Aki előre elmondta, hogyan fogja behálózni a NER

Újabb adalékok a hirtelen külügyi pályára lépő, elvileg nyelveket nem beszélő és gyanús diplomával rendelkező Volner Jánosról: saját maga írta ki pár éve a közösségi oldalára, hogy hogyan környékezte meg a Fidesz. Cikkünkből az is kiderül, hogy bőven vannak olyan exellenzékiek, akik visszavonulását pozíciókkal díjazta a NER.

Pénteken várják az iskolaigazgatókat egyeztetőfórumra a kormány képviselői, és bár az terjedt csütörtökön, hogy Pintér Sándor el sem megy, délután közölte a Belügy, hogy dehogynem, a miniszter is ott lesz.

Csütörtökön két fontos gazdasági bejelentés is történt: egyrészt Nagy Márton közölte, hogy a kormány 3,5 százalékos hiánnyal és 1,5 százalékos növekedéssel tervez 2023-ra, ami kifejezetten derűlátó becslés, és eldőlt az is, hogy jövőre 16 százalékkal emelkedik majd a minimálbér. Hogy nem lesz sima ügy a jövő évi növekedés, azt jelzi az is, hogy a KSH friss adatai szerint októberben 2,5 százalékkal csökkent az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz képest

Horvátország schengeni csatlakozása után le kell bontani a menekültek ellen felállított határkerítést, de még nem tudni, megteszik-e. A határon fekvő magyar falvak polgármestereinek még nem mondták meg, mire számítsanak, ráadásul épül az autópálya, ami sok mindent megváltoztat a térségben. Helyszíni riport a határ mellől.



A kínai külügyminiszter Magyarország példáját hozta fel az EU-tagországok felé azzal kapcsolatban, hogy milyen viselkedést szeretnének látni náluk is, és írtunk arról is, hogy nem igazán tetszik a kínai kommentelőknek a Liu testvérek országváltása.

Valamint beszámoltunk arról is, hogy egészen zavarba ejtő „mémmel” állt elő Orbán Viktorral kapcsolatban az egyik megafonos kormányzati „influenszer.”

A Lakmusz megírta, hogy azzal büszkélkedik a kormány, hogy a legkiválóbbak között van a magyar helyreállítási terv, pedig pont olyan értékelést kapott, mint 23 másik, a Qubit pedig arról írt, hogy az EU-országok közül csak Bulgáriában elégedetlenebbek az emberek az életükkel, mint Magyarországon

Moszkva szerint „nincs napirenden,” hogy karácsonyra tűzszünetet kössenek Ukrajnával, az ukránok szerint pedig nagy offenzívára készül Putyin az új évben. És írtunk részletesen arról is, hogy milyen előnyökkel járhat az ukrán hadsereg számára, ha az Egyesült Államok tényleg Patriot légvédelmi rendszereket küld nekik.

Itthonról nézve sem teljesen érdektelen, hogy Erdogan török államfő hogyan próbálja meg éppen félreállítani az ellenzék közös jelöltjét a közelgő választások előtt: több mint két év börtönt kapott Isztambul polgármestere, amiért bolondnak nevezte a török választási tanács tagjait. Részben kapcsolódó hír, hogy most először tartóztattak le egy újságírót álhírterjesztés miatt Törökországban.

Voltak persze megint Twitter-ügyi események is, egyrészt a szólásszabadság nagy barátja, Elon Musk megváltoztatta a Twitter szabályzatát, csak azért, hogy kirakhasson egy őt régóta bosszantó felhasználót, majd felfüggesztették több újságíró fiókját, mert Musról írtak, és mindezek mellett pedig 3 és fél évre ítéltek egy volt Twitter-alkalmazottat, aki Szaúd-Arábiának kémkedett.