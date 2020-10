Részegen, egy zacskó csirkét szorongatva

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes kedd reggelt! Három nap meló, aztán három nap hétvége.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

U-S-A

Donald Trump vasárnap Nevadában kampányolt, ahol a felmérések szerint nagy, de nem behozhatatlan a hátránya. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Már csak két hét van hátra az év meccséig, amin két nagypapakorú férfi csap össze a Világ Urának járó címért. Ennek kapcsán Király András szedte össze, hol állunk most, is mit lehet tippelni az amerikai elnökválasztásra.



Ha ez egy átlagos amerikai elnökválasztás lenne, lassan nekiállhatnánk a Biden-elnökség várható következményeit taglaló cikkeknek, akkora előnnyel vezet minden közvéleménykutatónál Donald Trump kihívója. De ez nem egy átlagos választás, és nem csupán azért, mert az egyik jelölt Donald Trump.

Hiába van jelenleg háromszor akkora esély van Biden földcsuszamlásszerű győzelmére, mint Trump bármilyen arányú diadalára, és hiába van mindössze négy állam, ahol Trump a 2016-osnál jobb eredményre számíthat, senki nem meri elkiabálni a vereségét. Egyrészt a négy évvel ezelőtti meglepetés miatt, másrészt pedig mert a Republikánusok egészen kreatív módszerekkel igyekeznek megakadályozni, hogy a demokrata szavazók érvényes szavazatokat tudjanak leadni, amiket aztán valaki meg is számoljon.

Szétesve

Több év rasszista gyűlöletkampánya egyetlen térképen ábrázolva. Egy friss összeurópai kutatás szerint a magyarok elutasító attitűdje a bevándorolókkal kapcsolatban extrém, még olyan, nyílt katonai konfliktusban részt vevő országoknál is erősebb, mint Törökország vagy Izrael.

Nálunk 100-ból 57 ember mondja azt, hogy ide már ne jöjjön senki, Svédországban vagy Norvégiában ez az arány az ilyen kutatásokkal a mérhetőség határán mozog: 3, illetve 2 százalék. A környező országok lakóihoz képest is lényegesen több a magyarokban a gyűlölet, és javulásra nem érdemes számítani: a kormány tervei szerint 2021-ben a közmédia minden korábbinál több pénzből, 118 milliárd forintból gazdálkodhat, amiből bőven fog jutni idegenellenes propagandára.

Cat Power

A nap sztárja egyértelműen az a hatalmas, 2000 éves macskarajz, ami most került elő Peruban. A híres Nazca-vonalak között található 37 méteres rajzot nehezen lehetett kivenni, mivel egy lejtőn volt, és emiatt jobban ki volt téve a természet hatásainak. Az elmúlt hetekben megtisztították, így most ismét jól látható szabad szemmel is.

Máshol:

Más pénze

Vajon milyen szerepet szánnak Jellinek Dánielnek? Az elképesztő tempóban gazdagodó-cégvásárló üzletember hétfőn valóságos médiaturnéra indult, ráadásul a független sajtóval is kereste a kapcsolatot, hogy elmondhassa, beszáll a Waberer’s-be és más felvásárlásokat is tervez, például a Budapest Airportot. Jellinek hivatalos életrajza szerint egy agilis vállalkozó, valójában persze nyilvánvaló, hogy ma ilyen üzleti karrier Magyarországon csak és kizárólag politikai hátszéllel valósítható meg. Csak az nem világos még, hogy merre és milyen erővel fúj ez a szellő.

Egyéb nyomasztó hírek a hazai politika és a közpénz világából:

Egészséges Budapest

A járvány magyarországi második hullámának egyik legérdekesebb fejleménye, hogy szemben a tavasszal, most egyáltalán nem Budapesten a legsúlyosabb a helyzet. Mind a halálozási számok, mind az új fertőzések tekintetében nagyjából 20%-80% a főváros-vidék arány, tehát beállt lakosságarányosra. Annak ellenére is, hogy a sűrűbben lakott Budapesten nagyobb az esélye a vírus terjedésének, és Karácsony Gergely szerint nincs információáramlás a kormány és az önkormányzatok között a járvány ügyében.

A fővárosi számok relatív javulásának több oka is lehet:

Budapesten a második hullám megjelenésekor az országos intézkedésnél hamarabb bevezették a kötelező maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön.

A kormány kommunikációjának köszönhetően vidéken talán azt hiszik, hogy a járvány Budapest és a nagyobb városok problémája, és ezért kevésbé fegyelmezettek az emberek.

A fővárosi szociális intézményekben és az önkormányzati fenntartású óvodákban saját költségen kéthetente tesztelik az ott dolgozókat.

Most már csak két negatív teszttel veszik vissza a kórházakból az idősotthonok lakóit.

Egy dolog viszont biztos: esélyes, hogy a közeljövőben a vidéki számok tovább romolnak, mert egyelőre nincs jele a járvány lassulásának.

Covid-20

Miután Orbán Viktor közölte, hogy aki a járványügyi védekezést kritizálja, a szakembereket támadja, nehéz eldönteni, mit szabad egyáltalán még kifogásolni. Nemtelen támadás például arra felhívni a figyelmet, hogy a magyar stadionok lelátóin senkin nincs maszk? Hogy a Semmelweis Egyetemen a WHO szerint hatástalan remdesivirrel kezelik a koronás betegeket? Vagy hogy hiába javasolta az iskoláknak Orbán tanácsadója, semmi sem bizonyítja, hogy az orrspray megvédi a gyerekeket a vírustól?

Arról talán a szigorú miniszterelnöki feltételrendszer szerint is lehet írni, hogy az állam felvásárolta egy cég teljes influenzaoltás-készletét, és most nem világos, ki, mikor, kit fog beoltani. Valamint hogy Gyöngyösön kirúgták a kórház vírusszkeptikus orvosát.

Máshol:

Ellentmondás

Nem könnyű keresztény-konzervatív, viszont a népszaporulatot szinte minden cél elé helyező politikát vinni. Miután néhány napja Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arról beszélt, hogy a lombikprogramot ki kellene iktatni a gyakorlatból, mert „súlyos bűnöket követünk el vele”, Novák Katalin családügyi miniszter olyan határozottan szólt neki vissza, ahogy magyar kormánytag egyházi vezetőnek nem nagyon szokott:

„Szeretnék megnyugtatni minden olyan párt, aki meddőségi problémákkal küzd, hogy a magyar kormány segít nekik, amiben csak tud. Ezért támogatjuk a lombikbeavatkozásokat is.”

Döntse majd el a jóisten, hogy a püspök vagy a miniszter képviseli-e pontosabban az ő akaratát.

Magas művészet

Kurtág György, aki februárban fogja ünnepelni a 95. születésnapját, Mozart D-dúr szonátájának (K. 576) lassú tételét játssza egy pianínón felesége és alkotótársa, a tavaly október 17-én elhunyt Márta emlékére.