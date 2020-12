Mi van, ha minden leáll?

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Kilenc nappal karácsony előtt már érezhetően kevesebb a hír.

4 legfontosabb cikkünk most

COVID-20

Már idén érkezhet Magyarországra koronavírus elleni vakcina, jelentette be hétfőn az Operatív Törzs. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy idén még bárkit be is oltanának az országban. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) minden bizonnyal csak az év legvégén fogja engedélyezni az EU-ban az első, a Pfizer által gyártott vakcina használatát, és csak utána kezdődhet meg ezek alkalmazása.

Az igazán nagy kérdés azonban az, hogy ha lehet is majd oltani, hány adag vakcina lesz az országban. A Pfizer kapacitásai szűkösek, így Magyarország hiába rendelt összesen 17,5 millió adagot, ami gyakorlatilag mindenkinek elég lenne, az első hullámban talán csak 50-100 ezer dózis érkezik. Ez az egészségügyi dolgozók, a közrend fenntartásán munkálkodók oltására elég lehet, valamint a nagy kockázatnak kitett, súlyos alapbetegséggel küzdők kaphatnak még belőle. Nagy mennyiségű, tényleg tömeges oltást lehetővé tévő vakcina majd valamikor 2021 tavaszán érkezhet. A mostani számokat nézve addig még több ezren fognak meghalni koronavírusban.

NOVÁK NŐI

Fotó: Axióma Facebook

A Fidesz imádja a kultúrharcot, Novák Katalin családügyi miniszter hétfőn nagy port kavart gondolatait viszont ehhez a háborúhoz képest viszonylag ártalmatlanok. Szemben a meleg- és mindenféle egyéb szexuális kisebbségek ellen nagy hangon bejelentett intézkedésekkel, a nők tradicionális életpályamodelljéről közölt hagymázas elgondolások inkább csak idegesítők, de legalább senki életét nem teszik direktben tönkre.

Ettől függetlenül legyinteni persze nem lehet olyan, jobb helyeken már évtizedekkel ezelőtt is ciki elméletekre, mint hogy a nő ne akarjon annyit keresni, mint a férfi, és egyébként is, ott a családanyaság kiteljesedése életpályamodellnek. A 444-en az Amnesty International szakértője is megírta, hogy mi a gond Novák kijelentéseivel, és hogy értelmezi félre teljesen és szándékosan a miniszter a nők emancipációját.

Más, de erősen kapcsolódó hír, hogy Semjén Zsolt szerint az elmúlt évtizedben ötszörösére nőtt az egyházak támogatása, Szent István-i mértékű templomépítési program zajlott

AKADOZÓ GYÁR

Ma dönt a parlament a választási törvények módosításáról. Természetesen mindegyik módosítás vagy a Fidesznek kedvez, vagy az ellenzék számára legjobb esetben is csak semleges, de ettől függetlenül nagyon érdekes dolgok történtek az utóbbi hetekben a fideszes törvénygyárban. Úgy tűnik, hogy miközben Orbán Viktor inkább Brüsszelre figyelt, itthon akadozott a gépezet.

Az ellenzék ugyan közös közleményben tiltakozott az egyoldalúan előkészített javaslatcsomag ellen, de valójában eléggé meg voltak lepődve: a törvényjavaslat közel sem volt annyira ártalmas, mint amire számítani lehetett.

A Fidesz új „ellenzéki” strómanja, Volner János úgy tűnik tett egy szívességet az ellenzéknek azzal, hogy az ő javaslatával terelnek minden pártot közös listára.

A kormányoldal elfogadta az ellenzék javaslatát a Pest megyei választókerületek határainak módosítására.

Az egyetlen egyértelműen a Fidesz érdekeinek kedvező módosítás az eddig is messziről büdös levélszavazatokkal kapcsolatos.

Hiába a közös lista, az ellenzéki pártok azért versenyeznek egymással, néha egészen meglepő pályákon is. Miután a Momentum vasárnap közölte, hogy előválasztási jogot adnának a 17 éveseknek, hétfőn a Jobbik már azzal jött, hogy ők meg az általános választói korhatárt csökkentenék 16 évre. Szédítő belegondolni, hogy hol lehet ennek a versenynek a vége, talán valahol az óvodásoknál.

KI ZSIDÓZOTT?

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A kormánymédia nyakatekert karaktergyilkosságai közül is kiemelkedően furcsa ügyet próbálnak most Baranyi Krisztina ellen fordítani. A ferencvárosi polgármester egy telekeladással kapcsolatos unalmas önkormányzati ülésen próbálta kicsit ügyetlenül kifigurázni mások kifogásait egy izraeli ingatlantulajdonossal szemben. Bár egészen nyilvánvalóan nem erről volt szó, most Baranyit azzal vádolják – nem csak kormány-, hanem kerületi ellenzéki oldalról is –, hogy antiszemita.

LEÁLLÁSOK

Fotó: Ali Balikci/Anadolu Agency via AFP

Magyar idő szerint hétfőn ebédidőben az egész világ ízelítőt kapott abból, hogy hogyan is lehetne még sokkal rosszabb. Olyan történt, amire emberemlékezet óta nem volt példa: leállt a Google. Maga a kereső pont nem, de az óriási amerikai techcég összes többi szolgáltatása igen. Egy ideig nem lehetett levelezni (Gmail), útvonalat tervezni (Maps), írni vagy bármilyen dokumentumhoz hozzáférni (Docs), és még videókat nézni sem (Youtube).

A legrosszabb azoknak volt, akik még ezeknél is alapvetőbb életfunkcióikat kötötték össze a Google-lal, például olyan okosotthonokban, ahol a világítást is a Google Home kontrollálja, és hirtelen nem tudták, mihez kezdjenek a sötétben. Még nem tudni, mi okozta a teljes leállást, és tökéletesen elképzelhető, hogy csak valamilyen hiba volt. De hogy vannak olyan terrorszervezetek, sőt akár államok is, amelyek szívesen kapcsolnák így le a fél világot, az egészen biztos, és senkit nem lepne meg, ha a mi életünkben ízelítőt is kapnánk egy ilyen típusú támadásból.

És egy egészen másfajta leállás: tovább hátrál a Pornhub, a világ legnagyobb pornóoldala, amely most letörli az összes videót az oldalról, amit nem hitelesített felhasználók töltöttek fel, összességében több mint 10 milliót a kb. 13-ból. Amióta fekete-fehéren kiderült, hogy a Pornhubra folyamatosan töltenek fel kiskorúakról készült, illetve nemi erőszakot bemutató filmeket is, és a világ két legnagyobb pénzügyi szolgáltató vállalata, a Mastercard és a Visa közölte, hogy felül fogják vizsgálni a kapcsolatukat az oldallal, a bevételkieséstől megijedt cég azonnal lépett.

PROTONMAIL

