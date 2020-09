Ezredes a Színművészetin, Horthy a falon

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Kellemes szerda reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele. Itt tudsz rá feliratkozni:

Viták itthon

Rég volt olyan nap itthon, amikor a magyar vitakultúra teljes spektrumát végigélvezhettük. Az érdekeset, a szájtépőst és az elképesztően tahót.

1. menet: Varga Judit vs. Donáth Anna. Az igazságügyi miniszter és a Momentum EP-képviselőjének vitája eredetileg a kormányközeli Tranzit Fesztivál egyik eseménye lett volna, de végül csak a Facebookon keresztül lehetett követni. Talán jobb is így: évek óta ez volt a legjobb politikai vita Magyarországon. Persze annak is köszönhetően, hogy a Fidesz politikusai ritkán hajlandóak ilyesmire az ellenzékkel, és talán nem függetlenül attól, hogy két nő beszélt. Kicsit itt is Varga felé lejtett a pálya mert a moderátor egy KESMA-s újságíró volt, de az elsősorban a magyar jogállamiságról szóló vita így is végig élvezhető volt. Varga azért elsütötte, hogy az európai politikusok a liberális diktatúra miatt nem merik olyan bátran vállalni a véleményüket, mint ahogy a magyar kormány teszi, de egy szórakoztató vitához ilyen is kell.

2. menet: Ellenzékiek az előválasztásról. Szintén online zajlott kedden délelőtt a hat ellenzéki párt nagyon mérsékelten izgalmas vitája a jövőjükről, különös tekintettel a 2022-es választásra felkészülésre és a közös indulásra. Talán nem is vita volt, ez, hanem beszélgetés, ahol abban azért sikerült megállapodni, hogy ha egy előválasztást nem sikerül lebonyolítani, nincs esély kormányváltásra.

3. menet: Czunyi úr a világ ellen. Kedden bukkantunk rá Czunyiné Bertalan Judit egykori fideszes oktatásügyi komisszár férjének internetes kommentjeire, és meg is osztottuk a jellegzetes stílusú vitakultúráját a világgal. Inkább nem idézném, mert ilyen korán túlzás lenne, de Czunyi úr páratlanul primitíven tudja egy csokorba fogni a homofóbiát az életveszélyes fenyegetésekkel. De legalább megtudtuk, hogy a család a tavalyi szilvesztert egy olyan helyiségben ünnepelte, ahol Czunyiné és Horthy portréja is ott lóg a falon.

Vita Amerikában

Magyar idő szerint szerda hajnalban csapott össze először tévévitában az idős címvédő, Donald Trump, és még idősebb kihívója, Joe Biden. A két öregúr csatájában Trump volt a kezdeményezőbb, de nem biztos, hogy ellenfelét folyamatosan félbeszakító gőzhenger-stílusa sok szavazót szerzett neki novemberre. Pedig a közvéleménykutatások szerint vesztésre álló elnöknek sürgősen erre lenne szüksége.

Trump konkrét kérdésre válaszolva sem volt hajlandó elítélni a Proud Boys nevű szélsőjobboldali, rasszista milíciát.

Biden szerint Trump egy hazug bohóc, Trump szerint Biden fia lop.

Az általam olvasott legérdekesebb elemzés szerint Trump azért hibázott most azzal, hogy civilizált vita helyett a kaotikus szópárbajt választotta, mert így csak kevesebben fogják nézni a következő két vitát, pedig neki lenne most jobban szüksége arra, hogy minél több szavazót meg tudjon győzni az igazáról.

Covid-20

57800 – Egy friss tanulmány szerint ha az amerikaiak úgy védekeznek, ahogy az európaiak, ennyi emberéletet menthettek volna meg. Vagy ha úgy tetszik, ennyien haltak meg a döntéshozók hibái miatt.

Itthon hiába állította Müller Cecília az ellenkezőjét, látványosan lejjebb csavarták az egyébként sem valami masszív tesztelési programot. Ott tartunk, hogy már a Magyar Nemzeti bank is azt mondja, rendszeresen kellene tesztelni az oktatásban és egészségügyben dolgozókat, de nem és nem. Nem is lepődhetünk meg, hogy már Magyarország is a vörös zónába került az európai járványügy koronatéréképén. Közben az osztrákok már ott tartanak, hogy hőmérőzgetés helyett 30 perces gyorsteszttel szűrik a bécsi iskolásokat. Továbbá:

Váratlan fordulat: téliesíteni kell a kiskunhalasi mobil járványkórházat

Azért nem ellenőrizte a pénzügyminiszter a drága lélegeztetőgépek beszerzését, mert már nincs veszélyhelyzet.

Az ombudsman vizsgálatot indított, miután többen is koronavírussal fertőződtek egy zalai szociális otthonban.

