nélkül harcoló gyalogosok reggel adják le a rendelést, estére pedig megkapják, robotháton. Helyszíni riport a kelet-ukrajnai front közvetlen hátából.

Fotó: Győri Boldizsár

Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva. Végítéletszerű narratívaként beszélnek egyre többen arról, hogy egymás után szélsőséges pártok kerülhetnek hatalomra Európában. Szász-Anhalt után ezek a hangok felerősödtek, de arról is egyre több szó esik, mit kellene tenniük a demokratikus pártoknak.

Fotó: Philipp Schulze/Philipp Schulze/dpa
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Tevefarmot is intézett Orbán Gáspár Csádban, kormánygéppel vitték a GPS-es nyomkövetőket az állatokra

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