Egy hálószoba története, a rendszerváltás nagy kérdése

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi hírekkel, cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Kezdésnek a hétfő reggeli sztorink, ha valaki esetleg lemaradt volna: szerzőnk az elmúlt hetekben olyan emberekkel beszélgetett, akik ott voltak azon a két évvel ezelőtti augusztusi hajnalon, amikor Magyar Péter egy átbulizott éjszakán többedmagával megjelent azon a lakáson, aminek a hálószobáját másfél évvel később az egész ország megismerhette a radnaimark.hu oldalon. Most megpróbáltuk rekonstruálni, hogy nézett ki a lakásra épített fekete kampány a háttérben.
Még péntek este, a Toldi Moziban vetítettük le a Közért legújabb, közel egy órás különkiadását az elmúlt fél év nagy kérdéséről: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A vetítés, meg az azutáni buli is hatalmasat ment, köszönjük mindenkinek, aki eljött! Aki pedig lemaradt volna, az szombat óta a YouTube-on is megnézheti az adást, amiben az elmúlt hónapok leghangosabb botrányain keresztül azt is megvizsgáltuk, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében.
Sik Domonkos filozófus-szociológust is foglalkoztatja, mi jöhet a félelem és a cinizmus politikáján túl, írt is erről egy esszét a 444-re. Mint írja, súlyos lelki tehertől szabadultunk, ahogy megszűnt a félelemkeltés propagandagépezetének nyomasztó hatása, de a rossz közéleti beidegződések a kormányváltással nem tűntek el automatikusan, és ahhoz, hogy megelőzhessük újbóli felszínre törésüket, tudatosan kell dolgozni egy alternatív állampolgári kultúra megteremtésén.
A hétvégénket egy mini miniszterelnöki interjúval indítottuk a Brüsszelből hazafele tartó járaton, ahol Magyar Péter arról beszélt, miért blokkolta fél órán át egy fél mondat miatt az EU-csúcs migrációról szóló tárgyalását. Másnap Robert Fico miniszterelnök azt is elárulta, hogy Magyarországgal együtt Szlovákia sem vesz részt az Ukrajna megsegítésére szánt uniós hitelprogramban. A miniszterelnök a hétvégére valamelyest lelazulhatott, mert nemcsak hogy azzal vágott vissza Takács Péternek, hogy mostanság nincs ideje gyereket csinálni, de sírva nevetős emojival reagált arra a kommentre, hogy „miniszterelnö kúr”. Hétfőre azonban már azt ígéri, „eddigi talán legfontosabb felszólalásában” beszél majd a 2027-es költségvetésről. Hogy tényleg ez lesz-e a legfontosabb beszéd, azt majd meglátjuk, arról ugyanis a nap folyamán mi is beszámolunk.
Írtunk Gryllus Dorka összeomlásáról az RTL hét eleji műsorában, amiről aztán kiderült, hogy teljes kamu volt, és csak azért csinált úgy, mintha úgynevezett menopauzás roham tört volna rá, hogy ezzel építse a DM menopauzás reklámkampányát. Megírtuk, miért volt káros és veszélyes ez a médihekk.
Írtunk egy Vörösmarty utcai magára hagyott régi ház és a mögötte rejtőző tüdőgondozó kapcsán, hogyan száll be Terézváros is a lakhatási válság elleni küzdelembe a felújításokkal.
Kvízzel is jelentkeztünk, ebben azt kell eltalálni, hogy melyik politikusnak milyen ügyben kellett bíróság elé állnia gyanúsítottként. A Hankó Balázsért tartott KDNP-s imaórával egy időben a volt kulturális és innovációs miniszter rácsok mögött, pénzesőben tűnt fel egy kollégium oldalát díszítő fényfestésen.
Hír volt még:
Donald Trump azzal indította a hétvégét, hogy felfüggesztette azt az Oroszország elleni szankciós csomagot, aminek vasárnap kellett volna életbe lépnie, és ami az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát veszi célba. Volodimir Zelenszkij szankciós áramszünetnek nevezte Trump lépését, ami szerinte arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy folytassa a háborút. Trump és Zelenszkij összefeszülése nem most kezdődött, az ukrán elnök azonban közölte, kis szünet után Washington folytatja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával.
Franciaországban látványos tüntetések voltak a nagyobb városokban, több százezren vonultak a megélhetési költségek növekedése és a közszolgáltatások, elsősorban az oktatás színvonalának romlása ellen – több százezren vonultak, nem mindenki békésen: az összecsapásokban és a fosztogatásokban több százmillió eurós kár keletkezett, 1500 üzletet fosztottak ki és a vasárnapi hírek szerint több mint 1800 embert vettek őrizetbe. Nemcsak a franciáknál, Olaszországban is eldurvultak az árak emelkedése miatt kitört tüntetések, a milánói Dóm tér csatatérré változott.
Vasárnap folytatódott Varga Zsuzsanna történészprofesszor 1956 előzményeit bemutató sorozata, amiben ezúttal azt járta körül, milyen volt a hétköznapi valóság és a Rákosiék propagandája által ígért ragyogó jövő közötti különbség. A cikkben szó esik a harmadik világháborúra való készülődésről, az ÁVH okozta szorongásról, a gazdák zaklatásáról és az egyre sokasodó börtönbüntetésekről.
