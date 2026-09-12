Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.
Folytatódott Orbán Gáspár csádi kalandjait feldolgozó cikksorozatunk, a héten azt írtuk meg, hogy tevefarmot is intézett Orbán fia az afrikai országban, és kormánygéppel vitték a GPS-es nyomkövetőket az állatokra. A Szijjártó-féle külügy működéséről is hetente derülnek ki megdöbbentő részletek, a héten bemutattuk, hogy négy év alatt majdnem ezer esetben döntöttek kijelöléssel arról, ki menjen külszolgálatra, és megírtuk azt is, hogy hiába tudták a minisztériumban, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi. Tisztában látunk már azzal kapcsolatban is, hogy mit csinált Lázár János 2013 márciusában egy svájci szállodában: ezt ugyanis sokáig nagyon igyekezetett titkolni. Szombaton jön az idei kötcsei találkozója a fideszes holdudvarnak, a helyszínről jelentkezünk majd tudósítással, felvezetőként pedig megírtuk, hogy immár a Fidesz léte a tét.
A parlamentben a héten követtük a költségvetési vitát, a napirendelőtti felszólalások nyomán megállapítottuk, hogy már a tatárjárásban sincs kiegyezés, és felidéztük, hogy a tiszás Hallerné Nagy Anikónak sikerült egy nyilatkozatával ismét tovább kuszálnia a vagyonvisszaszerzési hivatali elnök megválasztása körüli bonyodalmakat. Az NVHH-s esettel kapcsolatban véleménycikkünkben pedig arról írtunk, hogy mostanra teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél. Minden ellopott fillért visszaszerezni? Lecsukni a tolvajokat? Egy jobb országot építeni? Mert ez a három együtt még soha, sehol nem sikerült.
Megírtuk továbbá, hogy már a Tiszának kell hűtenie a kedélyeket, miután a kommentelők felháborodtak, hogy az ELTE-s szakszervezet a miniszterelnöknél lobbizik a magasabb bérekért, és ehhez kapcsolódott a Qubit cikke arról, hogy az ELTE-n dolgozók többsége nem keres annyit, mint egy iskolai tanár, a mozdonyvezetők fizetése pedig elérhetetlennek tűnik.
Ott voltunk az éves közgazdász vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály elmondta, hogy gyors helyett sikeres euróbevezetést szeretnének, míg Barabás Gyula pénzügyi államtitkár arról beszélt, hogy az euró védelmet nyújt a Nagy Mártonokkal és Matolcsy Györgyökkel szemben is. Az euró bevezetése mellett érvelt előadásában Bod Péter Ákos is, míg Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Orbánék alatt teljesen szétesett a magyar költségvetési politika.
Stúdiónk vendége volt a kormány filmügyi megbízottai, Nagy Ervin és Petrányi Viktória, akikkel a magyar film következő korszakáról beszélgettünk, többek között kitérve a hazai független filmek sikerének tanulságaira is.
Helyszíni riportban mutattuk be, hogyan látja el a legelső vonalban harcolókat az ukrán hadsereg: annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. Írtunk a másik háborúról is, mégpedig azt, hogy ott ugyan Irán sem áll jól, de ettől csak még veszélyesebbek.
A német szász-anhalti tartományi választások eredménye nyomán megírtuk, hogy az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog, majd a kontinens szerte felfutóban lévő szélsőjobboldali-populista pártokkal kapcsolatban írtunk arról, hogy Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva, hogy mi fog történni. Valamint foglalkoztunk a közelgő amerikai félidős választásokkal is, ahol Trump népszerűtlensége ráéghet a republikánusokra.
Az elmúlt napokban ismét minden az AI-ról szólt: részletesen foglalkoztunk azzal, hogy az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre, mindezt ráadásul kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Kétévente rendezik meg a nomád olimpiát, csak itt éppen jurtát kell felállítani időre, meg egy pici botot szorongatnak óriási emberek. Mi idén rákaptunk, be is számoltunk a magyar sikerekről. Megnéztük az új Megasztár évad első részét, ami Tóth Gabi nélkül is bazári trash színvonalat hozott, ahol a koncepció továbbra is a kiszolgáltatott emberek megalázása, és megnéztük egy fordulatos, tabudöntögető thrillersorozator is.
Hosszú sorok állnak a benzinkutakon, az infláció vágtat, a Hormuzi-szoros lezárása pedig egyre kevésbé alkalmas a világ zsarolására. A gond csak az, hogy ez nem a tárgyalóasztal felé tereli a Forradalmi Gárda egyre nagyobb hatalmú vezetőit.
Az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.
„Kell-e nekünk önálló monetáris politika: volt, ez lett belőle” - hozott egy érvet az euró bevezetése mellett a volt MNB-elnök.
