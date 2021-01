Amerika elszabadult

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! A mi éjjelünk alatt elég súlyos dolgok történtek Amerikában.

2020 január 6-án az Egyesült Államok egy délután erejéig banánköztársasággá változott. Azt lehetett sejteni, hogy a szerdai program nem lesz egyszerű. A washingtoni Kongresszusnak és Szenátusnak még rá kellett bólintania Joe Biden választási győzelmére, ami elvileg csak formaság, de Trump alatt semmi sem az. Magyar idő szerint csütörtök reggel a bólintásra még mindig nem került sor, annyira elhúzódtak az események. Bár itt az „események” talán nem a megfelelő kifejezés.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trump elnök szerda délben néhány ezer híve előtt beszédet tartott az amerikai fővárosban, amit azzal zárt, hogy velük megy a Capitoliumhoz. Szokása szerint hazudott és nem tartott a tömeggel, rajongói viszont megostromolták az épületet. Már amennyiben az érthetetlen módon ide vezényelt maroknyi békés rendőr megkerülése és a besétálás ostromnak számít.

A Kongresszus ülése mindenesetre megszakadt, Mike Pence alelnököt kimenekítették, amivel a tüntetők elérték a céljukat: megszakadt Joe Biden győzelmének konfirmálása. Ekkortól azonban már nem tüntetőkről kell beszélnünk, A puccskísérlet túlzás néhány fogalmatlanul mászkáló és bohóckodó trumpistára, de nem is szabad az események súlyosságát kisebbíteni: Washington és a világ ilyet még nem látott, ezek az amerikai elnök által feltüzelt emberek tényleg egy szabad választás eredményét akarták semmissé tenni, megdöntve ezzel az amerikai demokráciát.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

A hihetetlen képeket látva lehetetlen volt nem észrevenni, hogy a rendfenntartó erők mennyire kesztyűs kézzel bánnak a randalírozókkal. Elképesztő volt a kontraszt az Amerikából az utóbbi hónapokban érkező képekkel, amiken rendőrök feketék, a feketék jogai mellett tüntető demonstrálók ellen léptek fel keményen, határozottan, erőszakosan.

Szerencsére a Capitoliumba betörők nem igazán tudtak bent mit kezdeni, talán őket is meglepte, hogy egyáltalán bejutottak. Egy részüknek talán nem is voltak komoly céljai, elképesztő maskaráik legalábbis erre utaltak. Végül sikerült is őket kiszorítani az épületből, négyen meghaltak, és washingtoni idő szerint szerdán későn délután folytatódhatott a munka az épületben.

WHAT NEXT?

Csak hogy világos legyen: az Amerikai Egyesült Államok elnöke továbbra is Donald Trump. Január 20-ig a helyén maradhat, de azért most már vannak jelei annak, hogy ha nem is mozdítják addig el, még leghűségesebb szövetségesei is elkezdtek mellőle elpártolni.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Mike Pence alelnök például szerdán végig azt tette, amit egy demokráciában tennie kell. És végül ő, nem az elnök volt az, aki kivezényelte a Nemzeti Gárdát a Capitoliumhoz, hogy rendet tegyenek az épületben. Neki köszönhetően folytatódhatott a munka, Joe Biden győzelmének hivatalossá tétele.

Bár előzőleg több republikánus szenátor és képviselő fogadkozott, hogy mindent megtesz az elnökválasztás eredménye ellen, most már látszik, hogy valójában elég kevesen tettek így. Most már mindenki kénytelen a politikai jövőjére gondolni, és arra is, hogy a szerdai washingtoni eseményeknek lehetnek olyan büntetőjogi következményei, amelyek keretében akár őket és Trumpot is felelősségre lehet vonni. Talán azon fog ez állni vagy bukni, hogy sikerül-e bebizonyítani, a Capitoliumba az ő biztatásukra törtek be híveik, és hogy a bíróság puccskísérletnek vagy minek ítéli meg az egész balhét.

Szintén Trump gyengülésére utal, hogy mind a Facebook, mind a Twitter legalább 24 órára elvette a publikálási jogát. Eddig a nagy techcégek ennyire nyaltan nem mertek állást foglalni az elnök ellen, de hát itt tényleg egy őrült tombolásáról van szó. Fontos az őrültséget hangsúlyozni, mert most egyre erősödnek a hangok Washingtonban, hogy Trumpot még január 20-a előtt ki kéne vágni a Fehér Házból, és erre az amerikai alkotmány 25. kiegészítése lehet a legalkalmasabb, ami lehetővé teszi, hogy az elnököt betegség esetén gyakorlatilag leválthassák.