A párkapcsolatokban és a magyar pszichológiai rendelőkben is komoly kríziseket okozhat az AI. Van, aki a ChatGPT-re bízza a szakítós üzenetét, más a párkapcsolati vitáiban kér tőle igazolást, olyan is akad, aki beleszeret. Magyar párterapeuták a rendelőikben is érzékelik, milyen konfliktusokat okozhat, ha a mesterséges intelligenciától várjuk azt, amit korábban egymástól vártunk.
Megváltozom, tehát vagyok – kortárs művészek figyelmeztetnek, hogy mindennapi rutinjaink árnyékában a radikális változás nem puszta opció, hanem túlélésünk utolsó esélye. A Kvangdzsui Biennálén jártunk.
Borízű hang #290: Soha ne keress rá arra, hogy hajbeültetés!
Indul az Umami Extra: Cirokfelfújt, papajalekváros piskótatekercs, édeskrumpli-paprikás – mit eszünk majd 2040-ben?
A törvénycsomaggal kapcsolatban korábban már bírálatot fogalmazott India és Kína is.
Szerinte még nem késő.
Elképesztő érdeklődés övezte két hónappal a választások előtt a rejtélyes radnaimark.hu-t, de mostanáig nem lehetett tudni, pontosan ki állt a Magyar Péter lejáratását célzó akció mögött. A hírhedt szoba történetében feltűnik egy erdélyi vállalkozó, egy arab üzletember és egy MMA-harcos is. A szálak Kubatov Gábor megoldóemberéhez vezetnek.
Súlyos lelki tehertől szabadultunk, ahogy megszűnt a félelemkeltés propagandagépezetének nyomasztó hatása, de a rossz közéleti beidegződések a kormányváltással nem tűntek el automatikusan, és ahhoz, hogy megelőzhessük újbóli felszínre törésüket, tudatosan kell dolgozni egy alternatív állampolgári kultúra megteremtésén. Sik Domonkos írása.
Most kiderül, hogy a magyar közélet-e a kedvenc true crime podcasted.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcs egyik pontját, az úgynevezett a migrációs következtetést.
Ellátási zavarok, emelkedő árak okoznak problémát. Az energetikai szakértő szerint a távhőszolgáltatás is komoly finanszírozási válságba kerülhet.
Az elmúlt hónapok leghangosabb botrányaiban van egy közös elem: arról szólnak, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében. A választások óta pedig újra és újra felmerül a kérdés: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A Közért különkiadása ezt a témát járja körül.
A hét elején az ukrán elnök szerint a szövetségeseik elfelejtettek szólni, hogy az oroszok ukrán energetikai létesítményeket rakétáznak majd – miközben elvileg Trump arról állapodott meg Putyinnal, hogy ilyet nem csinálhat egyik fél sem.
A fényfestés pont aznap jelent meg, amikor a KDNP imaórát tartott a politikai foglyok szabadulásáért.
Belpolitika Magyarországon, 2026-ban.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.
Egyhavi fizetést is elvihetett az „önkéntes” békekölcsön, a boltokból alapvető áruk hiányoztak, egy munkahelyi panaszból politikai ügy lehetett. Rákosiék ragyogó jövőt ígértek, miközben újabb áldozatokat követeltek. Az 1956. október 23. előzményeit bemutató társadalomtörténeti sorozatunk második része.
Húsz éve még alig ismertük az ázsiai ételeket, ma két pofára esszük a kínait, a szusikat, népkaja lett a pho leves, minden kisközértben kapható humusz. A klíma változása miatt is alakul az étrendünk. Krumplit már alig termelünk, de Lajosmizsén remek a citrom. És mi lesz a hatalmas szántóföldekkel? Indul az Umami Extra.
Kortárs művészek figyelmeztetnek, hogy mindennapi rutinjaink árnyékában a radikális változás nem puszta opció, hanem túlélésünk utolsó esélye. A Kvangdzsui Biennálén jártunk.
Radoslaw Sikorski szerint a felvételeiken Szijjártó Péter úgy viselkedik Szergej Lavrovval, mint egy kisiskolás.
Lehet, hogy a színész csak eljátszotta a rosszullétét, de a nézők átverése valódi volt. A menopauzából, egy valós problémából csináltak kellemetlen, káros és veszélyes médiahekket.
„A milliárdosoktól és a szennyező cégektől” csoportosítanak át forrásokat „az eddig magára hagyott milliókhoz” – ígéri a miniszterelnök.
Néhány héten belül bemutatják az új rollerszabályozást.
Van, aki a ChatGPT-re bízza a szakítós üzenetét, más a párkapcsolati vitáiban kér tőle igazolást, olyan is akad, aki beleszeret. Magyar párterapeuták a rendelőikben is érzékelik, milyen konfliktusokat okozhat, ha a mesterséges intelligenciától várjuk azt, amit korábban egymástól vártunk.
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Az adóhivatal eddig 47 nemzetközi jogsegélykérelmet indított az elsíbolt vagyon visszaszerzésére. Azt is írták, hogy további gyanúsítotti kihallgatások várhatók az ügyben.
Több százezren vonultak szombaton szerte Franciaországban. A belügyminisztérium szerint közel 1800 embert vettek eddig őrizetbe.
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A fogyasztói árak emelkedése ellen tüntettek.
Magyar Péter csatlakozott a szlovák állásponthoz, mondta az uniós csúcs után Robert Fico.