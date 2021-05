Egyre közelebb a vakcinaplafonhoz

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma még meleg lesz, holnapra beüt a hidegfront.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.



COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Hosszú hetek után már nem Magyarországon halnak meg a legtöbben lakosságarányosan koronavírusban. Ha csak kicsivel is, de Macedónia és Uruguay elénk kerültek ezen a ranglistán. A harmadik hely is borzalmas, és a járvány egészét tekintve továbbra is a magyar számok a legrosszabbak. Kásler Miklós kedden beszélt először a hazai intenzív osztályok halálozási statisztikáiról, szerinte

„volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették, máshol ez csak 50 százalék volt”

Mindenesetre most már kevesebben halnak meg Magyarországon, mint a második hullám decemberi csúcsán, de ez még mindig 137 áldozatot jelentett kedden. Aggodalomra ad okot, hogy Budapesten ismét elkezdett növekedni a koronavírus koncentrációja a szennyvízben. Könnyű erre rámondani, hogy ez már a tíz nappal ezelőtt terasznyitás és általános lazítás eredménye, de ennyire még ne szaladjunk előre. Inkább örüljünk annak, hogy egy év után vége a látogatási és kijárási tilalomnak a szociális intézményekben. Ezek lakói egy év után találkozhatnak szeretteikkel.

A harmadik hullám csillapodásával a kormány annyira nyeregben érezheti magát, hogy ismét jönnek a bármiféle valóságalapot nélkülöző kijelentések az utóbbi egy évről. Szijjártó Péter szerint Európában Magyarország adta a legsikeresebb egészségügyi és gazdasági választ a járványra. Kósa Lajos is megszólalt járványügyben, de az ő mondanivalója inkább viccesre sikeredett, mert ha akaratlanul is, de tökéletesen elmagyarázta, miért félrevezető és tudománytalan a kormány vakcinatáblázata,

VAKCINAPLAFON

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kedden bejelentett, tehát valójában hétfői adatok szerint 26 346-an kapták meg az első oltásukat Magyarországon. Ez nagyon kevés, az előző négy hétfőn kétszer-háromszor ennyien kapták meg az első dózisukat. Érdemes lesz figyelni a ma és a következő napokban publikált oltási adatokat, mert akár arról is lehet szó, hogy elkezdtünk elérni valamiféle plafont.

A hivatalosan közölt adatok szerint eddig az ország lakosságának 48,4 százaléka regisztrált oltásra, és 42 százalékát oltották be. Ezek szerint a regisztráltaknak már csak a 15 százaléka vár az oltására.

Ebben a 15 százalékban lehetnek olyanok, akik még nem kerültek sorra, és néhányan olyanok is, akik ragaszkodnak egy konkrét vakcinatípushoz, leginkább a Pfizerhez. Ők most talán kivárnak, mert nem kell nekik a központi rendszeren keresztül foglalható Sinopharm, AstraZeneca és most már Szputnyik is. Talán egy, a múlt hét péntekihez hasonló Pfizer-kampány őket is meggyőzné

Vannak olyanok is, akik valamilyen okból nem regisztráltak, de szeretnének vakcinát, de ez biztosan nem nagy tömeg. Őket a román megoldás viheti az oltópontokra, ahol már regisztrálni sem kell.

A 16-18 éves korosztály hamarosan megkezdődő tömeges oltása inkább tízezrek, mint százezrek beoltását hozhatja. A nagy kérdés, hogy mi történik ezután, és erre jelenleg nem lehet választ adni. Pedig az oltási terv friss trendjeit nézve erre napokon, jó esetben néhány héten belül kell valamilyen válasz. Addigra talán az is kiderül, hogy miért nyújtott békejobbot a Pfizernek Szijjártó Péter.

További oltási hírek:

KENSZEL KÁLCSÖR

Lezárult a Szegedi Tudomány Egyetem belső vizsgálata Gulyás László ellen, akit a hallgatói panaszoltak be, amiért rasszista, homofób és szexista megjegyzéseket tett az egyik előadásán. Ő volt az, aki arról beszélt, hogy utálja a cigányokat, Afrikai civilizáció nincs, Kamala Harris pedig egy fekete ribanc.

Több lap is úgy tudja, hogy az egyetem megválik Gulyástól, de ezt az intézmény nem erősítette meg.

