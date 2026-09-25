Borravaló a Balaton partján

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Belföld

Borravalót követelő színes terminálok nyomasztják a magyar vendégeket: kialakítottuk a világ talán leghülyébb éttermi fizetési rendszerét, amiben a vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, a vendéglátósok pedig mindent bevetnek, hogy több legyen a borravaló. A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.

Grafika: Kovács Bendegúz

A Balaton legnagyobb ellensége nem az alacsony vízszint, hanem ami a tó partján történik. Vízpótlás helyett inkább a part újragondolása lehet a megoldás: új építések helyett a beton visszabontását, fövenyet, sok nádast és valódi természetvédelmet kér a Balatont kutató intézet ledöbbent vezetője.

Fotó: Balatoni Limnológiai Kutatóintézet / Facebook

A köztársasági elnök többek között arról beszélt az ENSZ közgyűlésén, hogy nem engedhető meg, hogy egy új politikai többség az állam új tulajdonosává váljon. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert, a mesterséges intelligenciáról beszélgettek.

Fotó: Sarah Yenesel/MTI/MTVA

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Külföld

Tényleg küszöbön áll a háború Európában, vagy pont ezt akarja elhitetni velünk a Kreml? Európai vezetők és hírszerzési főnökök az orosz hibrid fenyegetés erősödéséről beszélnek, ezzel párhuzamosan a közösségi médiát elárasztották a háborús víziók. Miért érdemes ilyenkor fokozottan a balti országokra figyelni?

Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

Horrorház okoz fejtörést az amerikai nyomozóknak: szadista videók ezreire bukkantak eltűnt női szereplőkkel, de sehol egy holttest.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

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Podcast

Mire ad felhatalmazást Putyinnak a parlamenti választásokon elért fényes győzelme? Mennyire van közel egy óriási európai háború? Hogyan lehet érdemben reagálni az orosz hibrid támadásokra? Hányan vannak a Kárpáti Nyolcak? Miért most tiltotta ki a Magyar-kormány az orosz „diplomatákat”? Külpolitikai műsorunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.

Forrás

Történik velünk ez a részletes semmi, és ez is meg tudja viselni az embert – David Szalay Teste a Nem rossz könyvekben. A regényt az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere kísérte, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral.

Fotó: Németh Dániel / 444
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Kolozsi Ádám
belföld

Borravalót követelő színes terminálok nyomasztják a magyar vendégeket

Kialakítottuk a világ talán leghülyébb éttermi fizetési rendszerét, amiben a vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, a vendéglátósok pedig mindent bevetnek, hogy több legyen a borravaló. A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.

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Történik velünk ez a részletes semmi, és ez is meg tudja viselni az embert – David Szalay Teste a Nem rossz könyvekben

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