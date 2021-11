Kósa Lajos legerősebb pillanatai azóta, hogy legutóbb összeszedtük a legerősebb pillanatait

Csütörtök délután a hét belpolitikai botrányát robbantotta ki Kósa Lajos, amikor elárulta újságíróknak: a Belügyminisztérium szerezte be az izraeli kémszoftvert, a Pegasust, amivel a Direkt36 információi alapján a kormány többek között újságírókat, ügyvédeket és üzletembereket figyelhetett meg. Azt nem tudhatjuk, hogy ez a nyilatkozat véletlenül csúszott ki Kósa Lajos száján, vagy éppen ez volt a terv.

Bár Stummer János, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke szerint Kósa simán államtitkot is sérthetett, amikor nyilvánosságra hozta ezt az információt, messze nem ez volt az első alkalom, amikor a fideszes politikus megszólalásából botrány vagy legalábbis felhördülés lett. 2018 márciusában, amikor kiderült, hogy Kósát rejtélyes szálak fűzik egy csengeri nőhöz, aki azt állítja, hogy egy gigantikus németországi örökség kedvezményezettje, külön cikkben szedtük össze Kósa legerősebb pillanatait.

A „Fémkupakok, hutik-tuszuk és a négy CEU” című cikk megjelenése óta azonban bőven elég idő eltelt ahhoz, hogy Kósa meghökkentő megszólalásai egy új gyűjtést kapjanak. Igaz, valószínűleg a „csengeri örökösnő” története önmagában annyira durva, hogy külön gyűjtést érdemelne. Ha Kósa csak hülye volt, akkor is súlyos dolgokkal kell elszámolnia, írtuk 2018. márciusi összefoglaló cikkünkben, és igazából a legtöbb akkor felmerült kérdésre azóta sem kaptunk megnyugtató válaszokat.

Csak ebben a sztoriban olyan címekkel születtek cikkeink az elmúlt években, hogy

A felvezető után pedig jöjjön összeállításunk Kósa Lajos legerősebb pillanatairól azóta, hogy összeszedtük a legerősebb pillanatait.

Az 1300 milliárd forintos örökségről kérdeztük volna Kósát Debrecenben, de a politikus válaszadás helyett azt választotta, hogy a kocsijáig 5 percen át némán gyalogolt, és egy árva kérdésre sem reagált.

Kósa kálváriája másnap Pécsen folytatódott, nehezen felejthető jelenetekkel:

Kósa jelentős szerepet vállalt a Magyarországról elüldözött egyetem elleni kommunikációs offenzívában, tőle származik a négy CEU-ról szóló megfejtés, és ő beszélt a megtévesztett Nobel-díjasokról is, de maradtak megoldásai az egyetem elköltözése utánra is: 2018 végén egy más témában rendezett sajtótájékoztatón fejtette ki, hogy logikai képtelenség a CEU elköltözéséről beszélni, hiszen „a New York-i CEU sosem volt Budapesten”.

A politikus a Kossuth Rádióban tett helyre néhány közkeletű tévedést a brazíliai erdőtüzekről.

Nehezen emésztették meg a Fideszben, hogy nem Tarlós István nyert a fővárosi főpolgármester-választáson, de aztán jött Kósa, és mindent a helyére tett: Karácsonyék külön kampányt is készítettek a fővárosban élő 90 ezer külföldinek, és őket a közvélemény-kutatók sem találják meg, hiszen nincsenek angol kérdőíveik.

Komoly felháborodás követte Kósa Lajos szavait, amikor a fideszes politikus a Fidelitas kongresszusán az ellenzéki összefogásról, illetve a baloldali pártok és a Jobbik összefogásáról mondta el, hogy az antifasiszták összeálltak az újnyilasokkal, és a zsidók vagy kénytelenek voltak, vagy lehet, hogy „jól is esett nekik a nyilas vitézt megszavazni a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésbe”. Kósa megszólalását egyhangúlag ítélték el a hazai zsidó szervezetek vezetői, ami után a politikus úgy-ahogy, de bocsánatot kért.

Az előző sztori leágazása volt az eset, amikor Kósa a Heti TV zsidó közösségi tévében kapott lehetőséget, hogy megmagyarázza szavait. Breuer Péter több kérdést is feltett Kósának a történtekkel kapcsolatban, a fideszes politikus pedig egyre kevésbé tűrte az amúgy egyáltalán nem barátságtalan hangvételű interjút. Egy ponton ki is fakadt, szürreális párbeszédet eredményezve:

- Ehhez így nem járulok hozzá, most elmegyek, ne adjátok le, azt szeretném kérni, azt hiszem, ehhez még talán jogom is van.

- Ez élőben megy.

- Ez? Dehát ez egy butaság, ez a műsor. Olyanokat mondasz nekem, ami...

- Milyen butaságot mondok? Azt mondom, hogy szeretünk téged, szeressél továbbra is minket.

A járvány kezdete óta rengeteg kritika éri a hivatalos állami adatszolgáltatást, Európában nem nagyon találni még egy országot, ahol ennyire használhatatlan, megszűrt módon tennék közzé a járványadatokat. A rendszer örökös belső ellenzéke, Kósa Lajos könnyen lehet, hogy ezzel is dacolt, amikor a Facebook-oldalára feltöltött egy fotót az Operatív Törzs aznapi üléséről, amiről kiderültek azok a járványadatok, amiket aznap még nem is hoztak nyilvánosságra. A fotó perceken belül eltűnt az oldaláról, de az emléke örökké velünk marad.

Idén májusban nagy port kavart a kormány által megosztott táblázat, amivel azt a megalapozatlan állítást próbálták bizonyítani, hogy „a Pfizer-BioNTech-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után”. A táblázat megjelenése után sok szakértő jelezte, hogy miért hibás a táblázat, és még Karikó Katalin is megszólalt, mégsem vonták vissza, vagy egészítették ki, inkább kiküldték emailben több millió embernek.

Kósa a Debrecen TV vendégeként ugyan nem a kormányzati táblázatot akarta kritizálni, de tudtán kívül remekül összefoglalta az összes érvet, ami felhozható volt az állami adatközlés minőségével szemben.

Amikor idén májusban új információk jelentek meg Borkai Zsolt ügyéről, az RTL Klub megkérdezte volna erről Kósát, illetve arról, hogy tudtak-e a Fideszben a kompromittáló felvételekről, és ha igen, miért indították a politikust mégis az önkormányzati választáson. Kósa viszont közölte, hogy „a Borkai-kérdés az semmilyen módon nem aktuális. Főleg nem egy híradóban, ahol friss anyagokat kellene közölni, ez meg egy két és fél évvel ezelőtti történet, egyébként fogalmam sincs”. Arra a kérdésre, hogy pontosan miről nincs fogalma Kósának, a politikus már nem válaszolt érdemben.

A járvány kezdete óta kérdés, hogy mit is csinál pontosan Kósa Lajos az Operatív Törzsben, és nem adott választ erre ez a szerdai nap sem, amikor előbb Kósa újságírói kérdésre elmondta, hogy semmi szükség további szigorításokra, majd később kiderült, hogy a kormány döntött arról, hogy a munkáltatók hamarosan előírhatják alkalmazottaiknak a koronavírus elleni oltást, és kötelező lesz az oltás az állami szektorban is, beleértve a közoktatástól a rendőrségen át a tűzoltókig a közszféra minden területét.