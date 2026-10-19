Egy hálószoba története, a rendszerváltás nagy kérdése

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi hírekkel, cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Kezdésnek a hétfő reggeli sztorink, ha valaki esetleg lemaradt volna: szerzőnk az elmúlt hetekben olyan emberekkel beszélgetett, akik ott voltak azon a két évvel ezelőtti augusztusi hajnalon, amikor Magyar Péter egy átbulizott éjszakán többedmagával megjelent azon a lakáson, aminek a hálószobáját másfél évvel később az egész ország megismerhette a radnaimark.hu oldalon. Most megpróbáltuk rekonstruálni, hogy nézett ki a lakásra épített fekete kampány a háttérben.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Még péntek este, a Toldi Moziban vetítettük le a Közért legújabb, közel egy órás különkiadását az elmúlt fél év nagy kérdéséről: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A vetítés, meg az azutáni buli is hatalmasat ment, köszönjük mindenkinek, aki eljött! Aki pedig lemaradt volna, az szombat óta a YouTube-on is megnézheti az adást, amiben az elmúlt hónapok leghangosabb botrányain keresztül azt is megvizsgáltuk, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében.

Forrás

Sik Domonkos filozófus-szociológust is foglalkoztatja, mi jöhet a félelem és a cinizmus politikáján túl, írt is erről egy esszét a 444-re. Mint írja, súlyos lelki tehertől szabadultunk, ahogy megszűnt a félelemkeltés propagandagépezetének nyomasztó hatása, de a rossz közéleti beidegződések a kormányváltással nem tűntek el automatikusan, és ahhoz, hogy megelőzhessük újbóli felszínre törésüket, tudatosan kell dolgozni egy alternatív állampolgári kultúra megteremtésén.

A választási eredmények utáni ünnep Budapesten
Fotó: Tuba Zoltán/Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

A hétvégénket egy mini miniszterelnöki interjúval indítottuk a Brüsszelből hazafele tartó járaton, ahol Magyar Péter arról beszélt, miért blokkolta fél órán át egy fél mondat miatt az EU-csúcs migrációról szóló tárgyalását. Másnap Robert Fico miniszterelnök azt is elárulta, hogy Magyarországgal együtt Szlovákia sem vesz részt az Ukrajna megsegítésére szánt uniós hitelprogramban. A miniszterelnök a hétvégére valamelyest lelazulhatott, mert nemcsak hogy azzal vágott vissza Takács Péternek, hogy mostanság nincs ideje gyereket csinálni, de sírva nevetős emojival reagált arra a kommentre, hogy „miniszterelnö kúr”. Hétfőre azonban már azt ígéri, „eddigi talán legfontosabb felszólalásában” beszél majd a 2027-es költségvetésről. Hogy tényleg ez lesz-e a legfontosabb beszéd, azt majd meglátjuk, arról ugyanis a nap folyamán mi is beszámolunk.

Magyar Péter
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/Belga via AFP

Írtunk Gryllus Dorka összeomlásáról az RTL hét eleji műsorában, amiről aztán kiderült, hogy teljes kamu volt, és csak azért csinált úgy, mintha úgynevezett menopauzás roham tört volna rá, hogy ezzel építse a DM menopauzás reklámkampányát. Megírtuk, miért volt káros és veszélyes ez a médihekk.

Fotó: RTL

Írtunk egy Vörösmarty utcai magára hagyott régi ház és a mögötte rejtőző tüdőgondozó kapcsán, hogyan száll be Terézváros is a lakhatási válság elleni küzdelembe a felújításokkal.

Kvízzel is jelentkeztünk, ebben azt kell eltalálni, hogy melyik politikusnak milyen ügyben kellett bíróság elé állnia gyanúsítottként. A Hankó Balázsért tartott KDNP-s imaórával egy időben a volt kulturális és innovációs miniszter rácsok mögött, pénzesőben tűnt fel egy kollégium oldalát díszítő fényfestésen.

Fotó: Olvasónk

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Külföld

Donald Trump azzal indította a hétvégét, hogy felfüggesztette azt az Oroszország elleni szankciós csomagot, aminek vasárnap kellett volna életbe lépnie, és ami az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát veszi célba. Volodimir Zelenszkij szankciós áramszünetnek nevezte Trump lépését, ami szerinte arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy folytassa a háborút. Trump és Zelenszkij összefeszülése nem most kezdődött, az ukrán elnök azonban közölte, kis szünet után Washington folytatja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Franciaországban látványos tüntetések voltak a nagyobb városokban, több százezren vonultak a megélhetési költségek növekedése és a közszolgáltatások, elsősorban az oktatás színvonalának romlása ellen – több százezren vonultak, nem mindenki békésen: az összecsapásokban és a fosztogatásokban több százmillió eurós kár keletkezett, 1500 üzletet fosztottak ki és a vasárnapi hírek szerint több mint 1800 embert vettek őrizetbe. Nemcsak a franciáknál, Olaszországban is eldurvultak az árak emelkedése miatt kitört tüntetések, a milánói Dóm tér csatatérré változott.

Fotó: PASCAL LACHENAUD/AFP

Történelem

Vasárnap folytatódott Varga Zsuzsanna történészprofesszor 1956 előzményeit bemutató sorozata, amiben ezúttal azt járta körül, milyen volt a hétköznapi valóság és a Rákosiék propagandája által ígért ragyogó jövő közötti különbség. A cikkben szó esik a harmadik világháborúra való készülődésről, az ÁVH okozta szorongásról, a gazdák zaklatásáról és az egyre sokasodó börtönbüntetésekről.

A Magyar Néphadsereg alakulatai díszszemlét tartanak 1953. április 4-én, Ötvenhatosok tere (Sztálin tér)
Fotó: Fortepan

Életmód

A párkapcsolatokban és a magyar pszichológiai rendelőkben is komoly kríziseket okozhat az AI. Van, aki a ChatGPT-re bízza a szakítós üzenetét, más a párkapcsolati vitáiban kér tőle igazolást, olyan is akad, aki beleszeret. Magyar párterapeuták a rendelőikben is érzékelik, milyen konfliktusokat okozhat, ha a mesterséges intelligenciától várjuk azt, amit korábban egymástól vártunk.

Fotó: Good Studio - stock.adobe.com

Kultúra

Megváltozom, tehát vagyok – kortárs művészek figyelmeztetnek, hogy mindennapi rutinjaink árnyékában a radikális változás nem puszta opció, hanem túlélésünk utolsó esélye. A Kvangdzsui Biennálén jártunk.

Fotó: Global Media Invitation Program / Gwangju 2026

Podcast

Borízű hang #290: Soha ne keress rá arra, hogy hajbeültetés!

Illusztráció: Kiss Bence/444

Indul az Umami Extra: Cirokfelfújt, papajalekváros piskótatekercs, édeskrumpli-paprikás – mit eszünk majd 2040-ben?

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