Egy járvány, két értelmezés

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Viharos szél és hideg lesz a héten, majd csak hétvégére javul a helyzet.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

A JÁRVÁNY SZÁMAI

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Járvány csak egy van Magyarországon, de értelmezni a jelenlegi állását legalább kétféleképpen lehet.

Továbbra is nálunk halnak meg a legtöbben lakosságarányosan az egész világon. Talán a héten sikerül hátrébb lépni ebben a borzalmas rangsorban, köszönhetően annak, hogy a hosszú hétvégén minden jel szerint tetőzött a harmadik hullám. Biztosra nem lehet ezt mondani, tekintve hogy hétvégén rendre összekuszálódnak a magyar járványügyi számok, de ettől még tény, hogy az elmúlt héten kevesebb fertőzöttet találtak, mint az előzőn.

A tetőzés ellenére továbbra is naponta több mint 200 halálesetet regisztrálnak, és a pozitív tesztek aránya is 20 százalék felett van. Így akármit is mutatnak a trendek, a járvány továbbra is tombol Magyarországon, és ez még hosszú hetekig így is marad. Az egészségügyi rendszeren sem lett kisebb a nyomás attól, hogy a kórházban ápoltak száma 12000-nél, a lélegeztetőgépen lévőké pedig 1500-nál megállt. Talán majd egyszer kiderül, hogy ezek a számok azért alakultak így, mert nem volt több beteg, vagy mert az egészségügy ennél több embert nem tudott ellátni.

Máshol:

A KORMÁNY SZÁMAI

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A számtalan tragikus adat helyett a kormánykommunikáció csak egyet harsog: a beoltottak számát. Ebben továbbra is mi vagyunk az egyik legjobbak az EU-ban, a hosszú hétvégén tovább gyorsult az oltások üteme, volt olyan nap, amikor több mint 90 ezren kaptak oltást. Ezt a 444 szerkesztősége is alá tudja támasztani, sokan közülünk az utóbbi napokban kapták meg első dózisokat, mások a következő napokban fogják.

Ha ilyen tempóban folytatódik az oltási kampány, már a héten lazítások jöhetnek. Egy március 27-i rendelet szerint a kormány ugyanis nem a járvány, hanem az oltási program alakulásától tette függővé a gazdaság újranyitását. Ha a 2,5 milliomodik magyar is megkapja az első dózisát, rövidítenek a kijárási tilalmon, sok üzlet és szolgáltató megnyithat, és a boltokban jöhet a négyzetméter alapú vásárlókorlátozás.

A gond csak az, hogy ez a 2,5 milliós szám teljesen hasraütésszerű. Miközben a kormány már Csehországnak adományoz vakcinákat, Szlávik János is arra hívta fel a figyelmet, hogy ennél jóval több oltás beadása után dőlhetünk csak hátra. Hogy mennyire kontraproduktív túl gyorsan megnyitni egy országot, azt az a Chile példája bizonyítja, ahol még Magyarországnál is lényegesen jobban haladtak a maguk oltási programjával, mégis kénytelenek voltak ismét bezárni.

A magyar kormány számára az oltási számokra koncentrálás nem csak azért hasznos, mert így az egyetlen olyan adatot sulykolhatják, aminek lehet örülni, Hanem mert egyúttal folyamatosan üthetik vele a szerintük „oltásellenes” ellenzéket. Ennek kivédésére valamennyi ellenzéki párt közös videóban buzdított az oltások mellett. Hogy kinek a narratívája győz, akkor derülhet ki igazán, amikor a nyájimunitás elérése előtt belassul az oltási program, és el kell dönteni, hogy ez kinek a hibája: a kormányé, az ellenzéké vagy a választópolgároké.

-12 HÓNAP

Április van, már csak egy év van hátra a 2022-es választásokig. Ezért indítottuk útjára most legújabb blogunkat, a közvéleménykutatásokkal foglalkozó Vox Populit.

Kezdetként megmutatja, miként olvasnak adatot a profik, mi a legbiztosabb infó a verseny jelenlegi állásáról, hogy lehet kiszámolni pillanatok alatt, hogy milyen parlamenti többség várható egy-egy friss adat alapján, és miért nem a levélszavazatok meg a választási iroda szoftvere nyeri meg a 2022-es választást.

Ezen az oldalon pedig azt lehet követni, hogy állnak és alakulnak az egyes pártok, illetve az egyesült ellenzék számai a különböző közvéleménykutatók szerint. Úgy tűnik, az utóbbiaknak van egy kis előnye.

KÍNAI MUNKA ÉS ERŐ

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar kormány egy kínai állami óriásvállalattal szeretné megvalósítani a magyar felsőoktatás elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb beruházását, a sanghaji elitegyetem, a Fudan budapesti kampuszának építését. A kormány által 540 milliárdosra becsült építkezés jelentős részben kínai alapanyagokból, kínai munkával, nagyrészt kínai hitelből valósulna meg, amit Magyarország fizetne.

