Űgy tűnik Biden megint nyert – és Magyarországra is figyelhet

VAKCINAHÍRADÓ

Kedden megérkezett Magyarországra a Pfizer harmadik vakcinaszállítmánya, aminek köszönhetően most már 79 ezer ember beoltásához elegendő oltóanyag van az országban. Ez valamivel több, mint 1 százaléka annak, amire a becslések szerint a magyar lakosság nyájinmunitásához szükség lenne.

Egy lengyel ápoló, akinek a beoltása nem soron kívül történt Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

A Pfizer összesen 4,4 millió dózist ígér, és érkezik majd más gyártóktól is vakcina, de ezekre még inkább hónapokat kell várni, mint heteket. Addig talán összejön egy oltási terv is, mert mi most van, abból a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint pont az oltási terv hiányzik.

Amíg nincs, a kormány azzal múlatja az időt, hogy egy politikai elemzőt vádol oltásellenesség gerjesztésével, mert az arról beszélt, hogy a kínai és az orosz vakcinák erőltetése nem növeli lakosság bizalomérzetét. Amiben azért van igazság, és ha a bizalom egyszer elvész, nehéz olyan jószándékú nyilatkozatokkal helyreállítani, mint az MTA kutatóorvosaié, akik szerint igenis mindenki oltassa be magát.

Bár Magyarországon kiemelkedően magas az oltásellenesek aránya, nálunk legalább olyan őrültek nincsenek, mint a wisconsini gyógyszerész, aki szándékosan tett tönkre vakcinákat, mert meg volt győződve, hogy azok megváltoztatják a DNS-t. Amerika egyébként is a vírusőrültség termékeny táptalaja, Los Angelesben például maszkellenes tüntetők zaklatták a vásárlókat.

Máshol:

COVID-21

Most már több mint tízezer magyar halt meg koronavírusban, a hivatalos számok szerint egészen pontosan 10080. Ez olyan felfoghatatlanul nagy szám, hogy sokáig gondolkodtunk, hogy tudjuk ezt egy kicsit befogadhatóbbá tenni. Például néhány adattal:

Egy 10 080 fős település az ország 150 legnépesebb városa között lenne.

Budapesten 2019 első hat hónapjában, vagyis fél év alatt összesen 10 923-an haltak meg.

Borsodban 2019-ben egész évben 9 437 embert gyászoltak.

1990-2019 között AIDS-ben összesen 398-an haltak meg Magyarországban.

14 év alatt, 2006-2019 között közúti balesetben összesen 9361-en hunytak el.

Vagy azzal, hogy végigpörgetjük a több mint tízezer halálos áldozat teljes listáját.

Kedden az operatív törzs bejelentette, hogy ismét fogadunk utasokat abból az Egyesült Királyságból, ahol már minden korábbi rekordot megdöntve egyetlen nap alatt több mint 60 000 fertőzöttet találtak. Viszonylag biztosan meg lehet tippelni, hogy a szigetországban pusztító brit vírusvariáns már itt van nálunk, de a következő hetekben sokat ronthat a helyzeten, és Magyarországon is harmadik hullámhoz vezethet a folyamatos utánpótlás importálása.

AMERIKA

Úgy tűnik, a kedd hatalmas sikert hozott Joe Biden számára. Azért csak úgy tűnik, mert magyar idő szerint szerda reggel még nincs végeredmény Georgia államban, ahol két szenátori pótválasztást is tartottak, de nagyon úgy tűnik, hogy mindkettőt a demokrata jelölt nyerte.

Joe Biden "Szavazz!" feliratú maszkban kampányolt a georgiai pótválasztást megelőző délután Atlantában, a Center Parc Stadion melletti parkolóban. Fotó: JIM WATSON/AFP

Ez azt jelenti, hogy mindkét nagy pártnak 50-50 szenátora lesz Washingtonban, de mivel döntetlen esetén az alelnök szavazata dönt, a demokraták Kamala Harris segítségével elvileg át tudják vinni az akaratukat a testületen. Ez pedig alaposan megkönnyíti majd Biden elnökségét, akinek így nem kell folyamatosan kompromisszumokat kötnie törvényalkotáshoz a republikánusokkal.