Fotó: Win McNamee/Getty Images/AFP

Szerencsére az őrület nem forgatott még fel mindent. A tőzsdék például meg sem rezdültek a drámai washingtoni képek hatására, úgy tűnik a befektetők már minden elmeháborodottságot előre bekalkuláltak. És azt is fontos megjegyezni, hogy szerdán biztosra vált: a demokratáknak a Kongresszus mellett a Szenátusban is többségük lesz, így Joe Biden elméletileg elég erős pozícióban lesz ahhoz, hogy rendet tegyen Amerikában. Már csak az a kérdés, hogy rendet lehet-e még ott tenni.

VAKCINAHÍRADÓ

Szerdán az európai gyógyszerügynökség jóváhagyta a második koronavírus elleni vakcinát, a Moderna gyógyszergyárét. Ebből az oltóanyagból Magyarország 1,7 millió dózist kap, de a teljes mennyiség csak hónapok múlva fog befutni.

Így továbbra sem látszik, honnét lesz az országban elég oltóanyag a járvány leküzdéséhez, ezt számolgatni azért is nehéz, mert nem tudjuk, pontosan hol tartunk az oltási tervben. Csütörtökön már idősotthonokban is oltani fognak, ami arra utalhat, hogy aki a terv szerinti első csoportból, tehát az egészségügyben dolgozók közül kérte, meg is kapta az oltást. Az orvosi kamara szerint viszont káosz van az egészségügyi dolgozók oltása körül. Talán a valós helyzet az, hogy miközben az orvosokat, ápolókat még oltják, nekiállnak az idősotthonoknak is, hogy hatékonyabban haladjanak.

Nem lehetetlen egyébként hatékony oltási programot kivitelezni – igaz, ezt eddig egyetlen ország, Izrael volt képes megvalósítani, Az ország viszonylag kicsi és sűrűn lakott, a lakosság hozzászokott a vészhelyzetekhez, így fegyelmezett, és a kiváló egészségügyi rendszer is felnőtt a feladathoz. A legfontosabb tényező azonban az, hogy Netanjahu miniszterelnök márciusban választást szeretne nyerni, és egyszerűen azzal kampányol, hogy mindenkit beolt. A jelenlegi tempóban sikerülhet is neki a szavazás előtt.

COVID-21

Már megint nem stimmel valami a járvány hivatalos magyarországi adataival. Szerdára megint több új fertőzöttet találtak, mint ahány tesztet elvégeztek az országban. Ezt később azzal korrigálták, hogy újabb 20 744 teszt jelent meg a kormányzati koronaoldalon. Ezzel azonban még nincs vége a furcsaságoknak, mert néhány napja egyszer már lejelentettek darabra ennyi tesztet, és persze nem lehetetlen, hogy egyezzen a két szám, de azért az sem, hogy megint összekevertek valamit.

Ehhez képest jó hír, hogy elkezdtek összecsengeni a KSH és az operatív törzs által közölt halálozási adatok adatok. 2020 49. és 50. hetében az elmúlt évekhez képesti többlethalálozást már pontosan lefedi az operatív törzs által jelentett covid-halálozás.

Az operatív törzs arról is beszélt szerdán, hogy indokolt továbbra is fenntartani a járványügyi intézkedéseket. Továbbra sincs bizonyíték arra, hogy szemben a környező országokkal, Magyarországon is megjelent volna a brit vírusvariáns, de nyilván igen. Az a variáns, aminek köszönhetően Nagy-Britanniában már több mint 1000 ember halt meg egy nap alatt koronavírusban, amire tavaly április óta nem volt példa.

ZSAROLÁS ÉS MEGGYŐZÉS

Két nagyon hasonló hír szerdáról:

Orbán szilveszterkor elvett a XV. kerülettől 430 millió forintot, ami pszichiátriai ellátásra ment volna

Az elővárosi közlekedésre 1200 milliárdot, a fővárosira szinte semmit sem szán a kormány a következő években

És egy kérdés ezzel kapcsolatban: biztos, hogy ezzel lehet szavazatokat szerezni? Pitiáner bosszúnak és zavarkeltésnek nyilván jó, de hogy segíti ez a Fideszt a 2022-es választásokon? Több szavazójuk lesz ettől? Vagy ezzel már nem foglalkoznak?

MAKOVECZ FAMILIA

Néhány napja röppent fel a hír, hogy a barcelonai Sagrada Familiát is leköröző gigantomán Makovecz-templom épülhet a budapesti Apor Vilmos téren. Miklósi Gábor mos kiderítette, hogy az hagyján, hogy a templom egyszerűen nem tud ott megépülni, de a kormány és a katolikus egyház is értetlenül áll a hajcihő előtt, ami a tervet övezi. Soha ne mondd, hogy soha, de nem úgy tűnik, hogy ebből valaha is lesz valami.