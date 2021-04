Mi van, ha minden regisztráltat beoltottak?

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Mindenki élvezze a mai tavaszt, mert holnap 10 fokkal hidegebb lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

COVID-21

Ha a független sajtót nem is, az MTI fotósait olykor-olykor beengedik kórházakba, Balogh Zoltán felvétele április 1-én készült a Honvédkorház covid-intenzívjén. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A jó hír az, hogy most már egyértelműen, az ország minden részén túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán. A rossz az, hogy ettől még mindig nagyon rossz a helyzet, és a múlt héten többek közt azért is regisztráltak nagyon kevés új fertőzöttet, mert a hosszú hétvégén keveset is teszteltek.

Fontos a gazdaság újraindítása, a korlátozások miatt elfáradt emberek mentális állapota, de elkapkodott lazításokkal ismét annyira felpöröghet a fertőzöttek száma, hogy hamar elkezdhet újra emelkedni a kórházban fekvők száma. Ami magasan tarthatja az áldozatok számát is.

A kormány ennek ellenére továbbra is kitart a nyitás mellett. Az oltási terv számai alapján már a hét elején elérjük a hárommillió beoltottak, ami Orbán Viktor szerint a következő mérföldkő, aminél további lazításokról dönthetnek.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a nemzeti konzultációban az emberek elsőnek az iskolák megnyitását kérték. Ez annyira nem igaz, hogy a nemzeti konzultációban nem is volt szó iskolákról, viszont ugyanebben a felsorolásban Orbán azt állította, hogy az iskolák után az éttermek megnyitását kérte tőle a nép, így nem lenne meglepő, ha a következő fázisban a vendéglátóhelyek, vagy legalábbis a vendéglátóhelyek teraszai következnének.

Ha nem is ezen a héten, de még áprilisban az oltási terv a hárommillió főnél szigorúbb határhoz érhet el: mindenki megkaphatja az oltást, aki már regisztrált rá. Jelenleg az ország lakosságának nagyjából 40 százaléka regisztrált, és nem valószínű, hogy ez a szám a következő napokban szignifikánsan emelkedjen.

Mi történik, ha minden regisztrált megkapta az első, majd a második oltását? Csak annyi biztos, hogy akkor még nagyon-nagyon messze leszünk a nyájinmunitástól, a lakosság akárhány százalékában is határozzuk meg azt. Az ellenzék a regisztráció eltörlését kéri (a kormány válasza erre: Gyurcsány), de abszurd azt gondolni, hogy ez további milliókat vinne az oltópontokra. Ha a kamaszokat is kapnának vakcinát, néhány százezerrel tovább lehetne növelni az oltottak számát, de még ez sem lenne elég.

KÍNAI OLTÁS

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Tovább ronthatja a magyar oltási program sikerének esélyét, ha kiderül, hogy a vakcinák mégsem annyira hatékonyak, mint ahogy a reklámjuk ígérte. Ez a lehetőség a kínai vakcinák esetében a kezdetek óta fennáll, de most már a kínai járványügyi központ vezetője is elismerte, hogy van mit javítani a vakcináik hatékonyságán. A PR-katasztrófától tartó kínaiak utólag igyekeznek kimagyarázni, hogy nem is azt akarták mondani.

Nemrég a szerb hatóságok is szembesültek azzal, hogy a kínai Sinopharm-vakcina esetében sok beoltottnál nem indult be a megfelelő antitest-termelés. Március elején pedig már az Egyesült Arab Emírségekben is elkezdtek harmadik dózist is beadni abból a Sinopharmból, amit Magyarországon is használnak.

Csak hogy nyomatékosítva legyen: mindez nem azt jelenti, hogy a kínai vakcinák nem hatékony fegyverek a koronavírus ellen, hanem arról van szó, hogy szemben a nyugati oltóanyagokkal, ezekből többre van szükség.

Máshol:

AZ UKRÁN MECCS

Volodimir Zelenszkij elnök Donbaszban, 2021 február 21-én. Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Háború lesz? Van, aki szerint az orosz csapatok csak arra várnak, hogy a hóolvadás utáni óriási sár felszáradjon Kelet-Ukrajnában, és már indulnak is a tankok és a rakétavetők. Más elemzők szerint ez a legkevésbé valószínű kimenetele a mostani feszültségnek, és valójában a diplomatáké, és nem a katonáké a főszerep.

