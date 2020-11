A másnapos ország

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kedd éjjel úgy odacsapott a magyar közélet, hogy egész szerdán józanodtunk, és ma reggelre se múlt el a hatás.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

SOHA NEM ÉRHET VÉGET

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Miután éjjel ki-ki vérmérséklete szerint kidühöngte-kiszomorkodta magát az utolsó pillanatban megjelent járványügyi rendelet, illetve a melegellenes hangulatkeltést a lopáskönnyítéssel elegánsan összekötő 9. alkotmánymódosítás, illetve az örökbefogadást korlátozó törvény miatt, szerdán arra ébredtünk, hogy az éjszaka mélye tartogatott egy negyedik kemény jogszabály-módosítást is.

A választási törvény macerálásáról van szó, amihez konkrétan 23.59-kor láttak neki. Az már az első pillanatban is nyilvánvalónak látszott, hogy azért vártak eddig a nyilván nem tegnap kitalált módosítással, hogy egyetlen percet se lehessen tüntetni ellene. Az is hamar leesett, az ellenzék közös nyilatkozata is erre utal, hogy ez remek eszköz a politikai ellenfelek megfélemlítésére: tessék, a korábbi ígéretek nem számítanak, akkor és úgy alakítunk egyoldalúan a választási szabályokon, amikor és ahogy kedvünk tartja.

Az viszont már csak Magyari Péter izgalmas ma reggeli cikkéből derült ki, hogy mi lehet a kormány szándéka az összes ellenzéki párt közös listára terelésével, pontosabban, hogy mire számítanak a csapdára gyanakvó ellenzékiek. Röviden arra, hogy ez még csak a kezdet: hiába lejt már eleve meredeken a pálya és hiába síkosítják tovább ezzel az új módosítóval, a többség nem reménykedik benne, hogy a kormány ennyiben hagyná a dolgot, és a választókra bízná a döntést.

LEGFŐBB IDEJE A KÖZPÉNZZEL FOGLALKOZNI

Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

„A járványhelyzet lényegében egy próba: próbája az egészségügyi rendszernek, a gazdaság teherbíró képességének, de próbája annak is, hogy választott képviselők mit gondolnak a demokráciáról és arról, hogy nekik abban mi a dolguk. Most annak vagyunk tanúi, hogy a hatalom korábban sosem látott egyértelműséggel fedi fel valódi természetét” - írja a 444-en vezetett blogjában a TASZ.

A jogvédő szervezet szerint az alaptörvény újabb módosítása alkotmányos szinten szavatolná, hogy a közpénz elveszítheti közpénz jellegét, ha mondjuk egy alapítványhoz vagy magáncéghez kerül, és így az adóforintok útját még nehezebb lenne követni. Szurovecz Illés annak járt gyorsan utána, mit jelent az alaptörvény-módosításban az a kitétel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat csak kétharmados többséggel lehet bolygatni. Spoiler: dollármilliárdos tételben várható a közpénzjelleg elvesztése.

HALOTTAINK IS EGYRE TÖBBEN

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

101 újabb koronavírus-fertőzött hunyt el a szerda reggeli jelentés alapján, ez eddig a harmadik legmagasabb napi adat. Összesen majdnem 2700 áldozata van a járványnak.

November elején írtuk meg, hogy vezető halálok lett Magyarországon a koronavírus, mostanra pedig eljutottunk oda, hogy ez már az összhalálozás statisztikáin is látszik. A KSH a halálesetek hivatalos adatait legutóbb az október 12-18-i héttel frissítette; ebben az időszakban a halálozások száma majdnem tíz százalékkal magasabb volt, mint a tavalyi 42. heti adat. De ez még sokkal rosszabb lesz: az operatív törzs azon a héten 205, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jelentett, míg múlt héten 600-at. Ez az elmúlt évek október-novemberi heti halálozási átlagának a negyede.

A legfontosabb vírusos információk benne voltak az esti rendes koronahírlevélben, itt csak néhány friss vagy kiemelt ajánlat:

Kedden Orbán szerint még csak 50 százalék esélye volt, hogy az egészségügy kibírja a strapát, ma már 99,9 százalék



Mindenki otthon maradt a kijárási korlátozás első estéjén Budapesten



Sorra derül ki, mely városokban, kerületekben lesz kötelező maszkot viselni



Kutyával sétálni este 9-kor legális, pont ugyanazt csinálni akkor és ott kutya nélkül 500 ezerbe kerülhet



Milliókat vállal át az állam a focisták fizetéséből a járvány miatt

KIS BELPOL

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csütörtökön három független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs közös sajtótájékoztatót tart Fekete-Győr Andrással, amelyen a hvg.hu szerint a Momentummal való formális együttműködésüket jelentik be.

Direkt36: Az EU szerint szabálytalanul jutott pénz olyan projektekre, amikben egy MSZP-s politikus kormányközeli figurákkal együtt vett részt.

Magyar állampolgárságot kapott a Polat család. Egy-két éven belül megyényi területek villamosenergia-ellátása múlhat rajtuk, pedig Orbán Viktor barátja már eddig is halmozta a bizniszeket.



A bíróság kimondta, hogy az SZFE dolgozóinak követelései jogszerűek, Vidnyánszky meg bemondta, hogy februártól új helyszínen folytatódik az oktatás.

Eger polgármestere lényegében azt állítja, hogy a kormány megzsarolta, ezért kénytelen a Fidesz-közeli igazgatót újra kinevezni a színház élére.

Mi lesz az Egyenlő Bánásmód Hatósággal?

NAGY VILÁG