Március 15-én egyébként Áder János a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta Gulyásnak, de a rasszista megjegyzéseitől még Áder János és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is elhatárolódott. Szél Bernadett azóta is azt próbálja elérni, hogy a kitüntetést vonják vissza.

PUSZTULÓ VÍZ

Apa és fia újrahasznosítható szemetet gyűjtenek kis tutajukról egy manilai folyón Fotó: NOEL CELIS/AFP

Pasig, Klang, Ulhas, Tullahan – a világ óceánjaiba legtöbb műanyagszemetet öntő folyók neve keveseknek mond bármit. Egy friss kutatás azonban arra jutott, hogy szemben a világ nagy folyamaival, amiket korábban mindenki a legnagyobb szennyezőnek gondolt, ezek a kisebb kelet-ázsiai folyók jelentik az igazán nagy veszélyt az óceánokra és azok élővilágára.

Egy folyó ugyanis nem akkor a legszennyezőbb, ha nagy, hanem ha

A környékén rossz a hulladékgazdálkodás.

Nagyvárosokon folyik át, minél közelebb a torkolatához.

Vízgyűjtő medencéjében sok a csapadék.

A Fertő tó számára viszont nem ezek a tényezők jelentik a veszélyt, hanem a NER. Az állam Mészáros Lőrinc cégét bízza meg egy sokmilliárdos beruházással. Láttunk már ilyet. Fertőrákoson viszont egy nemzeti parkba, természetvédelmi területre vonultak fel a gépek, hogy ott szállodát, apartmanházakat, sportközpontot építsenek. Mindezt állami pénzből úgy, hogy azt sem tudni, ki üzemelteti majd ezeket a szolgáltatásokat. Sőt, ahhoz, hogy ezt megtehessék, mások partmenti házait egyszerűen elbontatják, a tulajdonosok saját költségére.

RÖVID EMLÉKEZET

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Milyen közéleti, napi politikai ügyek vitték át az emberek ingerküszöbét tavaly decemberben? Elsősorban persze a járvány. Egy kutatás szerint az év utolsó hónapjában az emberek 92 százaléka hallott a rendkívüli jogrend újbóli bevezetéséről és a második hullám megérkezéséről.

A meglepetés viszont a harmadik helyezett: a kormány új otthonteremtési támogatási programjáról a megkérdezettek 81 százaléka hallott. A további sorrend olyan eseményekből, amiről a megkérdezettek legalább 50 százaléka hallott:

Béremelést kaptak az orvosok, betiltották a hálapénzt.

Magyarország megvétózta az uniós költségvetési javaslatot a jogállamisági mechanizmus miatt.

A színművészetis hallgatók elfoglalták az egyetem épületét, tüntetéseket tartottak.

A Fidesz megőrizte kétharmados többségét a borsodi időközin.

Dúró Dóra ledarált egy mesekönyvet.

Saját tesztelési programot indított a főváros.

Az Európai Bíróság elmarasztalta a kormányt a Lex CEU miatt.

Elindult a Telex, a régi indexesek új portálja.

Keddi hírek, amikre néhány hónap múlva a többség kevésbé fog emlékezni, mint a kormány aktuális üzenetére:

VAKCINASZEGÉNYSÉG

Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Miközben több gazdag országban már a népesség nagyobbik fele kapott legalább egy adag védőoltást, a világ 42 országában még a lakosság egy százaléka sincs beoltva. Nem csoda, hiszen a legtehetősebb országok a vakcinákat gyártó gyógyszercégekkel kötött kétoldalú megállapodásokban szinte minden rendelkezésre álló készletet lekötöttek.

A járvány elején úgy tűnt, lehetne ez másként is. Aztán színre lépett Bill Gates, aki nagyon ellenzi, hogy bárkinek le kelljen mondania a szellemi tulajdonáról. Márpedig a szellemi tulajdon védelme és a szabadalmi jogok indirekt módon is korlátozhatják a világ vakcinatermelésének felfutását.

Ezért is fordult most több, a járványtól nagyon sújtott ország a WTO-hoz azzal, hogy oldják fel a vakcinákhoz fűződő szabadalmi jogokat. Jöhet a a gyógyszeripar és az oltásról lemaradó országok nagy összecsapása.