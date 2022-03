Putyin nem kér amerikai dollárt, Finnország nem kér orosz atomerőművet

Jó reggelt, ma is benézünk 20 fok fölé, zavartalan napsütésben. Ha valakit elvakít a fény, és nem tudja, hol van és mit olvas: hát ezt.

4 fontos cikk:

Harctér

Fotó: EyePress via AFP

Percről percre frissülő tudósításunkban olyasmikről volt szó tegnap, mint hogy az ukrán belügy szerint Putyin május 7-ig meg akarja nyerni a háborút; hogy eltűnt a nyilvánosság elől az orosz hadügyminiszter; vagy hogy Mariupol szinte teljesen megsemmisült, de körülbelül 100 ezer ember még a város foglya.

A NATO főtitkára közölte, hogy új hadtesteket telepít a NATO Magyarország és több kelet-európai ország területére. Nagyobb cikkeink:

És kommentárok egy vad elméletről: Németh Zsolt szerint nevetséges, hogy Orbán megállapodott volna Putyinnal Ukrajna felosztásáról, az MTI volt vezérigazgatója szerint viszont „érzelmileg és anyagilag készen kell állnunk arra, hogy befogadjuk a magyar embereket és/vagy a magyar területet”.

Rubel/hrivnya

Orosz rubel, formán kívül Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította kormányát, és külön a Gazpromot, hogy a jövőben ne fogadjanak el dollárban vagy euróban történő kifizetéseket. Az Oroszország által feketelistán tartott „barátságtalan államok” mind érintettek, köztük az összes uniós ország. Egy német miniszter szerint ez szerződésszegés.

Az Ukrajnából elmenekülő milliók közben azért vannak bajban, mert a magukkal vitt készpénzt nem tudják átváltani, vagy csak nagyon rossz árfolyamon. Az orosz invázió kezdetekor ugyanis az ukrán kormány felfüggesztette a devizakereskedelem legtöbb formáját, emiatt aztán a bankok és a pénzváltók nem szívesen kereskednek hrivnyával.

Rossz atom

Hanhikivi látványterve Fotó: Lehtikuva / Fennovoima / AFP

A finn gazdasági miniszter szerdán tájékoztatta a parlamentet: kizárt, hogy a Roszatom atomerőművet építsen náluk. Az erőművet a paksi beruházás testvérének tekinthetjük, hiszen ugyanúgy a Roszatom lett volna a kivitelező, és pont ugyanazt a típust tervezték Finnországban is megépíteni, mint amit Paksra szántak.

Igor Eidman disszidens orosz szociológus a 444-nek elmondta, hogy szerinte Putyin emberei jobban félnek a főnöküktől, mint az atomháborútól, az orosz fél legfeljebb taktikai trükként köt majd békét, Ukrajna után pedig újabb független államokat rohanhat majd le az orosz hadsereg.

Számít a szavazat

Fotó: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

A magyar szavazók nagy része úgy gondolja, hogy rendszeresen csalnak a választás napján. Ezúttal viszont már önkéntesek tízezrei figyelik szinte minden településen, hogy minden szabályos legyen. Az Egységben Magyarországért hat pártja és a Kétfarkú Kutyapárt is civilek által szervezett szavazatszámlálók tömegeit delegálja a szavazókörökbe.

Az EBESZ jelentése szerint nincs kellően szabályozva, hogy a kampányban hogyan költhet a feltűnően aktívan hirdető kormány

Kampány + képernyő

Illusztráció: Tbg

A három legnagyobb facebookos hirdető összességében még mindig a Megafon – ami az ahhoz szorosan kötődő Aktuálissal együtt már több mint 1,2 milliárdot hirdetett el, de jövő héten már egyedül is 1 milliárd forint fölött lesz –, utána jön a Fidesz és a kormány, és már a Mediaworks is elhirdetett negyedmilliárd forintot. De az ellenzék is igyekszik azért.

Covid + para

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Szegény embert még a covid is húzza: bemutatták a járványidőszakot elemző nagyszabású magyar kutatás eredményeit. A születések száma nemzetközi viszonylatban Magyarországon csökkent a leginkább a járvány miatt. A fertőzés főleg a városok szegényebb területeit sújtotta; a családi kötelékek erősödtek, de a baráti kapcsolatok leépültek.

És hol a benzin?

Miért nincs, ha van? És hogy lesz, ha lesz?