A szerda hasonlóan fontos nap lesz Biden számára: a washingtoni Kongresszusban ma kell megerősíteni, hogy tényleg ő az elnök. Mivel itt is többsége van a demokratáknak, ez elvileg csak formalitás, de Trumpék még bevethetnek valamit. Az utcán mindenképpen, Washingtonban nagy tüntetésekre és feszült jelenetekre számítanak annak ellenére is, hogy már az egyébként republikánus Arnold Schwarzenegger is „hazafiatlan szarságnak” nevezte Trump kiszivárgott telefonbeszélgetését.

Magyar szempontból a legfontosabb amerikai hír viszont az, hogy Biden külpolitikai csapatában egy újabb olyan ember kapott fontos posztot, aki várhatóan nem lesz barátságos a budapesti kormánnyal. Az a Victoria Nuland lesz a külügy harmadik embere, aki az Obama-kormányok idején az európai és az eurázsiai ügyekért volt felelős, és aki többször is szerepelt a magyar hírekben, mivel ismerten karcos volt a viszonya az Orbán-kormánnyal.

HEXAKOALA

Kedden kiállt a nyilvánosság elé a közös listát tervező hat ellenzéki párt vezetője, és előadták a hat pontot, amire a közös kormányozást alapoznák. Ezek:

Társadalmi béke és újra egyesített nemzet. Új köztársaság, melyben a polgárok ellenőrzik a kormányt, és nem fordítva, és olyan új jogállam, melyben a hatalom szolgálja a törvényt. Az ország és a bolygó jövőjének figyelembe vétele. Gondoskodó társadalom, melyben az ingyenes és jó minőségű egészségügyi ellátás, oktatás, szociális ellátás és kultúra mindenkit megillet. Igazságos gazdaság,, ami mögött tisztességes verseny, és jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető állami szolgáltatások állnak. Az Európai Unió.

Nem ez a közhelyes hat pont fog bárkit meggyőzni arról, hogy ne a Fideszre szavazzon. Viszont az is biztos, hogy a Fidesz 2022-ig még sokakat meggyőzhet arról, hogy szavazzanak az ellenzékre az olyan pitánerkedéssel, mint az ellenzéki vezetésű Józsefváros gyermeküdülője elleni bosszú.

KÜLFÖLD

Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor négy hónapja csalta el hazája választását, és azóta ragaszkodik foggal-körömmel a hatalomhoz, hiába az ellenzéki tömegtüntetések. Most egy váratlan húzással 2021-et a nemzeti egység évének nyilvánította, és azt is közölte, hogy őt bizony csak választások útján leváltani. Lefordítom magyarra: 2021 nem a nemzeti egység éve lesz Belaruszban, és Lukasenkát nem lehet választások útján leváltani.

Máshol:

EGY MŰSORVEZETŐ HITE

A Hit Gyülekezete tévécsatornája, az ATV függetlensége, függősége évek óta téma, Most azonban egy olyan ügy került nyilvánosságra, ahol már nincsenek ilyen jellegű kérdések. Kárász Róbert műsorvezető alapítványa az EMMI-től kapott pénzt, miközben ő egészségügyi kérdésekben vezetett műsort a csatornán. Ilyen kérdéseket feltéve:

„akkor ön is elismeri, nem, hogy az egészségügy területén fantasztikus fejlődések vannak?”

A furcsaságok sorát gyarapítja, hogy bár létezik az URL-je, egy különösen propaganaszerű videó azóta eltűnt az ATV oldaláról, onnan legalábbis biztosan, ahol korábban megtalálható volt. Kárász szerint semmi kivetnivaló nincs abban, hogy alapítványa 2019.elején hárommillió forintos támogatást kapott az egészségügyet is felügyelő erőforrásminisztériumtól, szerinte ez

„teljes egészében etikus és összeférhető”.

ÉS EGY JÓ HÍR

Karnyújtásnyira az Androméda galaxis Fotó: Nicolas Lefaudeux

Csillagászok régóta vitatják az univerzum korát, de most úgy tűnik, sikerült megegyezni. A világegyetem 13,77 milliárd éves, plusz-mínusz 40 millió év, ami ezen a szinten már tényleg semmiség. Bárcsak minden vitát ilyen megnyugtatóan tudnának rendezni az emberiség nagy koponyái.