A feszültség mindenesetre nem enyhült, sőt, kardcsörtető gesztusok sorozata követte egymást. Az orosz hadsereg továbbra is rengeteg katonát és fegyvert tart azon a határon, amelynek a túloldalán az Ukrajnából 2014-15-ben kiszakadt, orosz pénzen működő szakadár államok, Donyeck és Luganszk vannak, és ezt Ukrajna közvetlen háborús fenyegetésként éli meg.

Függetlenül attól, hogy valójában mi történik Kelet-Ukrajna határán, egy ilyen konfliktus kiváló alkalom a regionális helyezkedésre, egyéni érdekek érvényesítésére. A nagyhatalmi szerepre törő törökök arról beszélnek, hogy ők mindent megtesznek a békéért, míg Manfred Weber az Európai Néppártból azt javasolta, hogy zárolják az orosz oligarchák számláit és zárják ki az egész országot a SWIFT banki rendszerből, hátha ez hatással van Moszkvára.

JÁRVÁNY AZ UTCÁN

Hajléktalan férfi a Nyugati pályaudvar lépcsőjén 2020. júliusában. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A járvány és a járványügyi intézkedések a hajléktalanok életét és az ellátásukat is felbolygatták. A Menhely Alapítvány friss felmérése szerint azonban a hajléktalanoknak kevésbé egészségügyi, sokkal inkább egzisztenciális katasztrófát hozott a járvány.

A tömeges fertőzést az ellátórendszer heroikus erőfeszítéseivel jórészt sikerült kivédeni a hajléktalanok körében, megélhetésük viszont tovább romlott. Az abszolút jövedelem nélkül élők száma 2021 januárjában másfél-kétszeresére volt a tavalyi mértnek, és közel harmadukat a 29 évesnél fiatalabbak tették ki. Ők minden pénz nélkül tengődtek, kizárólag mások segítették őket.

HERCEGI HÍREK

A világ nagy részén a brit Fülöp herceg halála egyszerű bulvárhír. Vanuatun viszont van egy Tanna nevű sziget, ahol néhány száz ember számára sokkal komolyabb dologról van szó: istenük haláláról. Szerencsére a kis vallás hívei számára nem reménytelen a helyzet, mivel a herceg szelleme vissza fog térni, talán éppen a fiában, Károlyban.

Máshol:

4! CIKK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Magyarországon csak Orbán kameráját engedik be a kórházakba – A kamuvideós vád csak eszköz. A lényeg, hogy a kormány döntse el, mit láthatunk a járványból és mit nem. Közben a szomszédban a szabad nyilvánosság életeket mentett.

Puccsal ér fel megkérdőjelezni Erdoğan őrült tervét – Államellenes összeesküvés miatt tartóztattak le 10 nyugalmazott török admirálist, amiért kritizálni merték Erdoğan tervét, hogy egy új Boszporuszt ásson Isztambul köré. Pedig a csatorna építése 80 éves egyezményeket és érzékeny ökoszisztémákat rúghat föl.

Miért alakult kivételesen úgy, hogy Magyarországon a kommunizmus előbb volt bohózat, mint tragédia? – Hatos Pál új könyve, a Rosszfiúk világforradalma úgy mutatja be a tanácsköztársaságot, hogy abból a bal- és a jobboldal sem jön ki jól. A 133 nap összes tragikus/nevetséges fordulata talán sosem lesz teljesen érthető, de már biztos, hogy 1919 a magyar történelem egyik legérdekesebb éve volt.

A valóságshow-juk véget ért, de a Kardashianok örökké velünk maradnak, ha akarjuk, ha nem – Az örökségük és hatásuk mindenképpen. Alakformálták a világot.

ÉS EGY PODCAST

Grafika: tbg

A gumicsontbrigádvezető, a kalmük ufóhívő sakkpolitikus és a definitív death metal halála – Lehetne-e Adolf Hitler akármi a Bundesligában? Egy nyílt fasiszta kalandjai a Premier League-ben, kirívóan becsületes sportszövetségek és megannyi satöbbi heti rutinpodcastunkban.