Angela Merkel a járvány németországi elszabadulásától tart, szigorítana a gyülekezési szabályokon.

Kettős fronthatás

Egyszerre két támadást indított kedden a NER. Egyet maga a miniszterelnök, a másikat pedig a rendszer legfőbb ügyésze. Orbán Viktor az EU-val nyitott új frontot, amikor azt írta Ursula von der Leyennek, hogy az értékekért és átláthatóságért felelős biztos távozzon a hivatalából, mert amíg a helyén marad, „a magyar kormány Vera Jourovával felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat". A miniszterelnök arra hivatkozik, hogy Jourova megsértette a magyar népet egy interjúban, amiben szóviccelve azt állította, hogy Orbán beteg demokráciát épít az országban.

Hogy ez miért lehetetlen helyzet az EU számára, és hogy mi lehet Orbán célja (leginkább elébe vágni mindenféle kritikának a magyar jogállamiságról), azt Magyari Péter magyarázta el. Von der Leyen válaszul kedden megüzente, hogy Vera Jourová továbbra is a teljes bizalmát élvezi. A front szerdán durvulni fog, mert ma fogják nyilvánosságra hozni azokat a jogállamisági jelentéseket, amiket az EU történetében először készített a Bizottság minden tagállamról.

Fekete-Győr András füstszóróval vonul 2018. december 13-án. Fotó: Haszán Zoltán/444

Ebben a jelentésben még nincs benne, de a jövő éviben már jó eséllyel szerepelhet, hogy kedden vádat emeltek Fekete-Győr András Momentum-elnök és társai ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Az ügyészség szerint „a 2018 decemberi Kossuth téri tömegdemonstrációkon részt vevő vádlottak a Parlament épületének védelmét ellátó rendőrsorfalba különböző tárgyakat – köztük üveget és pirotechnikai eszközt – dobtak, illetve tüntetőtársaikat és a rendőröket lökdösték azért, hogy a sorfalat áttörjék”. Fekete-Győr ügyvédje szerint 2019 május és 2020 február közt semmi nem történt az ügyben, amit most valamiért előszedtek. Azért nagyon ne panaszkodjanak, ennél jobb reklámot nehezen kaphatna ma egy ellenzéki politikus Magyarországon.

Bukott állam

Az angol „failed state” szakkifejezésre még mindig nincs pontos fordítás, de a „bukott” nem rossz kifejezés az olyan helyekre Szomáliától Venezueláig, ahol az állam a legalapvetőbb feladatait sem képes ellátni. A magyar viszont olyan bukott állam, amelynek minden illetékes szervének összefogása sem elég egy évek óta szemetet és szart gyűjtő szomszéd ellen, aki pokollá teszi egy lakóközösség életét. Herczeg Márk először júliusban írt a zuglói ház helyzetéről, ahol pontosan ezzel küzdenek, most pedig arról, hogy a magyar állam nekiveselkedett a problémának, aztán látványosan berosált.

Erős belépő

Szarka Gábor Fotó: Galovtsik Gabor/kormany.hu

A 444-ben ugyan arra tippeltük, hogy ahogy egykor a Hallgató Hálózat aktivistáit, úgy az SZFE-t elfoglaló diákokat is megismertetik majd a magyar focihuligánokkal, de kedden valami ennél is meglepőbb történt. Egyenesen a hadsereg jelent meg. Kedden derült ki, hogy az egyetem eddigi kancellárja helyére Szarka Gábor ezredes, a honvédelmi miniszter korábbi kabinetfőnöke kerül. Szarka kedden már meg is próbált bejutni az egyetem Vas utcai épületébe, de a bent lévők egyszerűen nem engedték be.

Vicces lenne

Ha nem lenne tragikusan szomorú, ahogy a magyar külügy minden áron próbálja elkerülni a véleménynyilvánítást Belaruszról. Most például azt tudtuk meg, hogy a minszki magyar nagykövet azért nem állt ki a Nobel-díjas író és ellenzéki aktivista Szvetlana Alekszijevics mellett, mert nem ment el erről egyeztetni. Oda se bégetett. Hiába, nagyon kell figyelnünk a moszkvai álláspontra, ami most éppen az, hogy az orosz hadsereg minden körülmények közt kiáll Fehéroroszország érdekeiért.

Máshol a világban:

Negyed évszázad

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

25 év után ismét ott lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében a Fradi. Az idegenbeli 3:3 után itthon 0:0-t sikerült játszani a norvég Moldéval egy körömrágós, de nem különösebben színvonalas meccsen, ahol egyik csapat sem volt jobb a másiknál, és sok helyzet sem volt. A csoportkör 32-es mezőnye csak ma este alakul ki, a Fradi a 4. kalapból várja a csütörtöki sorsolást. A jelenlegi lehetőségek közül: