Az operettforradalmár Nagy Sas a filmmaratonon

reggel 4

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Belföld

Ezrével kiosztott ingyenjegyek, 45 milliós jegybevétel mellé 650 milliós kiadás – hatalmas pénzügyi bukás volt az operettforradalom Orbán János Dénes-féle csúcsprodukciója.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Helyzet: van! legújabb adásában arról beszélgettünk, milyen nagyszabású tervei voltak Orbán Viktor fiának Közép-Afrikában.

Forrás

A Fidesz bojkottja ellenére Baka András a parlamentben napirend előtt szólalt fel; az ügyészségről azt mondta, „eszközökben nem válogató, felelősséget másra hárító menekülés zajlik, amiről a külvilág nem tud”. A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, össze is szedtünk mindent a jelöltről, amit tudni érdemes és lehet. Magyar Péter azt mondta, hogy a frakció nem látja esélyét Baka jelöltjének megválasztására.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar arról is beszélt a parlamentben, hogy csak az isteni gondviselés és a magyar emberek bátorsága mentette meg az országot a teljes kifosztástól. Az ellenzéki frakcióvezetők pedig Polyák Gábor Médiatanács-elnöki jelölését és egy ukrán kőolajtároló építésének tervét is kritizálták. Pócs gyerekújság, V. Németh Zsolt a Magyar Nemzet olvasásával provokálta a miniszterelnököt. Császár Attila és Csete Beáta a köztévéből oda kerültek, ahová valók: a Fidesz és a KDNP frakciója mögé.

Fotó: Németh Dániel/444

Börtönbüntetést kértek a fideszes Nagy Sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből. A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.

Illusztráció: Kiss Bence

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Külföld

Lindsay Clancy exférje megbocsátott a gyerekeit megölő nőnek, mert „örökké emésztette volna magát”, ha nem tesz így. Az FBI vezetője az asztalra csapott: ezentúl igenis lehet náluk ügynök az, aki korábban állatokkal fajtalankodott.

Patrick Clancy CBS 60 Minutes
Fotó: CBS

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Kultúra

A krumplileves legyen krumplileves, a maraton meg legyen maraton, annál inkább, hogy egy elvetélt maratont még félmaratonnak se lehet nevezni. Vagyis lehet, csak nem helyénvaló. Legalábbis szerzőnk szerint, aki végül annak ellenére írt a Budapesti Klasszikus Filmmaratonról, hogy annak csak a felét futott le.

Podcast

Borízű LIVE #286: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében [rövid verzió]

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Borízű LIVE #286: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében [rövid verzió]

Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
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