Többet költ erre az állam, mint az egész magyar felsőoktatás működésére 2019-ben. Az építés kínai esélyese pedig a világ legnagyobb építő cége, a Kínai Állami Építőmérnöki Vállalat, ami több országban keveredett kémkedés és korrupció gyanújába.

MÁS FUTBALLKULTÚRA

Húsvéthétfőn interjú jelent meg a Magyar Nemzetben Petry Zsolttal, a német Hertha Berlin kapusedzőjével. Petry ebben többek közt arról beszélt a Gulácsi-ügy kapcsán, hogy „Európa morálisan mélyre süllyedt”, és fáj neki, hogy rasszistának tartják csupán azért, mert azt mondja,

„rettentő sok bűnöző lepte el Európát.”

Az interjúval több német lap is foglalkozott, és a Hertha szurkolói azonnali reakciót követeltek a csapattól és Arne Friedrich sportigazgatótól. A berlini klub egyelőre egy közleményt adott ki az ügyben, melyben azt írták, először is Petry Zsolttal vitatnák meg a kérdést zárt körben.

Ez a megbeszélés már hétfőn megtörténhetett, legalábbis erre utal, hogy már este kiadott egy szokatlan közleményt az interjút közlő Magyar Nemzet. Ebben azt írják, Petry kérte, hogy „bizonyos kérdésekben árnyaltabban fejthesse ki az álláspontját, mert a szöveg egyeztetése során általa fontosnak tartott gondolatok maradtak ki a vele készült interjúból” ás a korábbi válogatott kapus „maximálisan tiszteletben tartja Gulácsi Péter véleményét” és

„nem tett hátrányosan megkülönböztető véleményt a szivárványcsaládokra.”

Az ügy jó eséllyel folytatódni fog, hisz a rövid közleményben a Gulácsira tett megjegyzéseken túl a migrációval kapcsolatban nem írt, pedig a német kritikák jelentős részben erről is szólnak. Érdekes lesz figyelni, mit kezd ezzel az egésszel a Hertha magyar edzője, Dárdai Pál.

A CÁR MARAD

Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Vlagyimir Putyin akár 2036-ig, 84 éves koráig Oroszország elnöke lehet, miután aláírta a törvényt, ami alapján még kétszer újraválaszthatják.

A törvénymódosítás értelmében nem választható újra orosz államfővé, aki két ciklus erejéig már betöltötte ezt a tisztséget. De ez a megkötés nem vonatkozik arra az elnökre, aki a tavalyi alkotmánymódosítás idején hivatalban volt, vagyis Putyin esetében semmissé válik a korábbi mandátumok általi kötöttség.

Máshol:

4! CIKKÜNK, AMIRŐL A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

A magyar cancel culture: úgy rúgnak ki, hogy mindenki értse – Tombol a véleménydiktatúra nyugaton - hirdeti a kormány. Csak meg ne tudják, hogy itthon mi megy! Safe space, eltörléskultúra és kritikus Facebook-posztok után megcsörrenő telefon a Magyar jeti legújabb adásában.

Ha betöltötte a tizennyolcat, akkor már nem fogyatékos többé – Amikor egy fogyatékossággal élő gyerek betölti a tizennyolcat, rémálomba illő ügyintézés szakad a szülei nyakába. Az állam úgy kezeli, mintha 18 éven keresztül nem lett volna ismert az alapbetegség, minden papírt újra kell igényelni, de a szülők már nem járhatnak el a gyerekük nevében. Az ügyintézők pedig csak pislognak, amikor kiderül, hogy a halmozottan fogyatékos gyerek nem tud aláírni.

It Takes Two: Az utóbbi évek legkreatívabb multiplayer játéka – Váratlanul abszurd humor és szívmelengető történet a játékban, ami ideális közös hobbi lehet pároknak is bezártság idején.

A rabok és hozzátartozóik is nagyon félnek attól, hogy a vírust nem tudják sokáig féken tartani a börtönökben – Van olyan büntetés-végrehajtási intézmény, ahol a rabok még mindig semmiféle tájékoztatást nem kaptak az oltásokról. A bizonytalanság miatt egyre feszültebbek az érintettek, amit csak tetéz, hogy több mint egy éve látogatási tilalmat vezettek be.

ÉS KÉT PODCAST

Húsvét? Kapcsoljuk a ferencvárosi Ku Klux Klánt! – Podcastunk történetének első élő, telefonos jelentkezése a később ledöntött szobor közvetlen közeléből. Megismerkedhetünk az 52 faktoriálissal is.

10 dolog, amit megtudtunk a 444 koronavírusos podcastjából – A hosszú hétvégét podcast-hallgatásra találták ki, de azért írásban is összeszedtük a Pozitív 10 adásának 10 talán legfontosabb állítását.