A Furioust magyar címe alapján (Gyűlölet és csábítás) mexikói szappanoperának is hihetnénk, miközben egy fordulatos, tabudöntögető thriller, kiváló színészekkel.
A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént.
Orbán új szenvedélye a vitorlázás, de elvitorlázni nem akar a színről. Gazdasági összeomlástól reméli a visszatérést a hatalomba, és van válasza arra is, mi lesz, ha fideszeseket kezdenek el letartóztatni. A kötcsei piknikkel indul a Fidesz őszi szezonja.
Az euró bevezetésével az extrém magas infláció kockázatától is meg lehet szabadulni, így az euróövezeti csatlakozás biztonságot és stabilitást jelentene az országnak.
Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az állami szerepet vállaló filmesekkel az új korszakról beszélgettünk.
Az ország legnépszerűbb egyetemén végrehajtottak ugyan némi béremelést, de a diplomás átlagbér jobbára az álmok világába tartozik – derül ki a szakszervezet belső felméréseiből.
A Csádba tervezett tevegazdaság és kiválósági központ számos kihívással nézett szembe a 444 birtokába jutott belsős dokumentumok szerint. Orbán Gáspár ötletei lassították a projekt előrehaladását, de olykor a Hungary Helps ügynökség is extra kéréseket és igényeket fogalmazott meg.
Kétévente rendezik meg a nomád olimpiát, csak itt éppen jurtát kell felállítani időre, meg egy pici botot szorongatnak óriási emberek.
A szakszervezet vezetője, Gregor Anikó elmesélte a 444-nek, hogyan zajlott a kommentháborút kiváltó rövid találkozás Magyar Péterrel. Örül, hogy a Tisza-kormány nyitott a párbeszédre, de egyelőre nem látja, hogyan oldanák meg a problémákat.
Ennek pedig nem egy rossz év volt az oka. Mostanra a költségvetés kiadási szerkezete alapján szélsőségesen kilógunk a régiós mintázatból, mondta Kármán András a 64. Közgazdász vándorgyűlésen.
Annyira veszélyes a terep, hogy a palackozott vizet is teherhordó robotokkal kell az arcvonalba vinniük a 66-os dandár logisztikusainak. A hónapokig váltás nélkül harcoló gyalogosok reggel adják le a rendelést, estére pedig megkapják, robotháton. Helyszíni riport a kelet-ukrajnai front közvetlen hátából.
Magyar Péter a Trumpnál is Trumpabb Torgyán József örökébe lépett azzal, hogy a Fidesz-dúlást a tatárdúláshoz hasonlítja. A történelmi párhuzammal, egy korábbi felszólalása szerint, Melléthei-Barna Márton sem ért egyet.
Kármán András pénzügyminiszter expozéja után a fideszes Palóc André, aki Nagy Márton szóvivője volt a választás előtt, a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetéséről” beszélt. A Költségvetési Tanács elnöke felidézte, hogy ez a nyolcadik év 2015 óta, amikor év közben kell hozzányúlni a költségvetéshez.
Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.
Volt idő, amikor akarta a politika, de nem teljesítette a kritériumokat, volt, amikor azok teljesültek, de nem akarta a politika, egy ideje már se akarat, se teljesülés – mostanáig. A Tisza euróbevezetési terveit már 60 százalékban beárazta a piac, mondta a jegybank elnöke.
Szijjártó Péter külügyminiszterségének 12 éve alatt a minisztérium állományának nagy része lecserélődött. Forrásaink szerint Szijjártó a Fideszen belüli pozíciójának erősítésére használta a külügy személyzeti politikáját. Ebbe beletartozott a külszolgálati helyek osztogatása is.
Az NVVH elnökválasztása körüli viharnak is köszönhetően teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél. Minden ellopott fillért visszaszerezni? Lecsukni a tolvajokat? Egy jobb országot építeni? Mind a három még soha, sehol nem sikerült.
Azt mondta, nem volt pontrendszer az NVVH elnökének megválasztása előtt, pedig több tiszás politikus is pontozásról beszélt. Most kiderült, hogy egy egészen egyszerű pontozás tényleg volt: egytől háromig értékelhették, hogy meg akarják-e hallgatni az adott jelöltet vagy sem. Ez azért nem egy pontrendszer.
Végítéletszerű narratívaként beszélnek egyre többen arról, hogy egymás után szélsőséges pártok kerülhetnek hatalomra Európában. Szász-Anhalt után ezek a hangok felerősödtek, de arról is egyre több szó esik, mit kellene tenniük a demokratikus pártoknak.
Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.
Donald Trump második elnökségének első nagy országos tesztje lesz a két hónap múlva tartott választás, aminek központi témája a megélhetés, az inflációtól és az energiaáraktól a vámokon át az iráni háború költségeiig. A republikánus jelölteknek közben egyszerre kellene mozgósítaniuk az elnök táborát és túlélniük saját népszerűtlenségét.