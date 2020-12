Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes szerda reggelt! Lehet, hogy ma nem fogunk annyit nevetni, mint tegnap

4 legfontosabb cikkünk most:

SZÁJER SPECIÁLBA

Ami tegnap történt, azt sokan az unokáinknak is mesélni fogjuk. Szájer József karrierjének vége a rendszerváltás utáni magyar politika történetének leghihetetlenebb, legszórakoztatóbb és sok szempontból legviccesebb eseménye volt. A 444 hét és fél éves története során egészen biztos, hogy a szerkesztőségben egyszer sem röhögtünk annyit, mint 2020. decemberének első napján.

Fotó: THIERRY MONASSE/AFP

A sztorit e hírlevél valamennyi olvasója betéve fújja, vegyük inkább végig, pontosan hogy robbant ki az ügy. A 444 belső emaillistájára dél előtt néhány perccel küldte be egy kolléga a Brussels Times angol nyelvű hírét a rendőrség által lebuktatott, karanténszegő szexpartiról, azzal a kiegészítéssel, hogy a belga fővárosban azt pletykálják, a cikkben említett EP-képviselő magyar.

Nem sokkal később mi is publikáltuk a hírt, és közben minden létező vonalon próbáltuk kideríteni, ki volt a melegbárban múlt péntek este lebukott politikus. Mivel Szájer József vasárnap kurtán-furcsán lemondott, és az utóbbi években a 444 szerkesztőségébe is eljutottak a pletykák arról, hogy a Fidesz politikusa nem a keresztény-konzervatív családideál szerint él, természetesen volt tippünk, de tippeket nem szoktunk megírni.

A hatalmas helyzeti előnyből induló belga újságírók hatékonyabbak voltak nálunk, így ők írták meg először, hogy magyar bukott le, aztán azt, hogy a Fidesz alapító tagja, majd azt is, hogy egy olyan képviselő, aki azóta lemondott a mandátumáról. Innentől kezdve mi is tényként kezeltük Szájert, így mire egy furcsa közleményben elismerte, hogy bizony ő volt az, nekem már kész is volt a rövid cikkem arról, hogy Magyarország az igazi meseország, De még így sem tudtam megelőzni a Ryanair ravasz marketingeseit, akik egyből rárepültek az ügyre.

Innentől kezdtek felgyorsulni az események, egymás után jelentek meg a már ekkor is elképesztő sztorit korszakossá emelő részletek. Kiderült, hogy Szájer egy ereszcsatornán keresztül, véres kézzel próbált elmenekülni a buliból, de nem járt sikerrel, és a rendőrök még kábítószert, konkrétan ecstasyt is találtak az 59 éves politikus hátizsákjában. Este végre szusszanhattunk egyet, és volt időnk az ügyre adott reakciókkal és egyéb érdekességekkel foglalkozni:

POSZT-SZÁJER

A következő napokban, ha nem is olyan tempóban, mint kedden, de biztosan fognak még szédületes részletek kiderülni a brüsszeli szexpartiról. Már az egész bulit szervező belga férfit is sikerült megszólaltatni. Emlegetni viszont még nagyon sokáig fogjuk, és nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a magyar politikára, amelytől szinte teljesen idegenek a szexbotrányok – az ilyen kaliberűekről nem is beszélve –, így nehéz megbecsülni a következményeket.

Szájer József a Fidesz 2015. decemberi kongresszusán Fotó: Botos Tamás/444

Rövid- és középtávon Szájer botránya egyáltalán nem rossz a Fidesznek. A hatalom ettől még az övék marad, és a tényleg páratlan médiaérdeklődésnek köszönhetően sem az újságíróknak, sem a közvéleménynek nem marad figyelme például a tragikus járványhelyzetre. Olyan kisebb jelentőségű ügyek, mint Demeter Szilárd három napja még egy komplett országot lázban tartó írása kedd délre teljesen eltűntek a címlapokról. Pedig most már a CEU és az MTA is elítélte az azóta törölt, Sorost hitlerező cikket. Kit érdekel most, hogy a koronavírusra hivatkozva a kormány megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek?

Persze így a Fidesznek kedvesebb témákra sem jut elég figyelem – szinte észrevétlen maradt például, hogy Szijjártó Péter közölte, Ukrajna támadást indított az ország magyar kisebbsége ellen – de ezzel együtt tudnak élni.

