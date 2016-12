Ez Klein Robika éve volt

Eltelt egy év, megint összeszedtük az év Orgován Béláit, Csender Leventéit és Szegedi Picsaembereit, akik csak rövid ideig voltak híresek, de akkor nagyon. Idén talán kevésbé erős a merítés, de volt egy-két toronymagasan kiemelkedően fontos nemfontos-ember. Íme a kronológiai sorrend:

Juhos Norbert

Talán kevesen emlékeznek rá, de rögtön az év elején bejárta a magyar sajtót a neve. Ő kapott 800 ezres pénzbírságot vagy 400 nap börtönt, amiért leírta, hogy holokamu.

Dávid Gyula Márton

Dávid Gyula Márton hátul középen (Fotó: Botos Tamás)

Annyira gyenge szereplő, hogy nekem is utána kellett néznem, miért írtam fel a nevét, és kiderült: gyakorlatilag egy napig volt nagy neve, amikor februárban egy több ezres pedagógustüntetésen mondott rövid beszédet. Emiatt a kormánypárti propaganda egyből betámadta azzal, hogy szállást keresett a Balaton Soundra.

Pukli István

Fotó: Botos Tamás

Ugyanekkor került elő, de aztán valamivel nagyobb karriert futott be Pukli István iskolaigazgató, aki utána a Tanítanék Mozgalmat vezette, majd kilépett, és most egy konzervatív pártban gondolkodik.

Földi Viktor

Ő volt idén a név, amihez még arcot sem lehetett társítani. Egyszerűen annyival tarolta le az internetet, hogy az ellenőrzőbe is beleírta, hogy tiltakozásképp nem engedi a gyerekét suliba a februári demonstráció napján. Szó szerint 15 perc hírnév jutott neki.

Erdősi Lászlóné

Erdősiné és kísérője a Nemzeti Választási Iroda épületének közelében február 23-án (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Egyetlen napon dobta be magát, de az év nagy részében erről volt szó. A fideszes polgármester felesége (akinek a valódi nevét csak maroknyi ember ismeri), kopaszokkal és egy rejtélyes segítővel megerősítve lehetetlenítette el az MSZP népszavazási kezdeményezését. Végül egyébként sajnos nem ő nyert, a Fidesz beszart, vagyis elnézést, befosott, és eltörölte a vasárnapi zárva tartást, a népszavazást elcsaló kopaszok meg szépen békén lettek hagyva.

Csabai József

Bivalyerős volt a február, hiszen a szegény ember Erdősi Lászlónéja is felbukkant, aki kopaszok nélkül, a semmiből, a Fidesz központját tájékoztatva előzte meg Orbánt a kvótáról szóló népszavazási kezdeményezésével. Rogán Antal két órán belül lebeszélte a kamikazeakcióról.

Kövesdi Veronika

Kövesdi Veronika egyetemista beszédet mond az Együtt – a Korszakváltók Pártja demonstrációján az I. kerületi Lánchíd utcában február 28-án. A tüntetést Lopják a jogom! Vissza a népszavazást a népnek! címmel szervezték Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjének idejére. (Fotó: Mohai Balázs / MTI)

Szintén februárban, szintén a tanártüntetésen szólalt fel „ez a dühös egyetemista lány, aki a legkeményebb ellenzéki beszédet mondta”.

Körtvélyesi Attila

Körtvélyesi Attila Facebook-oldaláról

Márciusban robbant a bomba, amikor kiderült: nem Habony Árpád, nem Csányi Sándor, és nem is Vlagyimir Putyin rángatja dróton Orbánt, hanem a fényre hirtelen kilépő nagykőrösi alpolgármester vallotta be, hogy ő adott levélben tanácsot a miniszterelnöknek, amit az meg is fogadott.

Gyuszi, a rapper

Kiss Gyula (Gyuszi) magyarul adta elő a Finnugor rep című számát a Romanii au Talent tehetségkutatóban. Ennyi történt, se több, se kevesebb.

Illés bácsi

A 77 éves gödöllői mártírcukrász májusban lett az ország legmegosztóbb vállalkozója a kétes minőségű fagylaltjai miatt, de akárhány támogatója is volt, a Nébihhel nem bírt, így feladta a harcot.

Balogh Arnó

A keletkezett kár (Fotó: Balogh Arnó / Facebook)

Május végén lett az M0-s sztárja, mert egy baleset után az interneten kereste azt az idiótát, aki majdnem megölte egy közúti izmozással. A bűnös skodás hamar meg is lett.

G Ras

Simán az év magyar aktivistája a Riddim Colony énekese, a Ligetvédők arca. Jaman, don't give up the fight!

Szabó Miklós

Az év gyereke 11 évesen tolta a puhapöcs generáció arcába az örök értékeket, amikor Nyíribronyban egyedül tépett ki egy újszülött bárányt a burokból.

Cseh Marián

Cseh Marián jobbról a második (Fotó: Slovansultra)

Az év szlovákiai sztorija volt, de mégis egy magyar büszkeségről van szó, így itt a helye Dunaszerdahely ismert kidobójának, aki az uniós eurómilliárdokat kezelő állami ügynökség élére került. Sajnos sosem tudjuk meg, milyen szakmai színvonalat képviselt volna, mert bár a mezőgazdasági minisztérium kiállt mellette, ő másnap „személyes okok” miatt lemondott.



Dózsa László/Pruck Pál/Klein Robika

Dózsa László feltartja a Pruck Pálról készült fotót 2015 októberében (Fotó: jozsefvaros.hu)

Nálam egyértelműen közülük kerül ki az év leghíresebb nem híres embere. Dózsa László közepesen ismeretlen színész-rendező élete főművét ismerhette meg az egész ország, mármint a világraszóló kamujait. Az eddig szinte teljesen ismeretlen Purck Pál az 1956-os ünneplést koordináló Schmidt Mária ámokfutásának hála szintén országosan ismert lett.

Mégis a történet legkisebb szereplője, Klein Robika a kedvencem, akiről Dózsa azt állítja, hogy egy házban laktak, amíg 1956-ban a szovjetek légvédelmi ágyúval és tojásgránáttal ki nem végezték (bár Dózsa sztorijaiban a helyzettől függően más-más kínhalált halt). Klein Robika, a „tündéri, édes kis zsidó gyerek” létezésére ugyanis semmilyen bizonyíték nincs, úgyhogy jelen állás szerint ő az év leghíresebb nem létező nem híres embere.

Kusovszky Imréné

Kusovszky Imréné az M1 stúdoiójában

Csak néhány napja történt, máris történelem: soha senki nem volt még olyan boldog, mint Kusovszky Imréné, amikor Orbán Viktor elmondta neki, hogy 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok karácsony előtt.

+1

A hagyományokat megszakítva idén egy külföldi versenyzőt is meg kell említenünk: 2016 nem lett volna 2016 Harambe, a mártírhalált halt gorilla nélkül.

Ha kihagytam valakit, az csak azért lehetett, mert még annyira sem volt híres, mint a többiek.