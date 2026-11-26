Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Szolgálati közlemény: Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!.
Magyarországon és Ukrajnában sincs minden rendben, ahogy a két ország közötti viszonyban sem. De szerzőnk szerint Magyar Péter kárpátaljai látogatása lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.
„Hát gyerekek, nem lesz olyan, hogy mindenki pénzt fog kapni” – ismét egymásnak estek a fideszes influenszerek. Miközben sok orbánista influenszer úgy érzi, a Fidesz az út szélén hagyta, elterjedt a hír, hogy a párt a Helyzet nevű új csatornát támogatja, melynek egyik arca a Tisza-képviselő Rost Andrea lánya. A csatornánál ezt cáfolják, de a szóbeszéd elég volt, hogy boruljon a bili.
Írtunk arról, hogy Nagy Ervin államtitkár sikerről beszél, de a Madách Színház igazgatóválasztása után maradtak kellemetlen kérdések.
Alig egy héttel azután, hogy a 444 feltárta Orbán Viktor adófizetői pénzből finanszírozott luxusutazásait, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a külügyminisztérium. Király Nóra elismerte, hogy az ő civil szervezeteinél volt házkutatás. Ha nem mutatják bilincsben, Matolcsy hajlandó elmenni az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottságba.
Hír volt még:
Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje: Kádár János „egy nagyon édes bácsi”, a Balatont „úgy emlegetik, hogy állóvíz, de igazából tó”, a Pál utcai fiúkat Vörösmarty írta.
Hogy néz ki a meredek növekedés belülről? Gyárnyitáson járt a Saját Tőke podcast, amelynek legújabb adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek az európai ipar átalakulásáról, a gyárépítésről és a gyors növekedés kihívásairól.
Túl vagyunk a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatain. Lett új vezetője a Madách Színháznak is, de a folyamat átláthatóságával azért voltak gondok. És nem is csak azzal.
A szélsőjobb folytatja, amit tizenöt éve elkezdett: nyomasztja az iskolákat, homofób körítéssel mossa össze a nemi szerepeket a szexualitással és a transzkérdéssel. Közben hiába változott a gyermekvédelmi törvény, továbbra sem regisztrálhatnak a szexuális felvilágosítással foglalkozó szervezetek.
Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán! A 444 alapító főszerkesztője 2020 és 2026 között az előfizetőknek írt heti publicisztikáiból válogat. Nem hagyományos hírlevelek ezek, hanem szabadon kanyargó, ironikus, gyakran abszurd glosszák politikáról, közéletről, nyelvről és mindarról, amit Magyarországon nehéz volt szó nélkül hagyni. A 240 oldalas, feltűnően sárga kötetet Uj Péter saját firkái és rajzai díszítik.
És ez a teljes részvénypiacot húzza magával.
Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje.
Magukra vették az inget a Bohócautó meghallgatása után, majd közölték, hogy: #!?@$!
Kert Attila a fideszes képviselőknek megígérte, hogy korrektebb elbírálásban lesz része a mostani ellenzéknek, mint az elmúlt 16 év bármelyik napján volt az akkori ellenzéknek.
Miközben sok orbánista influenszer úgy érzi, a Fidesz az út szélén hagyta, elterjedt a hír, hogy a párt a Helyzet nevű új csatornát támogatja, melynek egyik arca a Tisza-képviselő Rost Andrea lánya. A csatornánál ezt cáfolják, de a szóbeszéd elég volt, hogy boruljon a bili.
Nyugodt lelkiismerettel áll a vizsgálatok elé.
20 milliárdot kell megtakarítania Budapestnek 2027-ben, 1 milliárdot spórolnának a létszámcsökkentéssel.
A 444 munkatársa közérdekű adatigénylést nyújtott be azután, hogy a kormányfő bejelentette a Jászai Gellért NER-oligarcha cégeivel kötött állami szerződések felülvizsgálatát. A Miniszterelnökség elutasító válasza után indult perben hangzott el a meglepő érv.
A 444 tárta fel Orbán Viktor adófizetői pénzből finanszírozott luxusutazásait.
Andrij Szibiha szerint nincs értelme tovább halogatni a vállalások teljesítését, ha egyszer a szükséges jogi keretek már adottak.
A szobor eredetijét a Monarchiában állították, a csehszlovákok levették, a szovjetek beolvasztották. Aztán jött Gyurcsány Ferenc.
Magyarországon és Ukrajnában sincs minden rendben, ahogy a két ország közötti viszonyban sem. De Magyar Péter kárpátaljai látogatása lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.
Az ügyvédje szerint eleve nem is kellene bilincs a letartóztatott MNB-elnökre, de ha a bv-sek ragaszkodnak hozzá, akkor ne készüljön fotó róla.
Bóka János hozhatott új színt a pártba: idén külön imázsvideóval készült az egykori kormánypárt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjára.