Tevefarm és Dzsingisz pálfordulás

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Tevefarmot is intézett Orbán Gáspár Csádban, kormánygéppel vitték a GPS-es nyomkövetőket az állatokra. A Csádba tervezett tevegazdaság és kiválósági központ számos kihívással nézett szembe a 444 birtokába jutott belsős dokumentumok szerint. Orbán Gáspár ötletei lassították a projekt előrehaladását, de olykor a Hungary Helps ügynökség is extra kéréseket és igényeket fogalmazott meg.
Szijjártó Péter külügyminiszterségének 12 éve alatt a minisztérium állományának nagy része lecserélődött. Forrásaink szerint Szijjártó a Fideszen belüli pozíciójának erősítésére használta a külügy személyzeti politikáját. Ebbe beletartozott a külszolgálati helyek osztogatása is.
Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az államtitkárral és Petrányi Viktória miniszteri biztossal az új korszakról beszélgettünk.
Leslie Mandoki nem sorolná magát az orbánisták közé. Havasi Bertalant is meglepte Mandoki pálfordulása, főleg, hogy a zenész állítólag nemrég még tőle kért kommunikációs tanácsot. Az énekes a Magyar Nemzetben eddig az igényes zene legendája volt, most hirtelen szarjankó lett, akinek élete főműve a Dzsin, Dzsin, Dzsingisz kán, amit egy falusi budi háta mögött játszik el.
Az MNB-botrányt vizsgáló bizottságban számítanának a Transparency Internationalre. Mégis volt pontozás az NVVH elnökének kiválasztásakor, csak nem úgy.
Hír volt még:
Magyarország megint blokkolta az ukrán uniós csatlakozási folyamatot. Az EU bírósága elutasította a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozó magyar keresetet. A Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”.
Mintha a Holdon lennének – így látja el a legelső vonalban harcolókat az ukrán hadsereg. Annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. A hónapokig váltás nélkül harcoló gyalogosok reggel adják le a rendelést, estére pedig megkapják, robotháton. Helyszíni riport a kelet-ukrajnai front közvetlen hátából.
Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva. Végítéletszerű narratívaként beszélnek egyre többen arról, hogy egymás után szélsőséges pártok kerülhetnek hatalomra Európában. Szász-Anhalt után ezek a hangok felerősödtek, de arról is egyre több szó esik, mit kellene tenniük a demokratikus pártoknak.
Ligeti Miklós a 444-nek azt mondta, a felkérés nem neki személyesen szól: ha a szervezet megkapja a megbízást, saját csapatával, szükség esetén külső szakértők bevonásával dolgozna.
A Magyar-kormány a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok rendezését várja Kijevtől, Orbán Anita szerint Ukrajna dolgozik a jogszabály-módosításokon.
Mandoki az elmúlt években jó kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral, és neki köszönhetően vett igénybe diplomatáknak járó kényelmi szolgáltatásokat is. Most viszont inkább a Tisza felé húz a szíve. Havasi szerint nem az ő dolga kritizálni egy ilyen nagy formátumú művészt.
A magyar kormány még 2024-ben vitatta a határozat elfogadásához vezető eljárás jogszerűségét.
A volt miniszterelnök ízelítőt adott abból, milyen lehet a Fidesz megújulása.
Vályi-Nagy Vilmos szerint voltak államtitkárok, miniszterek, akik „vállalhatatlannak nevezték azokat a családtagokat, NER-es csúcsoligarchákat, akik leszívták a magyar állam pénzét”.
Az állapotfelmérés célja az volt, hogy az őszi politikai szezonra egy „letisztult, egységes, határozott és következetes” pártként forduljanak rá.
Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az állami szerepet vállaló filmesekkel az új korszakról beszélgettünk.
A Csádba tervezett tevegazdaság és kiválósági központ számos kihívással nézett szembe a 444 birtokába jutott belsős dokumentumok szerint. Orbán Gáspár ötletei lassították a projekt előrehaladását, de olykor a Hungary Helps ügynökség is extra kéréseket és igényeket fogalmazott meg.
Pedig nem lehet azt mondani, hogy nem ölelte őt keblére az előző rendszer, mostanra viszont nagyon örül a kormányváltásnak.
A szakszervezet vezetője, Gregor Anikó elmesélte a 444-nek, hogyan zajlott a kommentháborút kiváltó rövid találkozás Magyar Péterrel. Örül, hogy a Tisza-kormány nyitott a párbeszédre, de egyelőre nem látja, hogyan oldanák meg a problémákat.
Most Hantosi István, az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának tiszás elnöke futott neki a magyarázatnak. Azt mondta, a tagok 1-től 3-ig terjedő skálán jelezhették, kiket szeretnének behívni személyes meghallgatásra.
Az NKA-botrány tovább gyűrűzik.
Annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. A hónapokig váltás nélkül harcoló gyalogosok reggel adják le a rendelést, estére pedig megkapják, robotháton. Helyszíni riport a kelet-ukrajnai front közvetlen hátából.
Első körben a Századvéget érintő 13 dokumentumot mutattak meg. Elég sok milliárdnyi közpénzről esik bennük szó. Összesen mintegy 100 határozat lesz nyilvános.
A lap szeptember elején került végleg a Pénzügyminisztérium felügyelete alá. Egyelőre nem tudni, hogy a 404-es hibaüzenet átmeneti problémát jelez-e.
Gyorsan megváltozhat egy zenész megítélése a Fidesz környékén, ha rosszakat mond.
Szijjártó Péter külügyminiszterségének 12 éve alatt a minisztérium állományának nagy része lecserélődött. Forrásaink szerint Szijjártó a Fideszen belüli pozíciójának erősítésére használta a külügy személyzeti politikáját. Ebbe beletartozott a külszolgálati helyek osztogatása is.
A szakmában sokan felemásnak tekintik a kuratóriumi változtatásokat, Cserhalmi is emiatt emelt szót. A kultúráért felelős államtitkár szerint előszobázásban szocializálódott a szakma, de ennek most vége lesz.
Végítéletszerű narratívaként beszélnek egyre többen arról, hogy egymás után szélsőséges pártok kerülhetnek hatalomra Európában. Szász-Anhalt után ezek a hangok felerősödtek, de arról is egyre több szó esik, mit kellene tenniük a demokratikus pártoknak.
A magyar és az orosz kormány is ad olyan jelzéseket, hogy fenn akarják tartani a párbeszédet „a kölcsönös tisztelet” jegyében.