Új év, a megszokott tempó

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, 2023-ban is! Mint tavaly is végig, idén is reggelente hírlevélben küldjük ki az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesesebb anyagait. Emellett van egy rakás másmilyen hírlevelünk is, év elején érdemes ezeket külön is ajánlani.

A Rendkívüli hírlevelünket nem időhöz kötve, hanem a történések-események súlyához illeszkedve küldjük ki, olyan, mint a telefonra érkező értesítés, csak levélformában, hogy biztos semmiféle jelentős eseményről ne maradj le, az Insight Hungary az angol nyelvű hírlevelünk, melyben általában a magyar belpolitikai történéseket szedjük össze, ez elsősorban persze az ország iránt érdeklődő külföldieknek hasznos, de nyelvtanulás szempontjából sem utolsó eszköz. A tudományos-technológiai híreket követőknek pedig a Qubit hírlevelét ajánljuk!

És vannak a Kör-tagok számára elérhető spéci hírlevelek, úgymint UP híres Szerdája, a 444 jól ismert Jó hírlevele, illetve a Winkler Róbert szerkesztésében érkező Borízű Elektronikus Levél.

Na és akkor vissza a napindításhoz, szokás szerint négy cikket külön ki is emelve:

Évforduló

photo_camera Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

Lement az évváltás, bingószerűen szinte mindennel, aminek szilveszter környékén történnie kell:

Ha hiányérzetünk van, az azért nem véletlen: ha minden igaz, idén elmaradt a legendás nagy nevettető, Bagi Iván iskolateremtő Orbán-„„„paródiája”””” a köztévén.

Az új év meleget is hozott: hivatalosan is megdőlt az újévi melegrekord, és szombaton százak fürödtek a Balatonban, pedig annyira azért nem volt meleg.

Nagyon sok minden változik itthon január elsejétől, drágul például az autópálya-matrica, nőhetnek a helyi adók és jönnek a vármegyék. Volt tervezett változtatás, ami az utolsó pillanatban maradt el: december 30-án derült ki, hogy a kormány mégsem tiltja be január elsejétől az eldobható műanyag poharakat, hanem majd csak másfél év múlva.

A legnagyobb változások persze nem itthon, hanem a szomszédunkban zajlottak, hiszen Horvátország egyszerre csatlakozott a schengeni övezethez és vezették be az eurót is.

Biztonság

Bármilyen is legyen a jogi szabályozás, a szexmunka létezik, és amíg van rá kereslet, valószínűleg létezni is fog. A nem könnyű kérdés az, hogyan lehetne kevésbé kizsákmányoló. Solti Hanna cikkéből kiderül, hogyan érinti válság a szexmunkásokat, és miért számíthat egyre inkább luxusnak a biztonság.



A háború

photo_camera Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Az ukrán és az orosz államfő is üzent az újév alkalmából: Zelenszkij ígéretet tett a harc folytatására, az elvesztett ukrán földek visszaszerzésére, azt kívánta, hogy a katonák, a hadifoglyok és a menekültek is hazatérhessenek otthonaikba, hogy visszatérhessenek a normális, békés élethez. Putyin egyenruhás emberek előtt állva intézett beszédet az oroszokhoz, és arról beszélt, hogy a 2022-es év fontos volt az Oroszország teljes szuverenitása felé vezető úton, most alapozzák meg jövőjüket, valódi függetlenségüket.

Zelenszkij egy nappal korábban az oroszoknak is üzent, mégpedig azt, hogy Putyin tönkreteszi az országukat, míg Putyin arról beszélt, hogy a Nyugat Ukrajnát használja Oroszország elpusztítására. Vasárnapi hír volt az is, hogy Putyint még idén bíróság elé állítaná a Milosevics elleni eljárást vezető ügyész.

Kína és a Covid

photo_camera Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

2023 első heteiben az egyik legfontosabb külpolitikai történés jó eséllyel a kínai koronavírus-helyzet alakulása lesz majd. Nem is elsősorban egy esetleges új variánstól tartva figyelik majd annyira sokan a fejleményeket Kínán kívül is, hanem a gazdasági hatásokat kutatva. Hszi Csin-ping újévi beszédében arra figyelmeztette a kínaiakat, hogy a járványnak még nincs vége, míg a WHO közben őszinte adatokat kért Pekingtől.

Hírek voltak még a világból, hogy

XVI. Benedek

photo_camera Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

95 éves korában meghalt Joseph Aloisius Ratzinger, azaz XVI. Benedek emeritus pápa, aki 2005-től 2013-as lemondásáig volt a római katolikus egyház feje. A Szentszék közleménye szerint XVI. Benedek szombat délelőtt 9 óra 34 perckor hunyt el a Vatikánban.

Újra világbajnokság

photo_camera Fotó: DAVID INDERLIED/dpa Picture-Alliance via AFP

Csakhogy ezúttal darts. Gazda Albert írt az eddig látottakkal elégedett beharangozót a negyeddöntők elé még szombatra, de a torna előrehaladtával is érdemes a sportág iránt érdeklődőknek elolvasni a cikket.

Minőségi szórakozás

Amíg nem gondolunk arra, hogy mennyi közpénzbe került, addig meglehetősen szórakoztató a Rákay Philip-féle Aranybulla-sorozat, amit a készítők nem titkoltan amolyan magyar Trónok harcának szántak. Hogy ez mennyire jött össze, és hogy a sorozatban látható II. András alakja mennyire illik a történelemkönyvekből ismerhető képhez, arról részletesen írtunk a hétvégén.

Talán ebbe a szekcióba illik leginkább a hír, miszerint hatmilliárdból készül a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, Semjén Zsolt irányításával.

Podcastok

Winkler leült beszélgetni Vigh Attila hídépítő mérnökkel, emellett kijött az év első Borízűje a hétvégén, és új résszel jelentkezett a gasztronómiai podcastunk, a Podkoszt is, ezúttal a bizarr ételekre fókuszálva.

Csíp

És ha már gasztronómia: szerkesztőségünk négy tagja kóstolt meg két szokatlan fogást az ünnepek előtt: a Michelin-csillagos zacskós japán tésztalevesének és a világ elvileg legcsípősebb szószának kipróbálása után Szily László írt összefoglalót a benyomásokról.