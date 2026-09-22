Az operettforradalmár Nagy Sas a filmmaratonon

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Ezrével kiosztott ingyenjegyek, 45 milliós jegybevétel mellé 650 milliós kiadás – hatalmas pénzügyi bukás volt az operettforradalom Orbán János Dénes-féle csúcsprodukciója.
A Helyzet: van! legújabb adásában arról beszélgettünk, milyen nagyszabású tervei voltak Orbán Viktor fiának Közép-Afrikában.
A Fidesz bojkottja ellenére Baka András a parlamentben napirend előtt szólalt fel; az ügyészségről azt mondta, „eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító menekülés zajlik, amiről a külvilág nem tud”. A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, össze is szedtünk mindent a jelöltről, amit tudni érdemes és lehet. Magyar Péter azt mondta, hogy a frakció nem látja esélyét Baka jelöltjének megválasztására.
Magyar arról is beszélt a parlamentben, hogy csak az isteni gondviselés és a magyar emberek bátorsága mentette meg az országot a teljes kifosztástól. Az ellenzéki frakcióvezetők pedig Polyák Gábor Médiatanács-elnöki jelölését és egy ukrán kőolajtároló építésének tervét is kritizálták. Pócs gyerekújság, V. Németh Zsolt a Magyar Nemzet olvasásával provokálta a miniszterelnököt. Császár Attila és Csete Beáta a köztévéből oda kerültek, ahová valók: a Fidesz és a KDNP frakciója mögé.
Börtönbüntetést kértek a fideszes Nagy Sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből. A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.
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Lindsay Clancy exférje megbocsátott a gyerekeit megölő nőnek, mert „örökké emésztette volna magát”, ha nem tesz így. Az FBI vezetője az asztalra csapott: ezentúl igenis lehet náluk ügynök az, aki korábban állatokkal fajtalankodott.
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A krumplileves legyen krumplileves, a maraton meg legyen maraton, annál inkább, hogy egy elvetélt maratont még félmaratonnak se lehet nevezni. Vagyis lehet, csak nem helyénvaló. Legalábbis szerzőnk szerint, aki végül annak ellenére írt a Budapesti Klasszikus Filmmaratonról, hogy annak csak a felét futott le.
Borízű LIVE #286: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében [rövid verzió]
Az amerikai elnök arra reagálva jelentette ki ezt, hogy Ukrajna szombatról vasárnapra virradó éjjel hatalmas dróntámadást indított Oroszország ellen.
A Fidesz és a KDNP frakciója mögé.
Most először adott interjút a világszerte beszédtémává vált tragédia egyik fontos szereplője, a gyerekei meggyilkolásával vádolt Lindsay Clancy exférje, Patrick.
A miniszterelnök hosszasan beszélt a teljes szektorokat megszálló fideszes oligarchákról, az ellenzéki frakcióvezetők pedig Polyák Gábor jelölését és egy ukrán kőolajtároló építésének tervét is kritizálták.
Baka András megtette az Országgyűlés felé javaslatát.
Egy nap, öt film, moziban, ez tisztességes vállalás lett volna. Csakhogy háromig jutottam csupán. Klasszikus filmmaraton volt Budapesten.
Az Egyesült Oroszország párt minden eddiginél nagyobb frakciót alakíthat a Dumában.
Magyar a fideszesek Baka beszéde utáni visszaszivárgását a tatárjáráshoz hasonlította.
Északkeleten a szélsőjobb, a fővárosban a modernizált baloldali utódpárt tudta megduplázni korábbi teljesítményét. A kereszténydemokraták nagyon szenvednek, az SPD is zsugorodott.
Bóka János közölte, hogy a Fidesz „a hatalmi önkényhez nem asszisztál”.
Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének vezetőjét.
A román hatóságok csalás és bűnszervezet létrehozása miatt nyomoznak Georgescu ellen, aki két éve az elnökválasztás első fordulójában meglepetésszerűen az élen végzett, azonban orosz befolyásolási kísérletekre hivatkozva megsemmisítették a választási eredményeket.
A birtokon az engedély nélkül épített teniszpálya mellett más engedély nélkül épített objektumok is elfértek.
A Helyzet: van! legújabb adása arról, milyen nagyszabású tervei voltak a volt miniszterelnök fiának Közép-Afrikában.
Az operett több, mint művészet: show-biznisz, ahová dől a pénz – többek között ezzel magyarázta OJD korábban, hogy közel félmilliárd forint áramlott hozzá. Adatigényléssel megkaptuk a márciusban bemutatott, de azóta sem játszott Dankó Pista költségvetését. Nem csoda, hogy csak egy előadása volt.
A hotel éttermében közel 1,8 milliós számlát hoztak össze.
A messze földön híres jogi diplomával rendelkező Kash Patel egy unalmasnak ígérkező szenátusi meghallgatáson tett zárójelbe mindent, ami aznap a Comedy Central műsorán történt.
Ez a frakció előzetes véleménye, a végleges döntésre még várni kell, de Magyar nem látja biztosítottnak a feles többséget sem.
Ez volt Bene Krisztián második próbálkozásra a szabadlábra helyezésre, ami ezúttal már elsőfokon megbukott.
Nagy utat járt be a politikus onnan, hogy 2008-ban még sóval hintette volna be az RTL székházát.
Szathmáry Zoltán több mint 15 éve dolgozik az ügyészi szervezetben, a szado-mazochista aktusok büntetőjogi vonatkozásairól is publikált.
A köztársasági elnök csak tiszás politikusok előtt beszélt az ügyészség helyzetéről, és annak a hátteréről, miért esett a választása Szathmáry Zoltánra, akinek a nevét nem ejtette ki.
A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.