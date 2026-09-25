Borravaló a Balaton partján

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Borravalót követelő színes terminálok nyomasztják a magyar vendégeket: kialakítottuk a világ talán leghülyébb éttermi fizetési rendszerét, amiben a vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, a vendéglátósok pedig mindent bevetnek, hogy több legyen a borravaló. A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.
A Balaton legnagyobb ellensége nem az alacsony vízszint, hanem ami a tó partján történik. Vízpótlás helyett inkább a part újragondolása lehet a megoldás: új építések helyett a beton visszabontását, fövenyet, sok nádast és valódi természetvédelmet kér a Balatont kutató intézet ledöbbent vezetője.
A köztársasági elnök többek között arról beszélt az ENSZ közgyűlésén, hogy nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert, a mesterséges intelligenciáról beszélgettek.
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Tényleg küszöbön áll a háború Európában, vagy pont ezt akarja elhitetni velünk a Kreml? Európai vezetők és hírszerzési főnökök az orosz hibrid fenyegetés erősödéséről beszélnek, ezzel párhuzamosan a közösségi médiát elárasztották a háborús víziók. Miért érdemes ilyenkor fokozottan a balti országokra figyelni?
Horrorház okoz fejtörést az amerikai nyomozóknak: szadista videók ezreire bukkantak eltűnt női szereplőkkel, de sehol egy holttest.
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Mire ad felhatalmazást Putyinnak a parlamenti választásokon elért fényes győzelme? Mennyire van közel egy óriási európai háború? Hogyan lehet érdemben reagálni az orosz hibrid támadásokra? Hányan vannak a Kárpáti Nyolcak? Miért most tiltotta ki a Magyar-kormány az orosz „diplomatákat”? Külpolitikai műsorunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
Történik velünk ez a részletes semmi, és ez is meg tudja viselni az embert – David Szalay Teste a Nem rossz könyvekben. A regényt az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere kísérte, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral.
A köztársasági elnök arról is beszélt az ENSZ Közgyűlésén, hogy a szervezet szerinte bizalmi válságba került.
A fiai is elkísérték a miniszterelnököt, aki bejelentette az üldözött keresztényeket segítő program folytatását. Rétvári Bencének a mai napról eszébe jutott Kádár János.
Vízpótlás helyett inkább a part újragondolása lehet a megoldás: új építések helyett a beton visszabontását, fövenyt, sok nádast és valódi természetvédelmet kér a Balatont kutató intézet ledöbbent vezetője.
A CNN mellett a Politico és az MS NOW is újra beléphetett a Fehér Házba.
Az is kiderült, hogy Mészáros Lőrinc mellett nyerte vissza az önbizalmát, hogy nem tartja magát NER-feleségnek, és elárulta, hogyan működik a valóságban a gazdagodás, mint olyan.
A török elnök azon kevesek egyike, aki mindkét félre tud valamennyire hatni. Zelenszkij nyitott lenne egy fekete-tengeri fegyverszünetre.
Négy évvel a félmillió áldozatot követelő polgárháború után a tigréi lázadók „védekező háborúba” kezdtek a központi kormányzat ellen. Az eleve instabil térségben attól tartanak, hogy a konfliktus több országra kiterjedhet.
Mire ad felhatalmazást Putyinnak a parlamenti választásokon elért fényes győzelme? Mennyire van közel egy óriási európai háború? Hogyan lehet érdemben reagálni az orosz hibrid támadásokra? Hányan vannak a Kárpáti Nyolcak? Miért most tiltotta ki a Magyar-kormány az orosz „diplomatákat”? Külpolitikai műsorunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
Miközben egy helyi ellenzéki képviselő szerint Fekete Gábor négy kecskeméti ingatlanban is tulajdonos.
A dán szolgálatok szerint Oroszország megpróbálhatja tesztelni a NATO 5. cikkelyét, ami a tagállamok kollektív védelmét írja elő.
Köztük Áder János Kék bolygója, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető Élvonal Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium alapítvány.
Európai vezetők és hírszerzési főnökök az orosz hibrid fenyegetés erősödéséről beszélnek, ezzel párhuzamosan a közösségi médiát elárasztották a háborús víziók. Miért érdemes ilyenkor fokozottan a balti országokra figyelni?
Donald Tusk egyben közölte, hogy „minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint”.
Nagy Ervin kulturális államtitkár még júliusban tett feljelentést. OJD az általa gründolt és egy időben a felesége által vezetett KMTG-től közel félmilliárd forintnyi közpénzt kapott jogdíjként és szerzői honorként, közben csak az operettszínházas szuperprodukciója sok százmilliós veszteséget termelt.
A NAK pénzzel szállt be a fideszes kampányba is az átvilágítás szerint. Most 11 milliárdot faragnak le a büdzséjükből, jön a tisztújítás is.
Kialakítottuk a világ talán leghülyébb éttermi fizetési rendszerét, amiben a vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, a vendéglátósok pedig mindent bevetnek, hogy több legyen a borravaló. A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.
Több másik papot is megtámadott, egy halott és három súlyos sebesült Jjarosławban.
A lengyel kormány szerint az ukrán hadsereg internetkapcsolatának a megzavarása lehetett a cél.
Szalay regényét az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere kísérte, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A regény nyomán a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral.
Egy parkolási szabálysértés után jutottak el a philadelphiai rendőrök ahhoz a házhoz, ahol több mint egymillió kép és több ezer videó került elő, köztük olyan erőszakos felvételek is, amik évekkel ezelőtt eltűnt nőkhöz kapcsolódhatnak. Holttest egyelőre nincs, csak vegyszerek, lefolyóhoz csatlakoztatott nagy hordók. És a tulaj által írott könyv egy sorozatgyilkosról.