Hétvégi olvasnivalók csádi tevékről, elszabadult AI-ról és lehűtött kedélyekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: AVENET PASCAL / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Folytatódott Orbán Gáspár csádi kalandjait feldolgozó cikksorozatunk, a héten azt írtuk meg, hogy tevefarmot is intézett Orbán fia az afrikai országban, és kormánygéppel vitték a GPS-es nyomkövetőket az állatokra. A Szijjártó-féle külügy működéséről is hetente derülnek ki megdöbbentő részletek, a héten bemutattuk, hogy négy év alatt majdnem ezer esetben döntöttek kijelöléssel arról, ki menjen külszolgálatra, és megírtuk azt is, hogy hiába tudták a minisztériumban, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi. Tisztában látunk már azzal kapcsolatban is, hogy mit csinált Lázár János 2013 márciusában egy svájci szállodában: ezt ugyanis sokáig nagyon igyekezetett titkolni. Szombaton jön az idei kötcsei találkozója a fideszes holdudvarnak, a helyszínről jelentkezünk majd tudósítással, felvezetőként pedig megírtuk, hogy immár a Fidesz léte a tét.

A parlamentben a héten követtük a költségvetési vitát, a napirendelőtti felszólalások nyomán megállapítottuk, hogy már a tatárjárásban sincs kiegyezés, és felidéztük, hogy a tiszás Hallerné Nagy Anikónak sikerült egy nyilatkozatával ismét tovább kuszálnia a vagyonvisszaszerzési hivatali elnök megválasztása körüli bonyodalmakat. Az NVHH-s esettel kapcsolatban véleménycikkünkben pedig arról írtunk, hogy mostanra teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél. Minden ellopott fillért visszaszerezni? Lecsukni a tolvajokat? Egy jobb országot építeni? Mert ez a három együtt még soha, sehol nem sikerült.

Megírtuk továbbá, hogy már a Tiszának kell hűtenie a kedélyeket, miután a kommentelők felháborodtak, hogy az ELTE-s szakszervezet a miniszterelnöknél lobbizik a magasabb bérekért, és ehhez kapcsolódott a Qubit cikke arról, hogy az ELTE-n dolgozók többsége nem keres annyit, mint egy iskolai tanár, a mozdonyvezetők fizetése pedig elérhetetlennek tűnik.

Ott voltunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály elmondta, hogy gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretnének, míg Barabás Gyula pénzügyi államtitkár arról beszélt, hogy az euró védelmet nyújt a Nagy Mártonokkal és Matolcsy Györgyökkel szemben is. Az euró bevezetése mellett érvelt előadásában Bod Péter Ákos is, míg Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Orbánék alatt teljesen szétesett a magyar költségvetési politika.

Interjú

Stúdiónk vendége volt a kormány filmügyi megbízottai, Nagy Ervin és Petrányi Viktória, akikkel a magyar film következő korszakáról beszélgettünk, többek között kitérve a hazai független filmek sikerének tanulságaira is.

Világ

Fotó: Győri Boldizsár

Helyszíni riportban mutattuk be, hogyan látja el a legelső vonalban harcolókat az ukrán hadsereg: annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. Írtunk a másik háborúról is, mégpedig azt, hogy ott ugyan Irán sem áll jól, de ettől csak még veszélyesebbek.

A német szász-anhalti tartományi választások eredménye nyomán megírtuk, hogy az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog, majd a kontinens szerte felfutóban lévő szélsőjobboldali-populista pártokkal kapcsolatban írtunk arról, hogy Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva, hogy mi fog történni. Valamint foglalkoztunk a közelgő amerikai félidős választásokkal is, ahol Trump népszerűtlensége ráéghet a republikánusokra.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

Az elmúlt napokban ismét minden az AI-ról szólt: részletesen foglalkoztunk azzal, hogy az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre, mindezt ráadásul kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.

Szórakoztatás különféle módokon

Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Kétévente rendezik meg a nomád olimpiát, csak itt éppen jurtát kell felállítani időre, meg egy pici botot szorongatnak óriási emberek. Mi idén rákaptunk, be is számoltunk a magyar sikerekről. Megnéztük az új Megasztár évad első részét, ami Tóth Gabi nélkül is bazári trash színvonalat hozott, ahol a koncepció továbbra is a kiszolgáltatott emberek megalázása, és megnéztük egy fordulatos, tabudöntögető thrillersorozator is.