Hosszabb távon viszont egy ekkora botrány igenis sokat árthat a Fidesznek. Mégiscsak az történt, hogy a magyar alkotmány szerzőjét egy melegbárban kapták el egy orgián, némi kábítószer társaságában. Innentől kezdve azért nehezebb lesz a konzervatív értékekről és a keresztény családmodellről papolni. Bár ne felejtsük el Donald Trump megállapítását sem, hogy ha lelőne egy embert a New York-i Fifth Avenue közepén, a rajongói akkor sem pártolnának el tőle.

Szintén a Fidesz ellen dolgozik, hogy az EU-ban annyira sokaknak van belőlük elege, hogy minden lehetőséget megragadnak a kormánypárt faragására. Most például a gestapózó Deutsch Tamás kizárásáért indult aláírásgyűjtés a Néppárt EP-frakciójában. A legfontosabb pedig az a mondás, amit Josep Tarradellesnek, a 20. század nagy katalán politikusának szokás tulajdonítani: „a politikában bármit szabad, csak magadat nevetségessé tenni nem”. Szájer most nevetségessé tette magát, a politikai karrierjének azonnal vége is lett. A nagy kérdés, hogy a magyar választók csak őt röhögték ki kedden, vagy a környezetét is.

ÜZENET RÓMÁBÓL

Ferenc pápa a karantén idején könyvet írt arról, hogy miért jutott válságba a világunk, és milyen kiutak képzelhetőek el. Az Álmodjunk együtt személyes történetek és a modern kapitalizmus meg a populizmusok kritikájának elegye, és most magyarul is megjelent. A könyv legerősebb állítása az, hogy a migráció csak azoknak a fejében jelent fenyegetést a kereszténységre, akik hasznot húznak ennek hangoztatásából

COVID-20

Ne hagyjuk, hogy egy brüsszeli orgia elterelje a figyelmünket: Magyarországon kedden már súlyosabb volt a járványhelyzet, mint tavasszal Olaszországban, és ami hétfőn még óriási eredmény volt Müller Cecília számára, az egy nappal később csak adatközlési malőr.

Ott tartunk, hogy miközben 2000 fertőzöttet találnak az általános iskolákban, vegyvédelmi alakulatokkal fertőtlenítik az oktatási intézményeket, pedig ennek szinte semmi értelme. De az igazán aggasztó, hogy most már Gulyás Gergely is arról beszélt, szeretnének lazítani a járványügyi intézkedéseken a karácsonyi időszakra – pedig semmi jele nincs annak, hogy a megbetegedések vagy a halálozások száma csökkenne Magyarországon.

Máshol:

KÜLFÖLD

Nem csak Magyarországon volt izgalmas a kedd. Szlovákiában letartóztatták a nagy kenőpénz-botrány egyik főszereplőjét, az ország egyik leggazdagabb emberét, a Penta cégcsoportot vezető Jaroslav Haščákot. „A maffia csak annyira erős, amennyire az állam gyenge” - kommentálta Igor Matovic miniszterelnök a fejleményeket.

Máshol:

CSODA

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR/Science Photo Library via AFP

Ritka az olyan tudományos áttörés, amiről azonnal egyértelmű, hogy forradalmi újdonság és alapvetően megváltoztathat egy tudományterületet, de most mégis történt egy ilyen. A Google egyik cégét, a DeepMindot, és annak mesterséges intelligencia szoftvereit eddig leginkább a sakkban, a góban vagy a Starcraftban elért eredményei miatt ismerte a nagyközönség, de azt eddig is lehetett tudni, hogy ezeket valójában arra használja a cég, hogy a játékokon felnőtt algoritmusokat később ráeresszék az emberiség megoldandó problémáira.

Most pedig a DeepMind meg is mutatta, hogy a játékokon túl milyen csodákra képes, és egy fél évszázados probléma megoldásával egy csapásra forradalmasíthatja a biológiát. A szoftverük minden korábbinál gyorsabban és pontosabban tudta előrejelezni a rendelkezésre álló aminosav-szekvenciákból a fehérjék alakzatát, amely meghatározza azok funkcióját.

Ez az áttörés évekkel felgyorsítja a sejtek működésének megértését, a fehérjetervezést, a gyógyszerkutatást és a hulladékot lebontó enzimek tervezését. Ahogy egy fehérjekutatással foglalkozó tudós fogalmazott, a szoftver fél órán belül segített megtalálni azt a fehérjestruktúrát, amellyel a laboratóriuma már egy évtizede nem tudott megbirkózni.