Magyarország, az unalmas troll

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne szokás szerint az elmúlt 24 óra legfontosabb, érdekesebb cikkeivel.

Unalmas trollok

photo_camera Szijjártó Péter Fotó: DANIL SHAMKIN/NurPhoto via AFP

Két nap alatt kétszer is előfordult, hogy az EU-ban, illetve a NATO-ban simán csak nem foglalkoztak a magyar trolldiplomáciával, és egyszerűen átléptek a magyar ellenálláson. Mindez csak úgy lehetséges, hogy a magyarok mindkét szervezetben teljesen elszigetelődtek, és egyetlen másik ország sem szólal fel az érdekükben. Kiderült az is, hogy öt ország után az Európai Parlament is csatlakozik a homofób magyar törvény ellen benyújtott keresethez. A fontos területeken azért akadtak sikerei is az országnak: Csányi Sándornak sikerült elfogadtatnia az UEFA-val a Nagy-Magyarország jelképet és az árpádsávos zászlót.

A Nemzeti Választási Bizottság kedden 8 szavazattal elutasította az LMP akkumulátorgyárakról szóló népszavazási kérdését, ami helyi népszavazáshoz kötné az akkumulátorgyártással foglalkozó üzemek létesítését. Hét tag szavazott a a kérdés mellett. Kapcsolódó hír volt kedden, hogy akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó képzés indul az Óbudai Egyetemen.

Írtunk arról is, hogy a bírói függetlenségről tart konferenciát a Kúria, és pont az történik, amire számítani lehetett: a szuperaktuális szakmai rendezvényt annyira megpróbálták eltitkolni, hogy még a bírók szervezeteinek sem szóltak, aki meg mégis értesült róla így-úgy, annak valahogy nem maradt hely. A sajtót viszont egyszerűen csak nem engedik be.

Közben minden napra jut pár hír, amiből látni, hogy nincs jó állapotban a magyar gazdaság. Kedden például arról írtunk, hogy 168 műemléki dolgozót küldenek el országszerte, több kastélyt is bezárnak, valamint kiderült az is, hogy nincs pénz a gödöllői kisvasút fenntartására, szünetel a menetrendi közlekedés.

Belpolitikai történés volt, hogy kiderült, Trippon Norbertet jelöli a DK Újpest polgármesterének, akit a jelenlegi, épp a DK-ba átigazolt polgármester is támogat, és írtunk arról is, hogy Novák Előd elveszítheti parlamenti mandátumát, mert próbaidő alatt követett el újabb rongálást

Bankok, válságok

photo_camera Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Az európai bankszabályozók 10 éve arra készülnek, hogy ne fordulhasson elő bankválság Európában, a Credit Suisse esete pedig megmutatta, hogy hajlandóak komoly lépéseket is tenni ezért. A 444-nek nyilatkozó elemzők szerint kicsi a válság esélye, még ha a pánik nem is biztos, hogy véget ért. A piacok néminemű megnyugvását jelzi az is, hogy kedden a gazdasági lapok már címlapjukon leginkább arról írtak, hogy mi lesz a bankárokkal: becslések szerint több tízezer ember veszítheti el az állását, így nem csoda, hogy sokan megrohamozták a fejvadászokat.



A háború és a világ

photo_camera Hszi és Putyin a közös nyilatkozattal Moszkvában Fotó: VLADIMIR ASTAPKOVICH/AFP

Putyin és Hszi moszkvai találkozója a második napjához érkezett, és megállapodtak abban, hogy mindketten elítélik az erőpolitikát és a hidegháborús gondolkodásmódot. Közben az ukránok szerint orosz cirkálórakéták semmisültek meg a Krímben történt robbanásban.

Kína nem csak az orosz-ukrán háborúban, de a Közel-Keleten is igyekszik mélyíteni befolyását, és itt sikerült is jelentős diplomáciai sikert elérniük: Irán és Szaúd-Arábia óvatos békülésének kezdetét. És abban mindenki egyetért, hogy a két közel-keleti nagyhatalom közeledése alapvetően jó hír. De abban nem, hogy kinek mennyire. Kínával kapcsolatos, talán kevésbé jelentős hír volt, hogy még mindig tabu a Micimackó az országban, törölték a Vér és méz című film hongkongi premierjét.

Írtunk ezen kívül arról is, hogy