Ma eldől a karácsony – de kit érdekelnek a szabályok?

Jó reggelt! Az ország nagy részén biztosan nem lesz fehér karácsony.

COVID-20

December 21-e van, a nap, amikor kiderül, hogy maradnak-e a mostani járványügyi szabályok a karácsonyi ünnepre, esetleg lazít, ne adj’ isten szigorít a kormány? Csak az nem világos, hogy ennek mekkora jelentősége van.

Szombaton Szolnokon temették el Kozák Lászlót, azaz Nagy Grófót. Az érvényes szabályok szerint egy temetésen 50-nél többen nem lehetnek, itt mégis több százan gyászoltak egy temetőben, tehát még csak nem is magánterületen. Senki semmit nem tett ennek megakadályozására, és hiába készültek a helyszínen olyan felvételek, amiken nagyjából mindenkit be lehet azonosítani, nem tudunk arról, hogy utólag bárkit bármilyen retorzió ért volna. Ha a magyar állam nem akarja vagy nem tudja betartatni a saját szabályait, miért gondoljuk, hogy akármi is lesz az előírás karácsonyra, azt bárki kötelezőnek érzi majd magára és a családjára nézve?

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Pedig lenne miért óvatosnak lenni és betartani a szabályokat: szombaton 189, vasárnap 185 halálos áldozata volt a koronavírusnak Magyarországon. Vagy ha úgy tetszik: november elseje óta minden 10. percben meghal valaki az országban koronavírusban. Reménykedésre csak az ad okot, hogy a kórházban kezelt és géppel lélegeztetett betegek száma már csökken, ami, ha a magyar második hullám görbéje is úgy alakul, mint más európai országokban, hamarosan a halálozási adatok csökkenését is elhozhatja.

Máshol:

KÖZÖS LISTA, KÖZÖS MINDEN

A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, valamint a Momentum politikusai, független országgyűlési képviselőkkel együtt közösen tesznek fogadalmat a kormánnyal szembeni ellenállásról az Országház lépcsőjén 2019. január 3-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Vasárnap estére hivatalos lett az ellenzéki összefogás. A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum bejelentették, hogy 2022-ben:

Mind a 106 körzetben közös jelöltjük lesz, olyanok, akik „nem vettek részt korrupciós bűncselekményben, és nem játszottak össze a Fidesszel”.

Közös miniszterelnök-jelöltet indítanak, közös programmal, és valamennyi párt közös listán indul.

Az Orbán-rendszert lebontva megadják „a nemzetnek mindazt, amit a rendszerváltáskor megígértek neki: szabadságot és jólétet”.

A legfurcsább az egészben, hogy amióta a Fidesz a választási törvény módosításával gyakorlatilag közös listára kényszerítette az ellenzéki pártokat, ezek szinte zökkenőmentesen képesek együttműködni a közös cél érdekében. Ismerve a magyar politika utóbbi éveinek dinamikáját, valahogy vihar előtti csendnek látszik az egész, és csak az tűnik kérdésesnek, hogy az ellenzéki szövetség esik szét magától, vagy a Fidesznek van még valami terve a közös lista ellehetetlenítésére.

Orbán Viktor mindenesetre nem vesz vissza a lendületéből:

OLTOGATÁS

Ha minden jól megy, ma engedélyezik az Európai Unióban a Pfizer vakcináját, és ezzel minden adminisztrációs akadály elhárul az oltások megkezdése elől. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ma, vagy akár holnap el is kezdenének oltani.

A magyar egészségügyi intézményekből 22-ig várják a dolgozók igényeit, hogy ki kér egyáltalán oltást. De nem mi vagyunk az EU egyetlen országa, ahol nem mennek flottul a dolgok, aki valami igazán rémisztőt akar olvasni, álljon neki ennek a hosszú, angol nyelvű Spiegel-cikknek, amely azt állítja, hogy ha nincs szerencsénk, Európában még 2021 végén sem lesznek tömeges oltások. Egy belga miniszter egyébként véletlenül közzétette, hogy mennyiért veszi az EU a vakcinákat, és e körül is áll a bál.

Máshol:

TERRIBLE WEEKEND

Boris Johnson szombati sajtótájékoztatóján Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

A legrosszabb hétvégéje a briteknek volt. Már a hét elején lehetett tudni, hogy az országban felbukkant a koronavírus egy új variánsa, amit mostanra a WHO is elkezdett vizsgálni. Vasárnap viszont Boris Johnson miniszterelnök bejelentette, hogy ez a mutáció miatt Délkelet-Angliában, így Londonban is, mától kijárási tilalom van, ami azt jelenti, hogy ugrott a karácsony.

Az új vírusvariánsról annyit tudni, hogy az eddig ismerteknél gyorsabban terjed, de nem feltétlenül halálosabb, és az eddig engedélyezett oltások ellene is védenek. A szigorítás hatására azonban így is hatalmas tömeg alakult ki a pályaudvarokon. Brit szempontból ennél is súlyosabb, hogy az EU országai egymás után állították le a szigetországból érkező repülőjáratokat, ami gy néhány óra alatt olyan lakat alá került, ahonnan gyakorlatilag sehogy nem lehet átlépni a kontinensre.

Ez néhány nappal előrehozott brexitnek tűnik – ami nagyon úgy tűnik, egyébként is alku nélkül következne be január 1-én, miután továbbra sincs kompromisszum. Ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat, legyen elég annyi, hogy a brit kamionsofőrök még egy sajtos-sonkás szendvicset sem hozhatnának be az EU-ba.

AMERIKA

TÉNYLEG ADVENT

Timi és a férje december harmadikán kivittek egy fogast a Bosnyák térre, rajta néhány számukra fölösleges ruhadarabbal, hogy elvihesse az, akinek szüksége van rá.

Azt gondolták, néhány ember talán követi a példájukat, de miután Facebookon híre ment a kezdeményezésnek, tömegével jelentkeztek az emberek, hogy ők is hoznának ruhát.

A fogas azóta is üzemel, és legalább annyi ruha érkezik minden nap, mint amennyit elvittek az arra rászorulók. Ahogy Timi fogalmaz a 444 videójában: „Most tapasztaltam meg, hogy miről kellene szólnia az adventnek”.

ÉP ÉSSZEL

Ahhoz, hogy ép ésszel átvészeljük a járványt, fel kell ismernünk, hogy tehetetlennek érezzük magunkat. A 444 podcastjának új adásában pszichológus és szociálpszichológus vendégeinkkel többek között arról is szó volt, hogy a nemzeti konzultáció sokakban azt erősíthette meg, hogy az ő véleményük is annyit számít, mint a szakértőké. És hogy napi pár gyakorlattal enyhíteni lehet a járvány okozta szorongáson.

