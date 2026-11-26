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Szolgálati közlemény: Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!.

Belföld

Magyarországon és Ukrajnában sincs minden rendben, ahogy a két ország közötti viszonyban sem. De szerzőnk szerint Magyar Péter kárpátaljai látogatása lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.

Zelenszkij a hányatott sorsú munkácsi turulszoborról: „Gondolkodjanak azon, honnan kerítik elő ezt a madarat”.

Ukrán külügyminiszter: Felgyorsítjuk a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól szóló megállapodások végrehajtását.

Magyar Péter az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékmûvének koszorúzásán 2026. november 24-én, Ungváron Fotó: Nemes János/MTI/MRTV

„Hát gyerekek, nem lesz olyan, hogy mindenki pénzt fog kapni” – ismét egymásnak estek a fideszes influenszerek. Miközben sok orbánista influenszer úgy érzi, a Fidesz az út szélén hagyta, elterjedt a hír, hogy a párt a Helyzet nevű új csatornát támogatja, melynek egyik arca a Tisza-képviselő Rost Andrea lánya. A csatornánál ezt cáfolják, de a szóbeszéd elég volt, hogy boruljon a bili.

Írtunk arról, hogy Nagy Ervin államtitkár sikerről beszél, de a Madách Színház igazgatóválasztása után maradtak kellemetlen kérdések.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Alig egy héttel azután, hogy a 444 feltárta Orbán Viktor adófizetői pénzből finanszírozott luxusutazásait, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a külügyminisztérium. Király Nóra elismerte, hogy az ő civil szervezeteinél volt házkutatás. Ha nem mutatják bilincsben, Matolcsy hajlandó elmenni az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottságba.

Foglalkoztunk a Mi Hazánk képviselői által több helyen is benyújtott előterjesztésekkel is, amelyekkel az iskolákat nyomasztanák.

A Matolcsy Györgyöt szállító rendőrautó megérkezik a Nagy Ignác utcai börtönhöz. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

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Kultúra

Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje: Kádár János „egy nagyon édes bácsi”, a Balatont „úgy emlegetik, hogy állóvíz, de igazából tó”, a Pál utcai fiúkat Vörösmarty írta.

Fotó: RTL

Podcast

Hogy néz ki a meredek növekedés belülről? Gyárnyitáson járt a Saját Tőke podcast, amelynek legújabb adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek az európai ipar átalakulásáról, a gyárépítésről és a gyors növekedés kihívásairól.